Pěstujete rádi na zahradě klasiku, jako jsou okurky, rajčata či saláty? Možná byste letos místo odrůd, na něž jste zvyklí, mohli vyzkoušet nově vyšlechtěné odrůdy, které snáze odolávají plísním, rozmarům počasí a navíc obvykle dávají větší výnosy.

Ti, co rádi experimentují, mohou zase vyzkoušet pěstovat nové druhy zeleniny. Ať už jde o barevný květák, podlouhlou řepu či velký artyčok, nové odrůdy vás potěší svou výraznou chutí.

Ze zeleniny zaujme například salát z Banátu

Salát hlávkový 'Titanus' je odrůda s hlávkou o hmotnosti 350 gramů s hladkými, světle zelenými listy. Salát je určený především pro jarní a podzimní pěstování ve volné půdě. Je odolný vůči plísni salátové a vyznačuje se i velmi dobrou skladovatelností.

Dáváte-li ale přednost pěstování stejné odrůdy během celé sezony, vyzkoušejte odrůdu 'Safírus', která má mírně bublinkaté listy, jasně zelenou hlávku o hmotnosti asi 300 gramů a lze ji pěstovat ve volné půdě od jara až do pozdního podzimu. Je odolná proti plísni salátové a tolerantní vůči podehnívání.

Salát římský 'Galba' je výbornou volbou s dlouhými listy akorát do baget. Je to odrůda červeného římského salátu pro jarní a podzimní pěstování, lze sklízet celé hlávky nebo jednotlivé listy.

Zapomenutý salát z Banátu, to je odrůda salátu 'Listonoh'. Na vysokých "nohách" chrání úrodu před slimáky. Má dvojí využití: Nejprve vylamujeme listy, a jakmile jde do květu, sklízíme stonky (nohy) včetně postranních a vrcholových listů. Odtud jeho název.

Milovníky okurek nadchne odrůda 'Najada F1'. Jde o ranou, středně vzrůstnou, hruboostnou nakládačku, která má schopnost nasadit plody bez jejich opylení. Plody budou štíhlé, dlouhé až 14 centimetrů. Chutnají výborně, takže jdou využívat i jako salátová okurka. Velkou výhodou této odrůdy je skutečnost, že dobře prosperuje v nádobách, ale je také ideální pro polní pěstování a pěstování ve fóliovnících. Odrůda této okurky nakládačky dobře odolává výkyvům počasí a je vysoce tolerantní k plísni okurkové. Na Blízkém východě a v části Ruska a Běloruska se právě tento typ okurek nakládaček používá jako lahůdkové salátové okurky s typickou okurkovou chutí.

Rajče tyčkové 'Delikano F1' je raná výnosná hybridní odrůda lahůdkového červeného rajčete. Plody jsou menší, o hmotnosti 40 gramů, mají podlouhlý tvar a silnou dužninu, výbornou nasládlou chuť a příjemnou konzistenci.

Pěstujete-li rádi pálivé papriky, vaše srdce letošní sezonu zaplesá, protože novinek je na trhu opravdu hodně. Za pozornost stojí málo pálivá odrůda 'Somborius F1', která vyniká široce jehlancovými plody, jež jsou vhodné pro přímý konzum, konzervování, grilování i k dalším kulinářským úpravám. Příjemně pálivá paprika 'Srilanus F1' vyniká vysokou násadou tvarově i velikostně velmi vyrovnaných plodů a lze ji pěstovat v nádobách i na zahrádce.

Extrémně pálivá odrůda 'Bhut Jolokia Orange' je křížencem papriky čínské a papriky křovité. Svůj původ má v Bangladéši a na severovýchodě Indie. Papriky se využívají k vaření indických pokrmů, k nakládání či sušení a přípravě extrémně pálivých omáček. Jejich výjimečná chuť vynikne také v dezertech. V našich klimatických podmínkách se doporučuje pěstování ve sklenících a fóliových krytech, kde dozrávají opravdu spolehlivě. Při pěstování ve volné půdě jsou rostliny této papriky výrazně nižší a na první plody si musíme počkat až do konce srpna.

Poloraná hybridní odrůda papriky 'Tongua F1' má dlouhé, sladké a úzce trojúhelníkovité plody, na jedné rostlině dozrává až 30 plodů. Odrůda je určená pro pěstování v krytech.

Zajímavým zástupcem nepálivých paprik je poloraná odrůda s menšími plody s názvem 'Yala', která je vhodná k pěstování na zahrádce, ve skleníku i v nádobách. Unikátní je její výnos, na jedné rostlině dozraje 50–70 plodů!

Milovníky netradičních chutí potěší vlastnoručně vypěstované artyčoky. Odrůda 'Green Laon' je mohutně rostoucí vytrvalá zelenina, u které sklízíme zdužnatělé květní úbory před otevřením květů. Semena vysévejte v krytých prostorech v únoru až březnu, sklízejte plně vyvinuté úbory, u kterých se ještě neobjevily modré květy, v našich podmínkách až koncem léta.

Specialitou mezi barevnými květáky je hybrid 'Amfora F1', odrůda typu Romanesco. Je poměrně pozdní a má vitální vzrůst. Čím ale upoutá na první pohled, jsou klenuté, světle zelené růžice složené z drobných pyramidálních růžiček. Odrůda patří chuťově k nejlepším květákům a šlechtitelé ji doporučují pouze pro podzimní sklizeň.

Velmi chutná odrůda válcovité řepy 'Monorubra' je vhodná ke konzumaci zasyrova či po tepelné úpravě a k uskladnění. Výhodou válcovitých odrůd jsou vyšší výnosy a méně pracné dobývání bulev než u odrůd kulovitých. "Mono" v názvu naznačuje, že se jedná o jednoklíčkovou odrůdu, kterou po výsevu není třeba jednotit. Barva bulev je fialovo-červená. Výsev probíhá v dubnu až červnu.

Bylinky: Vyzkoušejte bazalku s fialkovými listy

Pažitka pravá 'Praga' (bio) je raná, vysoce výnosná odrůda, která má silnější a delší tmavozelené listy, jež mají ostřejší chuť. Odrůda je vhodná k rychlení, hrnkování i polnímu pěstování.

K létu patří jídla ze slunné Itálie a k jejich přípravě budete potřebovat bazalku. Vyzkoušejte odrůdu 'Purple Ball', drobnolistou bylinku s fialovými listy, které na talíři vyniknou. Je vhodná pro pěstování v květináčích, truhlících i ve volné půdě.

Dekorativní fenykl odrůdy 'Smokey' je pěstovaný pro aromatické listy i semena, 100 až 120 centimetrů vysoká rostlina má bronzově až bordově zabarvené listy. Aromatické listy jsou výborné do salátů, k rybám, masům a do dresinků.

Novinky 2023 mezi květinami

Velmi oblíbené mezi mnohými zahrádkáři jsou květinové směsi letniček, které se pěstují z přímého výsevu a po rozkvětu vytvářejí květinový koberec. Směs s názvem Modrobílé nebe tvoří 17 letniček v modré (např. chrpa, nestařec, šalvěj) a bílé barvě (např. cínie, slézovky). Květiny dorůstají do výšky až 70 centimetrů, takže vytvářejí působivé kombinace, které se hodí zejména do volně komponovaných částí zahrady. Vysévá se v dubnu a květnu přímo do řádků vzdálených asi 20 centimetrů od sebe, kvůli snadnějšímu odplevelení před zapojením porostu.

Pro milovníky červených květů je tu směs letniček s názvem Jahody se šlehačkou. V kolekci je 14 druhů letniček, např. mák, cínie, krásenka, iberka, šáter). Květinový koberec je vysoký 40 až 60 cm, vyséváme ho v dubnu až květnu a kvete až do začátku září.

Máte-li raději květiny ve váze, sáhněte po kolekci devatenácti letniček, nesoucí příznačný název Letní váza. Ve směsi jsou barevné cínie, chrpy, jemné květy krásenky, šater. Semena se vysévají v dubnu až květnu, výška rostlin dosahuje 60 až 100 centimetrů.

Krásná a bohatě kvetoucí letnička s netradičním názvem večernička přímořská neboli 'Spring Sparkle' je oblíbená, protože bohatě kvete, je nenáročná a tvoří masu růžových až šeříkově modrých květů s omamnou vůní. Protože pochází z Řecka a Albánie, kde se vyskytuje v přímořských písčitých stanovištích a pustinách, vyžaduje slunečnou polohu a hodně propustnou až písčitou půdu. Vyséváme ji od března do června, teplota nesmí klesnout pod 10 °C. 'Spring Sparkle' kvete již v časných letních měsících. Je vhodná pro pěstování v nádobách a na okrajích záhonů.

Rozmanitou směs měsíčků s květy rozličných barev najdete ve směsi Flashback mix. Rostliny v tomto mixu kvetou odstíny růžové, bílé, žluté a oranžové barvy. Jediný květ obvykle zahrnuje dva či více odstínů. Z listů a květů měsíčku si můžete vyrobit známou měsíčkovou mast proti poraněním a chorobám kůže. Listy i květy tohoto měsíčku jsou jedlé.