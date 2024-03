Totální jarní detoxikace aneb zdraví ze zahrady

Kapitoly článku:

Jaro je období, kdy se příroda probouzí. Větve, pupeny a výhonky doslova chtějí explodovat vší silou a začít rychle růst. Příroda do pupenů, květů a mladých částí investuje maximum živin, enzymů a energie. Není divu, jsou to základy příštích rostlin a úrody. Chytří lidé dávno věděli, že právě tyto rašící části jsou pro člověka hotovým elixírem mládí, lékem všech neduhů a ztrát po zimě.

Rozhlédněte se kolem sebe na procházce přírodou, v zahradě a využijte vše, co příroda nabízí.

Nenápadné, ale zázračné

Většina pokladů patří mezi nenápadné rostliny, často obtížné plevele, jichž se normálně v zahradě zbavujeme.

Kopřiva dvoudomá

Skutečným pokladem v přírodě jsou mladé kopřivy. Patří do každého jarního receptu a především velikonoční nádivky.

Kopřiva obsahuje řadu důležitých látek, které tělo pročistí, odvodní, vyvedou z lymfy zimou nastřádané jedy a dodají krásný mladistvý vzhled vlasům, nehtům i pleti.

Účinné látky: chlorofyl, kyselina křemičitá, třísloviny, acetylcholin, histamin, serotonin, karotenoidy, vitamín B1, kyselina pantothenová (B6), glukokinidy, kyselina mravenčí, kyselina octová, vosk, vitamín C, fytoncidní látky a v žahavých chlupech pryskyřičný sekret.

Kopřiva je dlouhými léty ověřenou léčivkou, která působí příznivě na snižování krevního cukru, výborná je tedy pro diabetiky i všechny z nás, co jsme dosud byli zahlceni alkoholem, sladkostmi, bílým pečivem a přemírou tuku. Působí rovněž močopudně, staví krvácení, urychluje hojení kůže, má protizánětlivé účinky a pomáhá chránit buňky před volnými radikály (ty mohou indukovat rakovinu). Kopřiva je rovněž pomocníkem proti pocení a v kosmetice se používá stovky let.

Recept na krásu: Mladé kopřivy velké asi 10 centimetrů ostříháme, opereme a spaříme horkou vodou. Nálev necháme stát asi 15 minut. Pak jím oplachujeme umyté vlasy, pleť i pokožku celého těla. Na 2 litry nálevu použijeme asi 2 hrsti nakrájené natě. Zvláště tmavé vlasy se po podobné kúře lesknou a působí bohatším dojmem. Kopřiva indukuje růst vlasů, po zimě pomáhá zahustit hřívu.

Recept pro chuť a zdraví: Ke konzumaci sbíráme jen nejmladší kopřivy, které sotva začaly růst. Měly by být asi 5 až 10 cm vysoké. Do salátu usekáme pár mladých lístků, do nádivky celou rostlinu. Na venkově se každý rok z mladých kopřiv na jaře dělal nepravý „špenát“. Asi litr mladých kopřiv se opral, spařil vroucí vodou a nakrájel nadrobno. Dále se připravoval jako listy špenátu, tedy s česnekem a solí.

Bříza bělokorá (bradavičnatá, bílá)

V lidovém léčitelství se užívají především listy, které mají močopudné účinky a slouží k léčbě ledvin. Na jaře ale sbíráme především pupeny. Asi dvě hrsti sdrhneme z větviček. Pupeny jsou nabity všemi látkami, které rostlina potřebuje k růstu listů, proto jsou to opravdové koncentráty zdraví. Na jaře se používají ve směsi čistících čajů.

Účinné látky: glykosidy, pryskyřice, třísloviny a vitamin C.

V lidovém léčitelství se používá bříza k léčbě dny, revmatizmu a ledvin.

Recept pro krásu: 2 lžíce březových pupenů spaříme půllitrem vody. Vzniklým nálevem si po umytí vlasů masírujeme pokožku hlavy.

Recept pro chuť a zdraví: Březové pupeny můžeme popíjet po dobu 14 dní 2 šálky denně, ráno a večer. Na šálek dáváme čajovou lžičku pupenů. Vynikajícím a velmi oblíbeným lékem je také domácí březové víno.

Březové víno: Na recept potřebujeme litr březové mízy. Ta se získává navrtáním kmene na jaře a sběrem do nádoby, která se pod ránu ke kmeni přivazuje. Tady je ale zapotřebí upozornit, že devastace volně rostoucích vzrostlých kmenů tímto stylem je zakázána. Můžeme si to dovolit jen na stromech vlastní výsadby nebo u kmenů před těžbou, kde nám to dovolí majitel.

Na jeden litr mízy dáme 200 g cukru a vše svaříme. Přecedíme, přidáme 2 deci kvalitního bílého vína, citron zbavený kůry a nakrájený na kolečka a 1 lžičku kvasnic. Na teplém místě na okně necháme kvasit ve skleněné nádobě převázané gázou tak dlouho, dokud kvasinky nezačnou padat ke dnu a víno se tzv. začne čiřit. Láhev uzavřeme a necháme v chladu a temnu 4 týdny pročišťovat. Pak jej stočíme do jiné čisté láhve. Musíme opatrně oddělit čirou tekutinu od kalu na dně. Po 12 týdnech stání je víno připraveno k letnímu občerstvení a pročištění krve.

Jitrocel kopinatý

Zaručený lék proti kašli na jaře začíná vyhánět první lístky. Ty sbíráme a upravujeme v salátech nebo je nasekáme do polévky. V lidovém léčitelství se jitrocel užívá při odkašlávání, černém kašli a kataru plic, čištění krve a plic, žaludku i ledvin.

Účinné látky: slizy, glykosidy aukubin a katapol, xantofyl, vitamín C, kyselinu křemičitou, loliolid, tyrosol, fenolové kyseliny, enzymy invertin a emulsin, uhlohydrát xylin a látky fytoncidní (působí jako rostlinná antibiotika).

Recept pro krásu: Mladé lístky používáme k čištění a detoxikaci pleti. Asi 2 lžíce nasekaných jitrocelových listů spaříme půllitrem vody a používáme jako pleťové tonikum.

Recept pro chuť a zdraví: Jitrocelové lístky nasekáme do polévky, salátu nebo v čistící čajové směsi. Výtečný a čistící je také jitrocelový sirup. Mladé čerstvé lístky prokládáme s cukrem ve skleněné lahvi. Každou vrstvu vždy řádně utlačíme. Vrstvíme 1 cm listů a 1 cm cukru. Na slunném okně necháme stát tak dlouho, až listy pustí šťávu a rozpustí cukr. Pak černý sirup stočíme a užíváme denně ráno nalačno jednu čajovou lžičku. Je to výborný deoxikant.

Pro rychlou přípravu sirupu použijeme 3 hrsti mladých a čerstvých listů svaříme v decilitru vody s 250 g medu. Vaříme na mírném plameni až do hustého sirupu. Denně užíváme polévkovou lžíci.

Sedmikráska chudobka

Sbíráme její úbory i lístky. Sedmikrásky patří mezi první jarní květiny v trávníku. Je to starobylá bylina, která se dnes používá v léčitelství již jen okrajově. Má však výtečné účinky na játra, zvyšuje jejich činnost a čistí je po zanesení nečistotami. Navíc má protizánětlivé účinky, chrání buňky před účinky volných radikálů.

Účinné látky: hořčiny, slizy, silice a saponiny.

V léčitelství se používá při potřebě zvýšit činnost jater a žlučníku, sleziny a ledvin. Působí močopudně a má čistící účinky.

Recept pro krásu: Používá se ve formě tinktury při kožních vyrážkách. Jednu lžíci květů dáme do sklenice 100 ml farmaceutického lihu nebo bílého kvalitního destilátu. Uzavřeme a necháme 14 dní stát. Při vyrážkách a pročištění pleti 10 až 15 kapek 3krát denně. Postižená místa potíráme.

Recept pro chuť a zdraví: Čerstvé mladé lístky přidáme do každého salátu nebo do polévky. Květy můžeme do salátu přidat také.

Na čistící sirup použijeme 2 hrsti úborů, kterou pomalu vaříme v půllitru vody asi minutu. Pak necháme den odstát, scedíme a z nálevu a půl kilogramu cukru svaříme sirup. Je výborný pro děti proti kašli, i pro čistící kúru. Používá se lžíce 3krát denně.

Pampeliška (smetánka) lékařská

V léčitelství se používá dlouhá staletí. Sbírá se na podzim nebo brzy na jaře její kořen. Pro naše účely postačí mladé čerstvé listy. Výborně pročišťují a působí proti jarní únavě.

Účinné látky: Stejně jako kořen i listy obsahují mléčnou lepivou tekutinu – latex. Ten obsahuje hořčinu taraxacin, insulin, cukry a bílkoviny.

Působí protizánětlivě, čistí organismus, stimuluje játra a žluč.

Recept pro chuť a zdraví: Listy používáme jako bylinky do polévky. Nasekáme je a dáváme do hotového pokrmu. Můžeme si připravit také salát. Mladé lístky opereme, nakrájíme a připravujeme s různými zálivkami jako hlávkový salát. Výborně jej doplňují kapary. Nemusíme však jíst přímo pampeliškový salát, ale pár lístků i květů přidat do jiných druhů salátů.

Violka trojbarevná

Tahle drobná maceška s květy žluto-fialovými v těchto dne teprve vykukuje ze země. Na polích i loukách sbíráme její lístky, které výtečně čistí pleť zevnitř a zevně. Účinná je především při akné.

Účinné látky: Saponiny, salicyláty, alkaloid violin, slizy, třísloviny a cukr.

Výborně čistí pleť a lymfatický systém. Vnitřně i zevně pomáhá proti akné.

Recept pro krásu: Rozmixované listy můžeme přidávat do pleťové masky proti akné. Nebo čerstvou nať svaříme jako tonikum. Hrst nati zalijeme půllitrem vroucí vody a po vychladnutí jí čistíme pleť.

Recept pro chuť a zdraví: Čerstvé lístky i květy natrháme do zeleninového salátu. Nálev z nati pijeme 2x denně. Na šálek dáváme lžičku řezané čerstvé natě.

Řebříček obecný

Na jaře vyhání tato bylinka teprve své jemné, mnohonásobně členěné lístky. Mají mnohé léčivé účinky, ale v domácnosti se od pradávna používají také k přípravě jarních polévek a velikonoční nádivky.

Účinné látky: Silice, azulen, flavony, glykosidní hořčiny, třísloviny, furokumariny, achillein, cineol, tannin, inulin, pryskyřice, kyselinu achilleovou, kyselinu aconitovou, asparagin a antibiotické substance.

Podporuje látkovou výměnu, krevní oběh, vylučování žaludečních šťáv, má protizánětlivé a čistící účinky. V žádné čistící kúře by neměl chybět.

Recept pro krásu: Nasbíráme 250 g listů řebříčku a svaříme je ve čtyřech litrech vody. Tento odvar přidáme do koupele. Údajně do ní člověk vchází jako starý a oslabený a vychází mladý a plný sil. Koupel si užíváme 20 minut a pak se osušíme. Měla by posilovat tělo i mysl, čistí také pleť, působí proti mnoha kožním i nervovým neduhům.

Recept pro chuť a zdraví: Lístky nasekané nadrobno přidáváme do polévky, do salátů i na brambory. Hodí se výtečně k masu a rybám. Neměly by chybět ve velikonoční nádivce. Čaj pijeme po doušcích 3 šálky denně. Řebříček má jeden z nejsilnějších detoxikačních účinků.

Dobrý tip! Rozhodně si opatříme řebříček, kopřivy a březové pupeny. Obsahují nejvíce blahodárných látek a nejsilnější detoxikační účinek.