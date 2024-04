Koupené sazenice sázejte do truhlíků do směsi ½ kompostu a ½ substrátu, pak nemusíte přidávat další hnojivo. Druhý způsob je rychlejší a pohodlnější: sázet rovnou do substrátu určeného pro pěstování balkónových květin. Na dno květináče (truhlíku, se doporučuje dát drenáž (drť), protože kořeny většiny balkónovek nesnášejí přemokření. | Foto: Shutterstock