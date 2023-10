Historie původních odrůd jablek

Když nahlédneme do úplné minulosti a začátku pěstování jabloní, musíme se přenést do Číny. Právě tady se sázely první jabloně. K jejich rozšíření do Evropy došlo až o několik let později. České původní odrůdy jabloní mají své kořeny v 19. století, některé až na počátku 20. století. Vlivem času docházelo ke standardní selekci odrůd a zůstaly pouze ty, které se lidem osvědčily.

Čím jsou původní odrůdy jablek výjimečné?

Jedná se o druhy jabloní, kterým se daří přežívat několik stovek let. Lidé jsou s těmito odrůdami natolik spokojení, že je stále roubují a pěstují pro další generace. Stromy se dožívají mnoha let, často je to i více než 100. Může se jednat o vysokokmenné stromy, ale původní odrůdu můžete ochutnat také ze zákrsku nebo štíhlého vřetena. Tyto jabloně jsou odolné proti mrazům, velkému suchu a nejrůznějším chorobám. Jablíčka mají svoji nezapomenutelnou chuť a při dobrých podmínkách skladování dlouho přežívají. Jedná se spíše o menší jablka.

Tyto stromy nikdy nepotřebovaly přehnanou péči, jako to mají dnešní jabloně. Vždy se provedl základní řez, jeden následný, občas se strom přihnojil a okolní trávu stačilo pokosit. Nikdy nebylo potřeba žádných chemických postřiků, díky čemuž plody nebyly alergenní.

Každá odrůda jablka byla vhodná k jinému účelu a pěstitelé to měli dobře vyzkoušené. Jiná jablka se hodila k sušení, jiná na štrúdl a další k moštování. Bylo to nejen díky jedinečné chuti jablek, ale také kvůli jejich trvanlivosti nebo tloušťce slupky.

Kde můžete pořídit původní odrůdy jablek?

Často ani nevíme, že tyto původní jabloně máme kolem sebe volně v přírodě. Najdeme je především kolem cest, na starých polích, pastvinách a v různých polních sadech. O tyto stromy se nikdo moc nestará, rostou si vlastním životem, a přesto stále plodí. Možná proto, že to nejsou velká, lesklá a krásně tvarovaná jablka jako v obchodě, nedostaneme na ně tu správnou chuť a jen kolem nich projdeme.

Původní odrůdy jablek pěstují i některé farmy v České republice. Pokud budete mít na tato tradiční jablíčka chuť, určitě si je budete moct zakoupit. Původní odrůdu některé z jabloní si můžete zasadit také doma na své zahradě. Existují speciální ovocné školky, kde vám rádi poradí, jaký druh je pro vás nejvhodnější a jak se o něj starat. Počítejte ale s tím, že vy sami jablíčka zřejmě neochutnáte. Říká se, že tyto jabloně se sází až pro další generace a plody těší své pěstitele po tři generace.

Původní odrůda jablek = kulturní dědictví

Mnoho lidí věří, že tradice se mají dodržovat a neplatí to jen u moravských krojů nebo vinařských slavností. Všechny původní a staré odrůdy ovocných stromů, zeleniny, bylinek a dalších rostlin patří mezi naše kulturní dědictví, které by mělo být uchováno pro další generace. Z tohoto důvodu byly zřízeny nejrůznější genofondy a genové banky, kde jsou všechny původní odrůdy a rostliny uchovávány. Najdeme zde samozřejmě také původní odrůdy jablek.

Jaké jsou původní odrůdy jablek?

V Evropě je registrováno více než 20 000 odrůd jablek, v České republice je jich přes 500. Z nich je zhruba 67 registrováno jako původní odrůda jablek. Nejstarším jablkem je tzv. 'Zvonkové', jehož tradice sahá do roku 1954.

Dalšími původními odrůdami jsou např. tyto: 'Albrechtovo', 'Banánové zimní', 'Blenheimská Reneta', 'Booskopské červené', 'Gascoyneho šarlatové', 'Jadernička moravská', 'Kožená Reneta zimní', 'Malinové hornokrajské', 'Matčino', 'Panenské české', 'Spartan', 'Ontario', 'Parkerovo', 'Parména zlatá zimní', 'Jakob Fischer', 'Wealthy', 'Průsvitné letní', 'Smiřické vzácné', 'Antonovka', 'Sudetská Reneta', 'Watervlietské mramorované', 'Coxova Reneta', 'Čistečné lahůdkové' a další.

Některé z uvedených druhů mají menší sklony k chorobám, jiné umožňují dlouhou dobu skladování a další dobře zvládají mrazy. Jsou odrůdy, které je lepší moštovat a pálit. Další se pro svou výbornou chuť hodí k přímé konzumaci.

Proč jíst jablka?

Jablko patří k původním českým plodinám. Je to jedno z nejstarších druhů ovoce, které se v naší zemi pěstovalo. Jablka byla dobrým zdrojem vitamínů přes zimní měsíce, kdy jiné ovoce nebylo k dostání. Obsahují více než 30 minerálních látek a stopových prvků – provitamín A, vitamín B, C, E, draslík, kyselinu listovou a pektin. Jablíčka příznivě působí na zažívání, snižují hladinu cholesterolu a pomáhají v boji s revmatismem, onemocněním srdce a krevního oběhu. Konzumací také přispíváte ke zdravé zubní sklovině.

Proč neoslavit Mezinárodní den původních odrůd jablek?

Inspirací k tomuto svátku byl tzv. Apple Day, který je od roku 1990 každoročně slaven ve Velké Británii. Nejde o nic víc než o opravdovou oslavu chutných plodů jabloní. Jablíčka jsou všude, kam se podíváte. Můžete ochutnat nespočet jablkových lahůdek, ale i tradičních jídel. Volný čas pak lze vyplnit veselými hrami a kvízy, které nejsou určené jenom dětem.

Podobné oslavy se také každý rok konají v České republice. Od roku 1990 se můžete zúčastnit několika akcí napříč celou republikou. Mimořádně chutné štrúdly, mošty, džusy, pálenky a další jablečné produkty ochutnáte např. Lounech, Manětíně, Lobči, Českých Budějovicích, Halenkově, Pardubicích, Valašských Kloboukách, Kobylí, Sosnové nebo v Praze na Žižkově.

Pokud si chcete udělat svoji soukromou oslavu, proč si nevybrat a v zahradě pak nevysadit některou z původních odrůd jabloní? Nebo si pochutnáte na dobrém moštu při vzpomínce na to, jak kdysi chutnalo jablíčko z babiččiny zahrádky nebo jak voněl její štrúdl?