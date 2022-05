Po odkvětu zbytečně nečekejte

Fialová, růžová, bílá… Svými úžasně zbarvenými odstíny umějí vykvétající šeříky ozdobit jakékoliv místo na zahradě, případně i na balkoně či terase, budete-li je pěstovat jako nádobové rostliny. Chcete podpořit jejich kvetení v příštím roce? Návod je snadný: Odstraňte jim všechna květenství, jakmile odkvetou.

Nejen svými barvami, ale také vůní, jež tvoří součást parfémů, se vám za tento zásah všechny druhy šeříků odvděčí: Pozvednou i jindy nepříliš dekorativní prostor v oázu relaxace, kde si budete moci v klidu posedět a odpočívat při vdechování opojné vůně. Jeho květy můžete využít i jinak. Připravte z nich voňavý sirup nebo něco dobrého k snědku.

Na práci si vezměte ostré zahradnické nůžky

Momentálně nastává nejkrásnější čas jejich rozkvětu, ale nebude to bohužel trvat dlouho a na většině míst začnou odkvétat. Rozlučte se s touto mizející voňavou krásou a hlavně bez otálení a s dávkou opatrnosti odstraňte již nevzhledná květenství. Jen tak pomůžete své rostlině, aby nezeslábla. Pokud byste totiž odkvetlá květenství nedali pryč, začala by se vyvíjet semena a nové dorůstající výhony by se oslabily a zpomalily v růstu.

Zásah s nůžkami se týká jen květenství, nových výhonů si vůbec nevšímejte. Právě na jejich koncích se totiž aktuálně vyvíjejí pupeny se zárodky květenství pro další sezonu. Nechte je bez povšimnutí, nijak je neupravujte, nestříhejte. Uvidíte, že příští rok bude váš šeřík obsypaný květy, které mají mimo jiné i léčebné účinky.