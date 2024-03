Čmeláci patří k užitečnému hmyzu, protože stejně jako včely opylují květy. Jsou stejně pilní jako včely, ale jsou schopní létat i za chladného počasí a deště, takže opylují i ve dnech, kdy včely musí zůstat v úlu. Čmeláci nejsou útoční a díky dlouhému sosáčku dosáhnou i do květů s dlouhými kalichy, kam jiní opylovači nedosáhnou. Rozhodně se vyplatí mít je na zahradě.

Úvodní foto: iStock

Čmeláčí příbytky vznikají v opuštěných dírách po hlodavcích v zemi, ve škvírách skla a budov, nebo dokonce využívají opuštěná hnízda po ptácích i veverkách, záleží na druhu čmeláka, který si komůrku staví. Necitlivou úpravou krajiny však dochází k přirozenému úbytku míst, kde čmeláci mohou mít domov. Abyste čmelákům pomohli vyřešit problém s bydlením, můžete na zahradě postavit čmelín. Základní model zvládne každý šikovný kutil.

Jak vyrobit čmelín: Stačí jednoduchá bedýnka

Čmelák není příliš náročný nájemník, stačí mu bedýnka střední velikosti. Doporučované vnitřní rozměry jsou 25x30x30 centimetrů. Aby čmeláčí královna přes zimu nezmrzla, je lepší, když na stavbu použijete alespoň dva centimetry silná prkna a čmelín obložíte například polystyrenem nebo jiným izolačním materiálem. Na střechu použijte materiál, který zabrání provlhnutí budky.



Budka by měla mít větrací otvor, který lze v případě potřeby uzavřít, a vchod, před kterým by měla být vzletová a přistávací ploška, takzvané česno. Ve vchodu by měla být i dvířka, která ochrání čmeláky před škůdci.

Aby se královna cítila bezpečně a ve čmelíně se jí skutečně líbilo, je třeba vevnitř udělat chodbičku, která bude připomínat myší díru. Poslouží flexi kulaté potrubí zvané též husí krk. To se vede podél stěn bedýnky tak, aby chodbička tvořila pravý úhel a končila zhruba 4 centimetry od zadní stěny.



Teď už jen stačí chodbičku vystlat, nejlépe přírodním materiálem. Můžete použít bavlnu, krejčovskou vatu, koudel, ale postačí i suché listí, suchá tráva i obyčejný suchý mech, který najdete v lese či na zahradě. Vyhněte se umělým materiálům, do nichž by se hmyz mohl zamotat a zemřít. Výplň by měla sahat do tří čtvrtin budky nebo ještě o kousek víc. Víc čmeláci nepotřebují, vše ostatní si zařídí sami.

Jak nalákat čmeláky?

Hotový čmelín můžete postavit na vhodné místo a čekat, až jej čmeláčí matka sama objeví. Můžete ji i nalákat. Od vchodu do čmelína vyveďte trubku k zemi a kolem ní dejte pachové lákadlo. Budka by neměla být na přímém slunci a dešti, ideální je sluníčko brzy po ránu, čmeláci totiž lépe snášejí chlad než velké horko. Čmelákům nesvědčí mravenci, takže by se do čmelínu neměli dostat. Je proto třeba umístit budku na podstavec a ten natřít lepem, který mravenci nepřekonají.



Když už jste si ale dali tu práci, můžete samičku do domečku nasadit sami. Musíte však odchytit kousek, který právě hledá komůrku. Poznáte ji tak, že poletuje nízko nad zemí a u stěn a hledá škvíry, které prozkoumává. Vleze do nich a zase vyleze a pátrá, kde se jí bude líbit. Obletuje i hromady organického materiálu. To se děje na konci března a v dubnu. Čmelák, který poletuje z květu na květ, sbírá pyl, ten už hnízdo nepotřebuje.



Čmeláka opatrně odchytnete do síťky. Můžete mít speciálně vyrobenou k tomuto účelu, ale postačí i síťka na motýli. Nebo ji vyrobte z tyče, kusu drátu a staré záclony. Odchycenou samičku vpusťte vletovým otvorem do čmelínu. Jakmile tam vleze, utěsněte vchod a nechte jej asi hodinu zavřený. Pak jej zase otevřete a pozorujte, jak se samička chová. Během 5–30 minut zase vyletí ven.



V případě, že odletí přímo pryč, usazení se nezdařilo, váš čmelín se jí nezdál dost dobrý. Možná ale chvilku posedí na česně a poté se bude ve stále zvětšujících se kruzích vzdalovat pryč. V tom případě se jí domek zalíbil a ona se snaží zapamatovat si jeho pozici. Pak by se měla během několika minut až dnů vrátit. Nenasazujte v té době do čmelínu jinou matku! Na česno položte stéblo trávy, které vám dá vědět, když se královna vrátí.

Jak se o čmelín postarat

Když jsou čmeláci uvnitř, žádnou péči nepotřebují. Pokud však hnízdo na zimu opustí, je třeba vyházet starou podestýlku, čmelín důkladně vyčistit a na jaro přichystat podestýlku novou.