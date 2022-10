Po horké sprše není nic příjemnějšího než se zachumlat do čistého a voňavého ručníku. A pokud je ručník navíc nahřátý, je to dokonalý start do podzimně pošmourného dne.

Naopak když je vlhký a zapáchá, je jeho použití pěkně nepříjemné. Máte pocit, že umytá pokožka je najednou cítit zatuchle, voda se z těla utřela jen zčásti a navíc je vám hned zima.

Bakteriím vlhko svědčí

Utírat se do mokrého ručníku není jen nepříjemné, je to dokonce nezdravé, protože v neustále vlhké tkanině se drží bakterie, které si z ručníku přenesete na kůži. To může v extrémním případě skončit i ekzémem.

Ručníky ale není třeba prát po každém použití. Odborníci doporučují interval 2 až 7 dní, záleží nejvíce na podmínkách, v nichž ručník sušíte. Pokud totiž uschne dostatečně rychle, je množení bakterií pomalejší a zápach se tak objeví mnohem později.

Pořiďte si sušák na ručníky

Ručníky na háčcích nikdy pořádně neuschnou, zejména když jsou pověšené přes sebe. Ručníky při sušení je třeba pověsit tak, aby měly dostatek místa a mohl mezi nimi proudit vzduch. Je samozřejmě možné sušit ručník pověšený přes židli či na sušáku na prádlo, mnohem lepší ale bude pořídit si sušák na ručníky.

Sušák může být dřevěný či kovový, stojací či zavěšený na zdi. Základní kousky seženete už za nižší stovky korun. Nejpříjemnější jsou ale elektrické sušáky, které dokážou ručníky nejen vysušit, ale před použitím i příjemně nahřát. Topné těleso se vyrábí nejčastěji v bílé, černé a nerezové úpravě, takže se hodí do každé koupelny.

Co se zatuchlým ručníkem

Pokud ručníkům nedáte správnou péči, můžete je vytáhnout zatuchlé již ze skříně. V tom případě je čas na speciální prací směs. Dejte do pračky 130 gramů jedlé sody a deci octa, nastavte teplotu na 60 °C a perte bez aviváže.



Jakmile se pračka naplní vodou, přerušte praní a nechte ručníky v lázni zhruba hodinu odpočívat. Po hodině pokračujte v pracím cyklu a nechte proces doběhnout do konce. Pak ručníky vyperte ještě klasickým způsobem s pracím práškem. Po doprání ihned ručníky přesuňte do sušičky a sušte na nejvyšší možný stupeň a ujistěte se, že se ručníky zcela usušily. Pro větší měkkost ručníků použijte sušící míčky, nemáte-li je, tak klidně dva tenisáky.

Jaké sušáky jsou na ručníky ideální? Podívejte se do naší galerie!