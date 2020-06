vytisknout velikost písma Doma jako v tropickém ráji? Inspiraci najdete v novém čísle Blesk Bydlení

Vypadá to, že letos hodně z nás výlety do zahraničí oželí. To ale neznamená, že si kousek vzdálené destinace nemůžeme přenést domů. Máme pro vás pár jednoduchých tipů, čím se obklopit, abyste se cítili jako v tropickém ráji. A svou oblíbenou zemi vám přiblíží také designérka Monika White.