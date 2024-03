Chcete zaměstnat děti, aby se nenudily, strávit s nimi příjemný čas, a přitom u toho vnést domů velikonoční atmosféru? Pak se pusťte do výroby roztomilých postaviček zajíčků. Máme pro vás podrobný návod, jak na to, s jehož pomocí to zvládne i ten, kdo se běžně žádným ručním činnostem nevěnuje.