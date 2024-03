Jak spí pes: Jeho pozice ve spánku vám prozradí, jak se pes cítí a zda není nemocný

Část 1 / 10



Poloha psa ve spánku může posloužit jako vodítko, které ukáže, jak je na tom pes nejen fyzicky, ale i psychicky. Abyste skutečně porozuměli svému psu, přinášíme význam 10 nejběžnějších poloh, ve kterých tito čtyřnozí mazlíčci odpočívají. Spánek na boku Stejně jako lidé i psi rádi spí na boku. Dokonce je takový leh s nataženými packami jedna z nejběžnějších poloh, přičemž se nejčastěji objevuje u štěňat a starších psů, kteří mohou trpět ztuhlými klouby. Když pes takto spí, znamená to, že se ve svém prostředí cítí uvolněně a bezpečně. „Psům, kteří zvolí tuto polohu, je tak akorát teplo, ani jim není příliš horko, ani jim není zima. V této poloze se často setkáte se škubáním končetin, protože pes je zcela uvolněný a tlapy se mohou samovolně pohybovat společně se snem," vysvětluje profesionální trenérka psů Jen Jonesová pro web casper.com.

Pozice lva Pozice lva nebo také sfingy znamená, že pes spí na břiše a hlavu má položenou mezi předními tlapami. Podobně jako sochy lvů, které jsou vidět před historickými velkými budovami. Někdy pes usne se zadními tlapami stočenými k jedné straně. Když psi spí v této poloze, znamená to, že odpočívají, ale nespí hluboce. Volí tuto pozici, pokud mají pocit, že budou muset rychle vyskočit.

Pozice supermana Je to podobná pozice jako u lidí, pes leží roztažený na zemi s břichem přitlačeným k podlaze, zadní tlapy má za sebou a přední natažené dopředu. Toto je běžná pozice u štěňat a velmi hravých psů. Na supermana spí psi, kteří jsou sice velmi unavení, ale zároveň jsou připravení si hrát, pokud se naskytne příležitost. Tato pozice umožňuje psům rychle načerpat energii, aby mohli brzy zase do akce.

V klubíčku Když pes spí stočený do klubíčka se všemi končetinami zastrčenými blízko těla, znamená to, že se snaží chránit během spánku nebo že si stále zvyká na nové prostředí. Někdy psi spí tak, že se čenichem dotýkají zadních tlap, a dokonce si mohou přehodit ocas přes tělo. To je běžné u toulavých nebo nových psů. Tato poloha jim totiž umožňuje skrýt všechny životně důležité orgány, takže jsou částečně chráněni před útokem. Je to ale i oblíbená poloha pro psy, kterým je chladno. Stočením do klubíčka se snaží udržet si tělesné teplo. „Jde o oblíbenou polohu v chladném, deštivém a větrném počasí, protože chránila psy před živly, když ještě nežili v lidských domovech," vysvětluje veterinářka Linda Simonová.

Mazlíček Jednou z nejrozkošnějších poloh jsou případy, kdy se pes během spánku tulí s páníčkem nebo jiným psem. Jde o skvělou variantu pro ty, kteří rádi se svým psem spí v posteli. Je to pozice pro psy, kteří potřebují cítit blízkost a kontakt další živé bytosti, volí ji psi, kteří mají rádi společnost a dobře fungují ve smečce, ať už lidské, nebo psí. Také se však zvíře může přitulit, pokud je mu chladno a nedokáže se samo zahřát.

Pod dekou Všimli jste si, že váš pes vyhledává na spaní místa, do kterých se může zavrtat? Ať už využívá polštáře, oblečení, či přikrývky a deky, touží po noře, ve které by se cítil v pohodlí a bezpečí. Dělají to psi, kteří jsou milující a oddaní, zároveň ale vyžadují velkou dávku pozornosti a péče. A právě to jim musíte poskytnout, aby takový pes usnul.

Břichem vzhůru Jde pravděpodobně o jednu z nejroztomilejších poloh – pes leží na zádech s břichem vzhůru a tlapami ve vzduchu. Jakkoli tato pozice může vypadat nepříjemně, je to znak skutečného pohodlí a relaxace. „Psi také volí tuto polohu v případě, že se potřebují ochladit, protože se potí tlapkami a jejich břicho je zdrojem tepla, v podstatě se tak větrají," vysvětluje trenérka psů Jonesová. Protože však břicho je jejich nezranitelnější místo, mohou tak spát jen v místech, kde se cítí v bezpečí a svému okolí plně důvěřují. Jak psi stárnou, už tolik na zádech nespí. Není to proto, že by ztráceli důvěru ve své okolí, brání jim v tom artritida.

Zády k sobě Když pes rád spí zády ke svému páníčkovi či jinému zvířeti, znamená to, že se rád mazlí a tiskne se tak blízko, jak je to jen možné. Poloha je nejjednodušší formou lásky a pohodlí. Spánek zády k sobě navozuje pocit intimity. Když pes takto spí, projevuje vám náklonnost a důvěru. „Psi tuto důvěru klidně projeví jen jednomu členu domácnosti, se kterým se cítí nejbezpečněji," tvrdí trenérka psů Jen Jonesová, podle níž může důvěru dostat i jiný pes, nebo dokonce kočka.

Na chladném povrchu Psi mají tendenci spát na chladném povrchu, když je jim horko. Může jít o polohu supermana či lva, ale základem je břicho přitisknuté ke studené zemi. Pokud si všimnete, že váš pes vyhledává chladné místo, pokuste se ho co nejlépe ochladit a dát mu trochu vody.

S podepřenou hlavou a krkem Někteří psi vyhledávají polohu, v níž mají zvednutou hlavu a krk. Obvykle využijí boční část svého pelechu či například gauče. Pokud tuto polohu začne váš pes vyhledávat zničehonic, může to znamenat, že má problémy se správným dýcháním – jde o stav, který se běžně vyskytuje u chronických srdečních chorob a dalších zdravotních problémů. Pokud váš pes spí v této poloze, dávejte pozor na znepokojující příznaky, jako je rychlejší dechová frekvence, hlučné dýchání nebo snížená schopnost pohybu. V případě, že zaznamenáte některý z nich, kontaktujte svého veterináře.