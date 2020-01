Krb je pro mnohé synonymem luxusu a domácího tepla. Najdete do často v novostavbách a luxusních bytech, kde je napojený na systém domácího vytápění a stará se tak o teplo v místnostech.

To ale neznamená, že majitelé starších domů a bytů mají smůlu a z pohledu na tancující plameny se těšit nemohou. Mohou si zapálit svíčku, a když vyhoří zapálit další a další. Anebo koupit biokrb.

Jde o novou generaci krbů, které místo klasického dřeva spalují bioethanol, neboli biolíh. Vyrábí se v mnoha provedeních, a tak může být volně stojící i ležící, nebo třeba pověšený na zdi. Teplo rodinného ohně může mít mnoho podob a i design biokrbů je různý, některé připomínají klasické krby, jiné jsou prudce elegantním, moderním kouskem, které budou kralovat každému interiéru.

Nepotřebujete komín

Při spalování biolihu, který slouží jako palivo do tohoto typu krbů, vzniká oxid uhličitý a vodní pára. Žádné zplodiny hoření ani kouř, takže při používání krbu nepotřebujete komín. Můžete tedy krb umístit do jakéhokoliv typu interiéru, aniž byste museli předem dělat stavební úpravy, na které byste ještě navíc potřebovali stavební povolení a speciální firmu, která by montáž krbu provedla.

Čisté hoření, žádné saze

Biolíh je šetrný k životnímu prostředí a prodává se i ovoněný. Kromě pohledu na tancující plameny vás tak může těšit příjemná vůně.

Spalováním biolihu nevznikají žádné saze, kouř ani dým. Zařízení tedy není potřeba často čistit, před zapálením ohně není třeba vynášet popel a krb uvedete do provozu během chvíle.

Jako topení ale nestačí

Je však třeba smířit se s faktem, že oheň z biokrbů nemá takovou sílu jako z klasických kamen a krbů, v nichž se spaluje dřevo. Výhřevnost biokrbu záleží na velikosti jeho nádrže a hořáku. Čím je větší otvor kádě, kudy oheň vychází, tím větší krb teplo vykazuje. Výrobci uvádí, že výhřevnost biokrbů se pohybuje u menších typů mezi třemi a čtyři kW. To je zhruba tolik, kolik potřebujete na přitápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních.

Nezapomínejte na větrání

V biokrbu není imitace ohně, ale skutečný oheň. A ten při hoření spotřebovává kyslík, při spalování biolihu se navíc do ovzduší uvolňuje oxid uhličitý a vodní pára. Je tedy možné, že se kyslík v místnoti ryychle vyčerpá a vás ze špatného vzduchu bude minimálně bolet hlava. Proto většina výrobců krbů na biolíh doporučuje při jejich provozu pravidelně větrat.

Bezpečnost především

Ač instalaci biokrbu zvládnete zcela jistě sami, vždy se řiďte bezpečnostními pokyny výrobce, který doporučí minimální vzdálenost od nábytku a dalšího vybavení bytu, většinou jde o jeden metr. Nezapomeňte také na to, že z ohně stoupá většina tepla směrem vzhůru.



Do biokrbu užívejte jedině certifikovaný biolíh, přičemž palivo by nemělo zapáchat. Náhražky se nemusí vyplatit. Když nemáte oheň pod dozorem, raději ho vždy zhasněte, k tomu by vám výrobce měl dodat regulační tyčky nebo zhášedlo. Pozor také na levnější typy krbů, z nichž při převrácení může vytéct hořící biolíh ven. U krbu by si proto neměly hrát děti a pohybovat se domácí mazlíčci.