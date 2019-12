Co kromě nádobí můžete mýt v myčce? Třeba boty a řadu dalších věcí

Pokud chcete mít před Vánoci domácnost jako ze škatulky, pravděpodobně strávíte několik dlouhých hodin mytím různých předmětů. Ale víte, že ten čas můžete strávit jinak a složité drhnutí si ušetřit? Stačí, když použijete myčku na nádobí. Do ní totiž můžete naskládat daleko víc předmětů z domácnosti, než je pouhé nádobí.

Začněte u stropu

Zaprášené lustry udělají pokoj temnějším a méně útulným. Prach, který z nich padá, navíc může znečistit už uklizenou podlahu, proto s nimi začněte. Opatrně sundejte skleněná stínidla a položte je do horního košíku myčky. Je-li tam ještě místo, můžete sundat i stínidla z lampiček. Použijte program s nízkou teplotou a myčku normálně pusťte. Uvidíte, jak budou světla zase zářit. Zatímco se myjí stínidla, můžete otřít samotné svítidlo, postačí vlhký hadřík.

Předměty z kuchyně

Do myčky můžete úplně s klidem umístit různé plastové boxy, které v kuchyni používáte. Třeba odkládací boxy na mycí prostředky, šuplíčky z lednice, příborník, různé krabičky a organizéry… V kuchyni ještě zůstaňme. Do myčky postupně můžete vyskládat jednotlivé police z lednice, jen vždy počkejte, až se ohřejí na pokojovou teplotu, aby sklo nepopraskalo. Bez obav můžete v myčce umýt skleněný talíř z mikrovlnky, kořenky, různé sklenice na skladování potravin. Klidně také prostírání, pokud ho máte z plastu.

Pomůže i v obýváku a dětském pokoji

Samostatnou kapitolou jsou digestoře, na nichž se uchytává skutečně hodně špíny a mastnoty. Dobrá zpráva je, že tukový filtr, na kterém uvízne nejhorší mastnota, můžete umýt v myčce. Tukový filtr má podobu kovové kazety připomínající hustou mřížku a dá se snadno vyndat. Do myčky ho můžete strčit klidně jednou za dva měsíce.

V obývacím pokoji také najdete spoustu věcí, které můžete umýt v myčce, například různé svícínky a skleněné dekorace z poliček. Na nízkou teplotu můžete umýt i skleněné rámečky na fotky, dózičky a vázičky.

U dětí v pokoji poberte všechny kalíšky na tužky, plastové pořadače a krabičky na drobnosti a šup s nimi do myčky. Přidat můžete i veškeré plastové hračky, tedy ty, které se bojíte nacpat do pračky. Do stojánku na příbory umístěte různé drobnosti, klidně i vlasové doplňky, sponečky, čelenky a podobně.

Snadno uklidíte i v koupelně

Prach, vlasy, vodní kámen a různé nánosy mýdla a dalších mycích prostředků. To jsou největší výzvy, s nimiž se v koupelně potýkáme. I tady pomůže myčka. Začněte miskou na mýdlo, pokračujte kelímky na kartáčky a kartáčem na čištění rukou. Pokud jde sundat skleněná polička, která bývá ve sprchovém koutě, můžete ji umýt také. Vlastně jakoukoliv plastovou a skleněnou poličku, kterou v koupelně najdete.

Velká práce je s čištěním kartáčů, hřebenů a vlasových skřipců. Tak i tuhle činnost si můžete ode dneška odpustit a jednotlivé pomůcky na vlasy bez obav "vyperte" v myčce. Umístěte je do myčky do horního koše nebo držáčku na příbory a ujistěte se před zahájením cyklu, že pevně drží na místě. Nejdřív ale odstraňte všechny vlasy, aby nedošlo k ucpání vypouštěcího filtru.

Pomůže i s domácími mazlíčky

Sice za vás nevyvenčí psa a nepohladí kočku, ale umyje vám nádoby na jídlo a vodu, většina z nich je vyrobena z tvrzeného plastu nebo nerezové oceli, takže jim mycí přípravek neublíží. Vyprat můžete i gumové a plastové zvířecí hračky a kartáč, kterými čistíte jejich srst. A nakonec i záchůdek, kam zvířata chodí. Pokud se vám to moc nelíbí, použijte poté tabletu na čištění myčky.

A co boty? Šup tam s nimi

Některé boty jsou skoro nezničitelné a vyhodíme je nakonec prostě proto, že jsou už příliš špinavé a nejdou umýt. I s tím pomůže myčka. Můžete do ní strčit všechny boty, které se nerozpadnou v dešti. Jde především o gumové boty, jako jsou holínky, žabky a crocsy.