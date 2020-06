Řada majitelů trávníků mi teď dá za pravdu. Začne to pár rostlinkami, jenže když si jich nevšímáme, je na konci léta zatravněná plocha plevelů plná. A s nádherným travním kobercem je doslova „amen“. Začíná nerovnocenný boj člověka s přírodou, který v takové situaci často vyhrává právě plevel. S důslednou likvidací je proto třeba začít včas. A od věci rozhodně není ani prevence, která vám může v budoucnu ušetřit spoustu starostí, času i peněz.

Nejčastější druhy plevelů v trávníku

Co to vlastně plevel je? Obecně jde o všechny rostliny, které jsou v trávníku nežádoucí, ruší jeho homogenitu. Pak už jen záleží na tom, zda je vaším cílem trávník anglický, který přítomnost jakýchkoliv dalších rostlin zcela vylučuje, či například luční typ porostu, v němž vám řada plevelných rostlin vůbec nebude vadit.

Nejčastějšími druhy plevelů v našich zahradách jsou z jednoletých rostlin lebedy, kokošky, svízele, rozrazily, merlíky, hluchavky, ptačinec, penízek a další, z vytrvalých pak pampeliška, jetel, jitrocel, řebříček, bršlice, mochna, šťovík, sedmikráska, pýr a pcháč.

Co dělat, aby se plevel vůbec neobjevil?

Pokud trávník teprve zakládáte, nedejte plevelům vůbec šanci. Prevence je totiž vždy podstatně jednodušší než hubení již rozrostlých rostlin. Snažte se proto vyčistit hlínu od případných semínek a kořínků plevelů ještě před samotným výsevem osiva. Pomoci vám v tom mohou neselektivní herbicidy. Po postřiku je však potřeba s výsevem vyčkat minimálně čtrnáct dní. Pokud nechcete sahat po chemii, zakryjte celou plochu černým igelitem, dobře ho zatižte a počkejte alespoň dva až tři týdny.

Neméně důležitý je i výběr samotného osiva, které by mělo být co nejkvalitnější. Rozhodně na něm nešetřete. Levná osiva jsou totiž často plná nežádoucích příměsí, jako jsou semena plevelných travin a další, navíc ani obvykle nemají dobrou klíčivost. S osivem nešetřete. Snažte se o vytvoření kvalitního hustého porostu. Trávník pravidelně přihnojujte a sekejte. Případná poškozená a prázdná místa, vypálená například od slunce, hned obnovujte. Nedejte zkrátka plevelu šanci. Velký pozor si dejte na již vzrostlé plevelné rostliny. Ať už v samotném trávníku či kdekoliv na zahradě. Nikdy je nenechte vykvést. Uvědomte si, že jediná pampeliška mívá až 5 000 semen, pcháč oset přes 30 000 a merlík bílý dokonce okolo 100 000 semen.

Likvidace chemie bez chemie: Co zabere?

Pokud se vám z nějakého důvodu objeví plevel v trávníku již založeném, s jeho likvidací příliš neotálejte. Snáze a úspěšněji zlikvidujete pár mladých rostlin, než ty rozrostlé a dobře zakořeněné. Zbavit se jednoletých druhů, které trápí především majitele nově vysetých trávníků, je poměrně snadné. Postačí pravidelné sečení a rostliny brzy zmizí.

Boj s vytrvalými dvouděložnými druhy je ale podstatně složitější. Na pravidelné sečení se totiž rychle dokážou adaptovat a stanou se vůči němu odolnými. Hodit se vám určitě bude mechanický vytrhávač plevele, díky němuž úspěšně ze země odstraníte například pampelišku i s jejím dlouhým kořenem. Poměrně úspěšně proti nežádoucím plevelům působí také horká voda. Stačí nalít vařící vodu na nechtěné rostliny, nechat je uschnout a zbytky odstranit. Často to však odnese i tráva kolem, kterou je pak potřeba dosít.

Vsadit můžete také na praktiky našich předků. S plevelem si údajně snadno poradí například roztok octa se solí. Připravíte ho tak, že do dvou hrnků octa přidáte čtvrt hrnku soli, dobře promícháte a nalijete na rostliny. Ještě větší účinnosti dosáhnete, když roztok zahřejete. Od obzvlášť úporného plevele s dlouhými kořeny vám zase pomůže velký panák čistého alkoholu. Použít můžete třeba technický či lékařský líh, vystačíte si ale i s obyčejnou vodkou. Alkohol zřeďte půl litrem vody, roztok nalijte do rozprašovače a rostlinám párkrát dopřejte vydatnou spršku. Alkohol je silně dehydratuje a přispěje k jejich likvidaci.

Kdy použít postřik na plevel?

Dvouděložné vytrvalé plevele jsou bohužel často velmi odolné, možná si tak přece jen budete muset vzít na pomoc herbicidy. Většina přípravků je ve formě postřiku nebo pěny, existují ale i přípravky granulované. Ty z první skupiny se aplikují pomocí zahradních postřikovačů, díky čemuž se dostanou jenom tam, kde jsou potřeba. Granule se pak hodí spíše pro celoplošné hubení. Na jejich aplikaci využijte například rozmetadlo hnojiva, vystačíte si ale i s rukou. V takovém případě ale rozhodně pracujte v rukavicích!

Aby byly přípravky maximálně účinné, nikdy je neaplikujte na čerstvě posekaný trávník. Ten by měl být vzrostlý alespoň do výšky cca 7­–10 centimetrů, aby se u plevele vytvořila dostatečná listová plocha, kterou rostlina přípravek přijímá. Důležité je i počasí. Vyberte si pěkný slunný den, kdy bude úplné bezvětří. Podívejte se také na předpověď. Postřik neprovádějte, pokud má přijít déšť. Došlo by k odplavení přípravku a spálení jiných rostlin nebo minimálně k jeho zředění a snížení účinnosti. Po aplikaci sečte nejdříve po týdnu, ideálně po 10–14 dnech, aby účinná látka pronikla do celé rostliny plevele a aby trávník dobře zregeneroval.