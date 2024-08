Bojujete na zahradě s komáry? Přilákejte vážky, zbaví vás jich

Jsou lidé, kterým se komáři v podstatě vyhýbají. A pak jsou ti, kteří se mění v komáří hostinu v okamžiku, kdy vyjdou do přírody nebo si doma otevřou okno. Rázem se nestačí ohánět a odhánět ten otravný hmyz, který jim na kůži zanechává velké, svědící štípance.

Pokud patříte do druhé skupiny, jistě jste už během let vyzkoušeli leccos, abyste tento otravný hmyz vyhnali alespoň ze svého okolí – sázení rostlin, které komáry zaženou, repelenty, dlouhé nohavice i rukávy, a to i ve velkých horkách… Nic však nefunguje zcela spolehlivě, a tak se hodí každý další trik, který vám v boji s komáry pomůže. A my jeden máme. Proměňte zahradu v místo, kde se bude líbit vážkám. Tento predátor, jejichž předkové patří mezi nejstarší hmyz na Zemi, se totiž coby dospělec živí létajícím hmyzem, a tak může sežrat až 100 komárů za den. Kromě komárů loví například i mouchy a další otravný hmyz. Výzkumy ukázaly, že úspěšnost jejich lovu je až pětadevadesát procent.

Vážka, nebo šídlo?

Hmyzí řád vážky (Odonata) se dělí na tři podřády, v Česku a Evropě vůbec se objevují jen dva – Zygoptera, kam patří motýlice, šídlatky, šidélka, a Anispotera – šídla, klínatky, páskovci, lesklice, vážky. Motýlice a šidélka skládají v klidu křídla k sobě nad tělem, létají pomalu, spíše jako motýli, zatímco šídla a vážky po dosednutí rozkládají křídla po stranách těla.

Dospělé vážky mají štíhlé, protáhlé tělo, dlouhé 20 – 130 mm a tři páry nohou. Hlava je velká, s velkýma složenýma očima a ozubeným kousacím ústrojím. Vývoj vážky probíhá ve třech stádiích – vajíčko, nymfa a dospělec. Největší vážka v Česku je páskovec velký.

Zbudujte si v zahradě vodní tůň či jezírko

Vážky ke svému životu potřebují vodu, v níž se většinou vyvíjí nymfy. Nároky na typ vody mají velmi různé, ale naprostá většina našich vážek se vyvíjí ve stojatých vodách. Pokud tedy na svém pozemku vybudujete tůni nebo malý rybníček, uděláte jim radost. Nádobky na ptačí pítka a jiné zdroje mělčí než 50 centimetrů nejsou pro vážky dostatečné. „Stačí opravdu maličké jezírko na dešťovou vodu a vážky stoprocentně přiletí samy,“ vysvětlil pro Český rozhlas Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody. Vážkám se bude líbit i tůň, kterou vybudujete v případě vysoké spodní vody. Zásadní je, aby nebyla příliš mělká a měla pozvolné a přírodní břehy.

Tento okřídlený velký hmyz zůstává ve stadiu nymfy několik měsíců až tři roky a během růstu do plné velikosti se šestkrát až patnáctkrát vylíhne, záleží ale samozřejmě na konkrétním druhu vážky, kterých je jen v Česku 73 druhů. Po posledním svlékání se z nich stanou dospělí jedinci s křídly, největší žijící na našem území mají rozpětí křídel přibližně deset centimetrů. Dospělci žijí jen několik dnů až týdnů. V této podobě se obvykle pohybuje v okolí vodních biotopů, protože zde nalézá dostatek potravy. Ano, právě komárů.

Po vylíhnutí jsou vážky obzvlášť zranitelné vůči ptákům a dalším predátorům a potřebují několik dní, aby jejich těla ztvrdla. Proto potřebují úkryt, u jezírka proto nechte různé kameny a vegetaci.

Vsaďte i na vhodné rostliny

Pokud na zahradě nemůžete vytvořit vhodné jezírko, ale máte to štěstí, že žijete v blízkosti vodní plochy (zhruba do jednoho kilometru), vysaďte vhodné rostliny. Vážky potřebují místa k hnízdění, odkud mohou vzlétnout, chytit kořist a vrátit se a také jakési pozorovací stanoviště pro hlídání svého teritoria. Přitahují je rostliny, které vyčnívají nad ostatní a vytváří tak lákavé místo k přistání. Mezi takové patří například černohlávek obecný, sadec nachový, blatouch bahenní, třapatka srstnatá, klejicha, asijské lilie, astry, brutnák lékařský... Orobinec nabízí vynikající úkryt a hnízdiště, libory neboli lantany mají jasné květy a nektar dokáží vážky přilákat. Do případného jezírka umístěte některý z druhů leknínovitých, jejichž rozložité listy nabízí vážkám místo k odpočinku. Vodu ocení i šípatky širolisté a zákrutichy. Nicméně mějte na paměti, že jde spíše o rozmanitost stanoviště než o konkrétní seznam rostlin.

Dále zasaďte i rostliny, které přitahují opylovače, protože kromě komárů vážky ocení i další druhy hmyzu. Takovou skvělou rostlinou je například krásná šuškarda klasnatá. Pokud máte na zahradě zdroj vody, nezapomeňte vysadit vegetaci právě v jeho blízkosti.