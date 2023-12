Dárky pro ženy i muže

Vánoce jsou už téměř tady, ale vy ještě nemáte ten správný dárek pro vaše nejbližší? Pokud váš manžel, manželka či rodiče patří mezi vášnivé zahrádkáře, pomůžeme vám. Vybrali jsme dvacet zajímavých tipů, které potěší srdce každého zahrádkáře.

Nikdo nechce na zahradě skladovat zbytečnosti a nekvalitní kusy, obzvlášť ne zahrádkáři, kteří si své pozemky šlechtí. Proto dbejte na praktické využití vašeho dárku. Nešetřete ani na provedení, raději připlaťte za vhodné materiály, aby dárek vydržel dlouhé roky.

Naše tipy potěší každého

Dárky jsou řazeny od nejlevnějších po nejdražší. Nedoporučujeme však konkrétní výrobek, protože každý má přece jen jiné požadavky. Místo toho nabízíme i další variace jednotlivých tipů.

Při výběru dárků se držte těchto pravidel: buďte originální, nekupujte stále dokola to stejné, vybírejte z pohledu obdarovaného a nesnažte se mu vnutit něco, co se líbí pouze vám.

Zápisník

Zahradnický deník je ideálním dárkem pro každého zahrádkáře, jenž si rád dělá poznámky, aby zachytil své úspěchy, neúspěchy, pěstební plán či nápady. Na trhu je nepřeberné množství takových zápisníků, některé mají stylové dřevěné desky, jiné mají desky nepromokavé.

A pak je tady ještě celá kategorie diářů plných různých nápadů, fotek a receptů, s jejichž pomocí své uživatele provedou zábavnou formou celým rokem. Tento dárek se hodí pro ženy i muže v případě, že rádi píší rukou. Pokud jste své milované během celého roku s propiskou neviděli, vsaďte raději na něco jiného.

Seedbomby

Seedbomba je hliněná kulička plná semínek k pěstování letniček, jedlých květin i bylinek. Je to jednoduché – zahradník hodí bombu a pak jen čeká, až příroda vykoná zbytek. Seedbomba vyklíčí a ozelení okolí, ať už v truhlíku, nebo v městském vnitrobloku. Obsahuje jíl, kompost a vícedruhová semínka. Je to malý a milý dárek třeba pro kolegyni, kamarádku či babičku.

Krmítko pro ptáky

Ptáků ve volné přírodě ubývá, a čím dál víc se mluví o tom, jak jim život usnadnit. Když je pozvete k sobě na zahradu, pomůžete nejen jim, ale i sami sobě, protože vás budou bavit svým poletováním a štěbetáním, ale také vás zbaví přemnoženého hmyzu. Skvělým dárkem pro zahrádkáře proto může být krmítko, které ptákům život zpříjemní.

Pokud chcete, aby si obdarovaný navíc užil i trochu zábavy, třeba s dětmi či vnoučaty, můžete místo hotového krmítka pořídit stavebnici, z níž krmítko společně vyrobí. Podobným dárkem je i pítko pro ptáky, které mohou ptáci používat i ke koupeli.

Hmyzí hotel

Opět dárek, jenž potěší nejen zahradníka, ale přinese užitek i živým tvorům v zahradě. Hmyzí hotel je domek, který v různých materiálech nabízí ubytování rozličným druhům hmyzu. Můžete jej koupit hotový či vlastnoručně vyrobit, dokonce šikovným kutilům jen vymyslet projekt a dodat materiál. Hotel může být malý, velký, různých tvarů i provedení.

Ze stejné kategorie pak je čmelín, tedy domeček, který nabídne ubytování čmelákům. Tito baculatí opylovači nežijí v úlech jako včely ani si nedělají hnízda jako vosy. Jsou to samotáři mající rádi izolovaná obydlí. Přitom mít na zahradě čmeláky, to je skutečný dar, jsou nesmírně pracovití a schopní opylovat i takové květy, na něž včely nestačí.

Zástěra se spoustou kapes

Dárek, který potěší muže i ženy, protože zástěra ochrání oblečení před zamazáním a množství kapes zaručí, že budou mít po ruce vždy to, co aktuálně potřebují pro práci. Při výběru berte v potaz nejen oblíbenou barvu obdarovaného, ale také fakt, zda na zástěře nebude vidět každá šmouha a jestli je vyrobena z trvanlivého a pevného materiálu, aby se švy kapes pod tíhou nákladu brzy nerozpáraly.

Stylový klobouk

Slušivá a hlavně praktická pokrývka hlavy, jež ochrání před bolestivými spáleninami a úpalem. Na výběr máte klasiku v podobě slamáku (pro ženy může být ozdobený nějakou stylovou dekorací) nebo klobouků z moderních materiálů s větracími očky. Některé modely mají dokonce límec proti slunci, který ochrání krk i při dlouhodobém předklonu.

Multifunkční zahradní stolička

Každý zahrádkář zná bolest zad, když musí vyplít opravdu velký kus záhonu. Multifunkční zahradní stolička nabízí dva způsoby použití, takže usnadní každou práci. Stoličku si můžete postavit jako pohodlné zahradní sedátko nebo otočit a mít klekátko. Obě desky mají na sobě izolační pěnu, takže jsou měkké a pohodlné. Po použití lze stoličku jednoduše složit a uklidit, rozkládá se zmáčknutím kovové páčky s pružinou, tím uvolníte boční nohu a vyklopíte ji kolmo k sedátku. Stejný postup použijte i pro druhou nohu stoličky. Stoličku ocení spíš starší lidé, jimž už pohyb dělá potíže.

Set kokedama „vyrob si sám“

Kokedama je způsob pěstování rostlin inspirovaný japonskými bonsajemi. V překladu kokedama znamená „mechová koule“ (Ko Key Da Ma), jde tedy o rostlinu umístěnou v kulatém balu tvořeném speciálním substrátem a obalenou mechem. Kokedamu můžete pověsit za provázek nebo postavit na misku s kamínky.

Set je určený pro nadšené pěstitele všeho zeleného, kteří se navíc nebojí si takzvaně zamazat ruce. Obsahuje fíkovník drobnoplodý, substrát a další potřebné nezbytnosti. Pohled na kokedamu s touto rostlinou vám možná připomene Asteroid B 612, tedy domov Malého prince. Tato fiktivní planetka je velmi malá a je poseta velkými baobaby. Takhle nějak by mohla třeba vypadat.

Elegantní rozprašovač

Rozprašovačů je na trhu velká spousta. Pokud ale vybíráte rozprašovač jako dárek pro ženu, zaměřte se i na vzhled tohoto přístroje, aby byl elegantní a sloužil jako dekorace. Na trhu najdete například kovový rozprašovač s vysokým leskem, který dodá každé domácnosti šmrnc zářivé elegance.

S tímto krásným rozprašovačem obdarovaný jemně porosí všechny rostliny vyžadující vyšší vzdušnou vlhkost. Je také ideální k péči o terária, tillandsie či orchideje. Neošetřené kovové výrobky si postupem času vytvoří elegantní patinu. Pokud vám ale nevyhovuje, postačí rozprašovač po každém použití pořádně vyleštit.

Domácí skleníček

Skleník vytváří ideální podmínky pro růst rostlin. Především zajišťuje ideální světlo, teplo a dostatečnou vlhkost. Je to tedy dárek, který může posloužit jako dekorace, když do něj umístíte na teplotu náročnější pokojové rostliny, ale nabízí i praktickou funkci, a sice prostor k předpěstování vlastních sazenic. A jak je známo, kdo má kvalitní sazenice včas, užije si bohatou úrodu. Takový skleník se hodí i k pěstování bylin.

Skleníky mohou být elektrické, a mít tak vlastní vytápění s regulátorem teploty, nebo obyčejné, které je třeba postavit na slunné místo na okenním parapetu. Většinou jde o plastovou konstrukci, některé mají dřevěnou základnu, nebo dokonce stojí na samostatných nohách. Muže potěšíte, když bude mít skleník co nejvíc technických vymožeností, u dárku pro ženy zase berte v potaz vzhled.

Multifunkční nůž

Originální japonský nůž hori hori je skutečně praktický, je totiž vhodný nejen k odstraňování plevele, ale i k přesazování z nádob, sázení do řádků i jednotlivě do jamek, hloubení menších děr či při sklizni například kořenové zeleniny... Nůž, lopatka a měřidlo v jednom je vyrobeno z kvalitní nerezové oceli a tvrdého dřeva. Proti levnějším variantám je opatřen ochranou proti sklouznutí ruky z rukojeti na čepel.

Chytrý květináč s LED žárovkou

Box obvykle pojme dva květináče, které mají kontrolu dávkování vody. Jen naplníte nádobku a měsíc se nemusíte o zalévání starat. Květináče mají integrovanou LED žárovku, jež urychlí růst rostlin a již můžete posouvat podle růstu rostliny. Květináč je založen na hydroponickém pěstování, takže rostliny rostou z živného roztoku. Poslouží pro pěstování květin, bylin i drobné zeleniny.

Mechový obraz

Kdo rád pracuje s rostlinami, v zimě tak trochu trpí. Země je promrzlá a na zahrádce se toho moc dělat nedá. Výroba mechového obrazu ze stabilizovaného mechu toto utrpení může trochu zmírnit. Kromě toho, že si obdarovaný vytvoří krásnou dekoraci, bude mít i skvělý pocit z dobře odvedené práce. V setu je vše, co bude k práci potřebovat, včetně podrobného návodu.

Přenosné zahradní ohniště

Posezení u ohně je velký relax, ale ne každý je nakloněn tomu mít na zahradě ohniště pevné. Řešením může být ocelové přenosné ohniště, které můžete mít uložené v garáži či kůlně a vynesete jej ven podle potřeby. Ohniště se vyrábějí v různých velikostech i provedeních, na nožičkách i bez nich.

Přestože na trhu jsou k dostání různé materiály, volte ocel, protože nabízí dlouhou životnost a je odolná proti povětrnostním vlivům. Na některé ohniště lze pořídit jako doplněk i grilovací desku. Všichni muži kuchaři budou z takového dárku nadšení.

Elektrický rozpalovač

Kdo má zahradu, pravděpodobně má i ohniště (nebo ho dostane od Ježíška). Pak se mu bude hodit i elektrický rozpalovač – je to švédský vynález, který eliminuje použití tekutých a tuhých chemických podpalovačů při zapalování krbu nebo grilu. Lze jej použít venku i vevnitř. Stačí přiložit k uhlí, briketě nebo dřevu, zmáčknout knoflík a vydržet 80 vteřin. Zapalovač má integrovaný otvírák na lahve ve stojanu, což ocení většina mužů.

Závěsný systém na nářadí

Nástěnné závěsné systémy zaručí, že se zahradní nářadí nebude povalovat na jedné hromadě, a zahradník tak na první pohled najde vždy to, co potřebuje. Navíc šetří místem, protože pro uložení velkého množství nářadí často poslouží stěna, která by jinak zůstala nevyužitá. Pokud se rozhodnete pro tento dárek, rozhodně vsaďte na kvalitní provedení systémů, aby se pod tíhou nářadí něco brzy nepolámalo. Vhodným materiálem je nerezová ocel, jež je voděodolná a odolná i proti korozi. Zároveň se zamyslete i nad uchycením do stěny. Obdarovaný tak bude moci vyrazit do dílny či garáže hned druhý den a bude chtít systém okamžitě přidělat. Ideální dárek pro každého kutila.

Závěsné lehátko pro odpočinek na čerstvém vzduchu

Vlastní zahrada není jen místem, kde je třeba neustále pracovat, slouží i k relaxaci. Myslete proto na svého zahradníka a pořiďte mu stylové závěsné lehátko, v němž může po práci spočinout a odpočívat. Při výběru se zaměřte na polstrování, aby lehátko bylo dostatečně pohodlné, ale také aby jeho potah byl vodě a špíně odolný. Přece nechcete polštáře uklízet při každém menším deštíku. Levnější variantou tohoto dárku je závěsné křeslo, houpací síť nebo také hamaka.

Ruční štípač dřeva

Kvalitní ocelový štípač dřeva je ideální dárek pro všechny, kteří si potřebují naštípat pár polínek, ale klasická sekera je pro ně moc těžká nebo nebezpečná. Štípač je bezpečný pomocník, protože poleno rozštípnete pomocí kladiva nebo špalku o ostří pod ochranou obručí. Na práci s ním nejsou potřeba svaly, štípat tak mohou i ženy či starší osoby.

Vermikompostér a žížaly

Moderní vermikompostér je multifunkční nádoba, která slouží ke zpracování bioodpadu v bytě či kanceláři. Má moderní vzhled a kvalitní technologické zpracování. Vermikompostér je zabydlen žížalami druhu Eisenia andrei, známými pod označením kalifornské žížaly. Jsou žravé a hravě si poradí s bioodpadem z vaší domácnosti. Každý zahradník tak získá cenné hnojivo v podobě kompostu, tedy vermikompostu, a žížalího čaje. Vermikompostér nezapáchá, takže může být i v interiéru, ale pokud doma nemáte místo, i venku to zvládne, jen je třeba jej trochu zaizolovat a v létě nevystavovat přímému slunci.

Slunečník

Horké letní dny, kterých je čím dál více, nutí člověka ukrývat se do stínu. Pokud na zahradě nemáte například velký strom, který stín poskytuje přirozeně, bude velký slunečník skvělým dárkem. Vybírejte nejen dostatečně velký průměr, ale také výšku, abyste se pod slunečníkem nemuseli krčit. Šikovná je také možnost nastavit si úhel sklonu. Zaměřte se ale i na bezpečnost – je slunečník dostatečně pevně ukotvený do podkladu, aby nedošlo k jeho překocení? Dostatek stínu nabízejí i stínící plachty, které navíc skvěle vypadají. Potřebují ale ukotvit nejméně ve třech pevných bodech.