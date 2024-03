Datlová rajčata přímo zvou k pochutnání. Které odrůdy můžete pěstovat

Datlová rajčata získala své jméno, protože svým vzhledem připomínají datle. Jejich plody jsou totiž obvykle dlouhé dva až tři centimetry a váží 10 až 20 gramů. Pocházejí z jihovýchodní Asie, do Evropy se dostala v 18. století a brzy si díky své chuti získala oblibu. Rajčata totiž mají vysoký obsah cukru a nízký obsah kyselin. Jejich slupka je tenká, takže je před konzumací ani před vařením není třeba loupat.

Existuje mnoho odrůd, které se od sebe liší nejen velikostí plodů, ale i barvou. Datlová rajčata mohou být červená, žlutá, oranžová, fialová i zelená.

Keřová, nebo tyčková? Záleží na místě

Na výběr máte keřové a tyčkové odrůdy. V potaz vezměte zejména velikost své zahrádky. Tyčkové odrůdy dorůstají do výšky až 2 metrů, vyžadují oporu a hodí se do větších prostor, zatímco keřové odrůdy dorůstají jen do výšky okolo 50 centimetrů – proto se hodí do menších zahrádek a květináčů.

Nároky a pěstování

Sazenice lze předpěstovat v domácích podmínkách – semena vybrané odrůdy vysévejte od února do dubna, zhruba do hloubky půl centimetru do substrátu pro výsev. Doba klíčení je obvykle 1–2 týdny, ale může být i delší. Během klíčení je nutné, aby byly kontejnerky v teple, nechte je třeba na parapetu oken nebo nad topením.

Zhruba v polovině května je pak možné sazenice vysadit ven. Datlová rajčata jsou poměrně nenáročná. Potřebují chráněné stanoviště, kam dopadají sluneční paprsky alespoň 6 hodin denně, půda by měla být propustná, bohatá na organické látky a mít pH 6,0-6,8. Abyste se dočkali bohaté úrody, nezapomínejte na pravidelnou zálivku ke kořenům rostliny. Pravidelně přihnojujte hnojivem na plodovou zeleninu podle návodu.

Datlová rajčata se sklízejí průběžně, jak dozrávají. Zralé plody jsou měkké na dotek a snadno se oddělují od stonku. Sklizeň obvykle začíná v červenci a trvá až do konce října.

Plody jsou obvykle malé, takže je nejlepší je konzumovat syrové, například v salátech. Využít je můžete i v italské kuchyni či při pečeni, ale na výrobu omáček či kečupů se příliš nehodí. Zato jsou skvělé na sušení, protože je stačí jen přepůlit a rychle vyschnou.

Datlové odrůdy, které vás nadchnou

'​Mandat F1'​ – hybridní datlové rajče s výborným výnosem. Hrozny jsou větvené, dlouhé, nesoucí i 30 drobných plodů. Plody jsou chutné, odolné k praskání.

'​Datlo'​ – raná odrůda s drobnějšími, pevnými plody datlového tvaru odolnými k praskání. Rajčata zrají do žlutooranžové barvy, mají hmotnost 16–20 g a jsou atraktivní nejen vzhledem, ale i ovocnou chutí.

'​Valdo'​ – velmi raná odrůda s datlovými (oválně hranatými) plody červené barvy a vynikající chuti. Hmotnost plodů je 20–25 g, skladovatelnost dobrá, pevnost střední. Olistění je řídké, rajče je vhodné pro skleníky, fóliovníky i na pole. Vyžaduje pravidelnou zálivku a dostatek živin.

'​Vejce ptáka ohniváka'​ – velmi raná tyčková odrůda, plody chutnají velmi sladce, jsou odolné praskání a vyskytují se ve třech barvách – v červené, oranžové či žluté. Tvar plodů je obvykle oválný (asi 80 %), někdy kulatooválný či kulatý.

'​Odat F1'​ – velmi raná hybridní odrůda datlového rajčete, určená pro pěstování na poli i v krytech. Plody jsou malé, válcovité, oranžové, velmi sladké. Vijany jsou dlouhé, s 20–25 pevnými plody, které nepraskají a nepadají. Hmotnost plodů je 15–19 g. Odrůda je vhodná i pro nádobové pěstování a ke sklizni celých vijanů. Odrůda je rezistentní proti verticiliovému vadnutí a houbovitým chorobám.

'​Pollicino F1'​ – plody jsou datlového tvaru s hmotností asi 30 gramů, jsou jasně červené, pevné a bezešvé a mají vynikající chuť díky dobré kombinaci cukrů a kyselin. Na hroznu (vijanu) je zhruba 7–8 plodů a každá rostlina má kolem 9 vijanů. Hybridní odrůda vhodná pro pěstování ve fóliovnících, sklenících i polních podmínkách.

'​San Marzano Gigante F1'​ – není úplně typické datlové rajče, ale svým tvarem se jim podobá. Je však mnohem větší, plody dosahují hmotnosti okolo 80–120 g. V době zralosti je barva jasně červená. Vzhledem k jejich původu a typické sladké chuti plodů jsou hojně využívány při přípravě omáček nebo při zavařování. Jejich výhodou je, že se po spaření velmi snadno loupou. Využít je ale můžete i k přípravě salátů, k přímé konzumaci či k sušení.

'​Dattored F1'​ – kultivar je středně ranou odrůdou datlového rajčete, plodí menší oválné plody červené barvy o váze 12–15 g, které jsou velmi aromatické s výraznou chutí i vůní a pevnou slupkou, odolnou proti praskání. Je vhodný k pěstování ve skleníku i na volném prostoru. Vyniká rezistencí proti chorobám rajčat, jako je šedá skvrnitost nebo fusariové vadnutí.

'​Delikano F1'​ – raná výnosná hybridní odrůda lahůdkového červeného rajčete. Plody jsou menší o hmotnosti 40 g, podlouhlého tvaru, se silnou dužninou, výbornou nasládlou chutí a příjemnou konzistencí.

'​Roma'​ – vysoce úrodná italská keříčková odrůda s množstvím červených plodů vejčitého tvaru o hmotnosti 30–40 g. Plody jsou drobnější, s malým počtem semen a velmi dobrou chutí. Vhodné pro přímý konzum, k tepelné úpravě do omáček, na kečupy i na sušení. Odrůda výborná pro pěstování ve skleníku nebo venku na slunném stanovišti.

'​Černá švestka'​ – je bio odrůda tyčkových rajčat, která má plody o hmotnosti 35–40 g, ty dozrávají z červené do tmavě hnědé barvy a mají oválný švestkovitý tvar. Díky masitosti plodů se hodí k tepelnému zpracování. Odrůda se velmi bujně rozrůstá, proto je nutné ji pravidelně zaštipovat.

'​Artisan Green Tiger'​ – zajímavá tyčková odrůda, vhodná k pěstování jak ve skleníku, tak i venku na zahradě. Plody jsou drobné, se zeleným žíháním. Jejich váha je do

20 g. Odrůda je odolná vůči popraskání.

'​Atomic Grape'​ – oválné plody tzv. atomového rajčete dozrávají z levandulové barvy do olivově zelené probarvené barvou červenou, modrou i hnědou. Plody mají plnou, sladkou chuť a dlouhou trvanlivost. Jsou odolné vůči plísním. Chutnají čerstvé i tepelně upravené.