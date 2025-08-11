Jak využít oblázky z dovolené? Udělejte z nich dekorace či umělecké dílo! GALERIE

Vytvořte si z obyčejných kamínků, které jste si přivezli od moře, originální kousky, které ozvláštní vaši domácnost, ale třeba i zahradu. Prohledali jsme za vás Pinterest a našli ty nejkrásnější nápady.
Oblázky, které jste si přivezli od moře, využijete k tvoření i pro malé děti. Ty totiž nepotřebují drahé hračky, víc ocení, když jim věnujete čas a společně vytvoříte něco krásného.
Na plátno nalepte obrázky tak, aby připomínaly strom nebo velkou pampelišku. Pak už stačí jen nějakým způsobem vytvořit stonek.
Na ptáčky si zas počíhají kočky…
Těch motivů, které můžete vytvořit, je nekonečno… Záleží na vašem vkusu.
A taky trpělivosti, protože podobná díla vznikají dlouho.
Stojí to ale za to, co říkáte?
Vrtat do kamene není úplně jednoduché, ale pokud se vám to podaří, můžete vytvořit tyhle nádherné věšáčky.
Z kamínků jde vytvořit i miska. Stačí dobré lepidlo a nafukovací balonek, který pomůže zajistit ten správný tvar.
Když seřadíte oblázky podle barevných odstínů, vznikne velmi zajímavý obraz.
Máte malé děti? Vytvořte si na toto období netradiční upomínku. Tyhle malé nožičky z oblázků vám budou navždy jejich dětství připomínat.
Pěkný hladký oblázek můžete obháčkovat a vytvořit z něj originální šperk.
Slepením plochých obrázků jednoduše vytvoříte prostírání na stůl.
Prostírání může být samozřejmě i kruhové. Abyste si nepoškrábali stůl, je lepší kameny nalepit na látkovou či filcovou podložku.
S kvalitním lepidlem můžete slepit i skulptury, které ozdobí váš interiér.
Tvar už záleží jen na množství oblázků a na vaší šikovnosti.
Zajímavou dekorací je i rodinka kamenných postaviček. Přitom jediné, co potřebujete, jsou kamínky vhodného tvaru.
Metodou lepení kamínků na balonku můžete vytvořit tenhle efektní svícínek. Ideální dárek pro kamarádku k narozeninám.
Z větších oblázků vytvoříte naopak tyto efektní svícny.
Další tip na dárek. Rámeček z oblázků zvládnou vyrobit i děti, které tak potěší třeba babičku.
Netradiční dekorace na zeď.
Zajímavými kameny, které jste si přivezli z dovolené, můžete obložit zrcadlo a získáte zajímavou, ale funkční dekoraci do vaší koupelny.
A když už jsme v té koupelně… Originální kelímek na odkládání kartáčků na zuby vytvoříte fakt jednoduše. Do hranaté skleničky prostě nasypete pár oblázků a kartáčky zastrčíte dovnitř.
Kromě kartáčků můžete do vysypané sklenice umístit i rostliny, které ke svému růstu nepotřebují příliš zeminy.
Nebo vytvořit celé rostlinné aranžmá.
Potřebujete odkládací stolek na terasu? Na velký kulatý plát vyskládáte oblázky, které zalijete průhledným lepidlem nebo třeba pryskyřicí.
Další originální nápad, který oživí vaše domácí vybavení. Předělejte starou lampu a dejte jí nový vzhled.
Podobný chodník můžete mít na zahradě i vy. Chce to hodně trpělivosti a hodně kamínků.