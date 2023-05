vytisknout velikost písma Dnes je Světový den včel! Inspirujte se, jak podpořit včely medonosné i samotářky!

Za Světový den včel vyhlásilo Valné shromáždění OSN 20. květen v roce 2018, letos si jej tedy připomínáme pošesté. A proč? Bez včel bychom na tom byli bídně: opylováním se zásadně podílejí nejen na produkci ovoce a zeleniny, ale i dalších potravin, jako jsou například ořechy, oleje, káva, kakao či vanilka. Bez nich by nebylo pečivo, koření, cukrovinky, ochucené mléčné výrobky, džemy, džusy a stovky dalších produktů. Aby tato situace nenastala, je třeba chránit je a pomáhat jim. Jde to i na vaší zahradě nebo balkónu. Inspirujte se, jak na to!