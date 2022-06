„Protože zahrada už byla vytvořená, zvědavě jsme čekali, co se na první schůzce dozvíme. Přijali nás sympatičtí majitelé, rodiče s malými dětmi, kteří svůj problém popsali v několika větách. Zahrada nám nedává to, co od ní chceme, nechodíme do ní rádi, neláká nás,“ popsala Dominika Schneiderová z Ateliéru 83.

Designéři vyznávají při své práci jedno základní pravidlo – zahrada je prostor, kde se klientům mají plnit sny, třeba i ty z dětství. Proto si majitele důkladně vyzpovídali a rozhodli se jejich sny proměnit ve skutečnost. Majitelé chtěli, aby jim zahrada dělala radost, rádi do ní chodili. Chtěli si v zahradě nejen hrát, ale i relaxovat a také něco vypěstovat. Nechtěli naopak, aby je zahrada omezovala a bylo s ní víc práce než užitku.

Ze snů do skutečnosti

Protože v rodině jsou dva malí chlapci, vznikal celý návrh tak, aby i jim v zahradě bylo dobře. Aby měli možnost se pořádně proběhnout nebo projet na odrážedle záhonem.

Ale v zahradě se ukrývají další prvky, které slouží nejen jako dekorace, ale hlavně budou dětem dělat radost dlouhé roky. Z vrbového proutí designéři vytvořili iglú, které poslouží jako skrýš. Po kamenech mohou děti skákat. Zahradě pro děti také sluší trámová konstrukce na houpačky a lana či fotbalová branka, která poslouží i jako lezecká síť. A rozhodně vypadá lépe než ty vyrobené z kovu či plastu. Dospělí zase mohou spočinout v houpací síti.

Pevný povrch tvoří mlat. „Je to úžasný přírodní materiál, který nahradí trávník či dlažbu. Rádi s ním pracujeme, je příjemný pro bosé nohy, přesto propouští vodu,“ popisuje designérka Dominika.

Byla by škoda si na zahradě nic nevypěstovat. Vyvýšené záhony ze dřeva jsou skvělým řešením, hodí se na bylinky, zeleninu i drobné keře. O rostliny se v nich lépe pečuje, při zalévání není potřeba tolik vody. Jde o funkční designový prvek.

Pozemku dominuje vícekmenný Amelanchier – muchovník, který má jemný habitus, krásně kvete a jeho plody jsou plné vitaminů. V místech, kde není třeba krátký trávník, se hodí trávník luční. „Z ekologického hlediska je potravou pro motýly a včely a zároveň úkrytem pro malé živočichy. Navíc je přece krásné zajít si do zahrady a natrhat si pugét lučního kvítí,“ usmívá se designérka zahrad.

Projděte si fotky zahrady v galerii pod titulkem článku a třeba vás inspirují k proměně té vaší.