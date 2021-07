I když vás teď možná napadlo, že založit oheň není přece žádná věda, stačí přece na sebe naskládat pár vyschlých větví a škrtnout sirkou, vyvedeme vás rychle z omylu. V suchém horkém počasí, a nejen v něm, byste si totiž koledovali o pořádný průšvih. Stačí chvilka nepozornosti nebo slabý závan větříku a nenasytné žhavé uhlíky či jiskřičky si rychle najdou cestu k další „potravě“. Tou může být vyschlá tráva, jehličí nebo třeba blízké vysušené keře. Správně založené ohniště je tak nezbytností.

Jak udělat ohniště na zahradě

Jestli máte k dispozici vlastní zahradu či pozemek, určitě založení ohniště neuspěchejte. Dobře si promyslete místo i styl. Nejde přece jen o jednorázovou akci. Ohniště do zimy nejspíš využijete ještě mockrát, a pokud ho uděláte dobře, bude vám bez problémů sloužit i další roky. Pálit v něm navíc můžete i odpad ze zahrady, jako jsou větve z prořezu stromů a keřů, na podzim zase shrabané listí.

Přenosné ohniště

Pak už si jen promyslete, zda toužíte po ohništi v zemi, či dáte přednost jeho mobilní variantě, kterou lze podle potřeby přemístit třeba do jiné části zahrady. Taková ohniště běžně seženete ve specializovaných obchodech, originální kousky však pocházejí z dílen mistrů kovářů. Jsou nejen praktické, zároveň poslouží jako netradiční dekorativní prvek zahrady.

Ohniště v zemi

Pokud se rozhodnete pro pevné ohniště na zemi, vyberte ideálně prostor o průměru aspoň 3 až 4 metry, kde kolem něj budete mít dost místa na opékání s rodinou nebo s přáteli. Je-li to jen trochu možné, nemělo by to být v přímé blízkosti staveb, keřů či stromů. Nezapomeňte ani na sousedy, které by kouř mohl případně obtěžovat. A jak udělat ohniště na zahradě?

Obvod ohniště je vždy vhodné vymezit nehořlavým materiálem, zabráníte tak nekontrolovanému šíření ohně. Použít můžete kameny, žulové kostky, ale třeba i staré pálené cihly. Využít se dá i disk z náklaďáku, spodek starého sudu nebo betonová skruž. Výběr je jen na vás.

Pak už jen stačí srovnat povrch, vyhloubit v hlíně dostatečně hlubokou kruhovou nebo čtvercovou jámu – do hloubky kostek, kamenů či cihel, ze kterých bude ohniště postaveno, a nakonec vysypat dno drobnými kamínky či štěrkem.

Pokud chcete, aby ohniště mělo pevné dno, a lépe se tak dalo čistit, vykopejte díru dvakrát tak hlubokou a z cihel nebo kostek dno vyskládejte.

Nakonec z kamenů, kostek nebo cihel vytvořit obvod ohniště. Jedna řada stačí, ale klidně ho můžete vystavět do výšky. Obvodovou stěnu tak mohou tvořit třeba 3 patra. V takovém případě je ale lepší položit celý spodek i se základnou boků do betonového potěru a spojit jím i jednotlivá patra. Důležité ale je nechat mezi cihlami či kameny průduchy, aby k ohni mohl proudit vzduch.

Jak udělat ohniště v přírodě

Ať už jste vyrazili pod stan nebo si jen chcete opéct buřty na výletě, zjistěte si, zda nejste v přírodní rezervaci, chráněné krajinné oblasti nebo národním parku. Všude tam je totiž rozdělávání ohňů mimo vyhrazený prostor zákonem zakázané. Při nerespektování vám hrozí poměrně vysoká pokuta. Nejlepší je tak využít místa, která jsou k tomuto účelu přímo zřízená. Tam je obvykle k dispozici i hotové ohniště.

Pokud si přece jen budete chtít udělat v přírodě ohniště vlastní, respektujte požární zákon. Ten říká, že oheň smíte zřídit nejméně 50 m od lesa, v dostatečné vzdálenosti od budov a všeho, co by se mohlo vznítit. I tak ale nepodceňujte bezpečnost. Pokud najdete místo blízko vodního zdroje, jako je řeka, potok či rybník, je to ideální. Nejvhodnějším podkladem je hlína. Snažte se zvolené místo pečlivě očistit až na ni. V každém případě ale vždy oddělte ohniště od okolí. Když máte po ruce lopatku nebo rýč, vyhlubte díru v zemi a v ní z kamenů vytvořte ohniště, při absenci nářadí místo alespoň důkladně obložte kameny a vysypte pískem.