Kůže patří k vyhledávaným materiálům. Výrobky z ní nejen hezky vypadají, ale především dlouho vydrží. Ani každodenní používání na nich nezanechá stopy. Jenže není všechno zlato, co se třpytí. Stále častěji totiž můžete narazit na výrobky, které nesou označení genuine leather. Jsou podstatně levnější, a díky tomu získávají na popularitě. Vždyť kdo by odolal, když je to tak levné.

Nízká cena má však svůj dobrý důvod. Přečtěte si jaký a možná si ušetříte zklamání i vyhozené peníze. A pokud už jste si výrobek z genuine leather pořídili, poradíme vám, jak o něj pečovat, aby vydržel.

Co to je genuine leather

Doslovný překlad může být matoucí, protože zní "pravá kůže". Jenže není kůže jako kůže. Genuine leather je vyrobena průmyslově z mnoha nadrobno rozemletých zbytků kůže, odřezků nekvalitních spodních vrstev a koženého odpadu, které jsou následně spojeny dohromady lepidlem a obarveny. Takový materiál tedy skutečně obsahuje 90–100 % pravé kůže, jedná se ale o kůži recyklovanou. A ta má samozřejmě úplně jiné vlastnosti než skutečná poctivá useň.

Jak genuine leather poznat

Výrobky z recyklované kůže najdete nejčastěji v levnějších prodejnách obuvi, v obchodech s módou v nákupních centrech, obchodních domech s levným nábytkem. Rozdíl jako laik na první pohled nepoznáte. Varovat by vás měla především cena. Ta je samozřejmě několikanásobně nižší než za kvalitní kožené výrobky.

Pátrejte také po značení typu kůže. To bývá nejčastěji vyraženo například na vnitřní straně opasku, uvnitř kabelky či peněženky. Nejčastěji naleznete spojení slov jako genuine leather, echt leder, bonded leather, top-grain leather nebo full grain leather.

Velký pozor si dejte při koupi nové sedací soupravy. Pokud nemáte na kvalitní koženou, zvažte raději jiný potahový materiál. Recyklovaná kůže se totiž rychle opotřebovává, obzvlášť v záhybech. Sami výrobci připouštějí, že se tak hodí spíše na boční a zadní strany nábytku. Bohužel není výjimkou, že je s ní potažena kompletně celá sedačka a křesla.

Proč se genuine leather raději vyhnout

I když výrobky z ní vypadají na první pohled hezky, počítejte s tím, že se povrch bude rychle odírat, materiál trhat a rozpadat. Platí to především u těch z rozemleté kůže. Ta vydrží dokonce méně než umělá koženka. Alespoň takové jsou zkušenosti zákazníků, kteří se o ně podělili na internetu.

Podstatně kvalitnější jsou výrobky ze seříznuté spodní strany silné kůže. Pokud ale už při koupi počítáte s tím, že jde o pouhý módní výstřelek, který budete používat jen zřídka, klidně si ho pořiďte. Nepočítejte ale s tím, že vydrží roky.

Jak o výrobky z genuine leather pečovat

U výrobků z recyklované kůže obzvlášť platí, že je důležité se o ně správně postarat. I tím totiž můžete prodloužit jejich životnost. Péče o ně se neliší od péče o výrobky z poctivé kůže. Pro běžnou údržbu a očištění od prachu stačí otření jemně navlhčeným hadříkem nebo houbičkou. Nikdy nepoužívejte žádné agresivní chemické prostředky a čistidla.

Výrobky, jako jsou boty a kabelky, čas od času ošetřete kvalitním vyživujícím i ochranným impregnačním prostředkem. Kůže totiž neustále pracuje, svými póry nasává prach a vlhkost. Výrobky nevystavujte dlouhému slunečnímu záření a teplotám nad pětadvacet stupňů Celsia. Nikdy je také nesušte na přímém zdroji tepla. Ztvrdly by a zdeformovaly se. U kabelek si dejte pozor na jejich přetěžování.