Ač sníh na zahradě pomáhá rostlinám snadněji přezimovat, je-li ho moc, může jeho tíha jednotlivé keře a stromy poničit. Pokud tedy bude ještě hodně sněžit, sníh z rostlin průběžně odstraňujte, aby nepolámal větve. Oklepávejte větev po větvi, nebo použijte smetáček. U rozvětvených keřů a stromků můžete před zimou korunu svázat, sníh se pak nemá kam usadit. Lze to samozřejmě udělat i teď, když všechen sníh slezl. Můžete použít například pruhy juty.

Zalévat i v zimě

Pokud naopak sníh není a je suchá a mrazivá zima, je potřeba rostliny zalévat, zejména stále zelené listnáče a jehličnany, okrasné trávy, a dokonce i trávník. Tyto druhy odpařují vodu i v zimě a pokud ji nedostanou, prostě uschnou. Se zalíváním je nejlepší vyčkat na okamžik, kdy vyskytne slunce a zem trochu povolí, aby se voda mohla vsáknout ke kořenům. S vláhou to není třeba přehánět, ale v takovém počasí, jako právě nyní venku panuje, ji rostliny zkrátka potřebují.

Protože je poměrně teplo, může se příroda začít probouzet. Objeví se pupeny a mladé výhonky, které mohou mrazy, jež zaručeně ještě přijdou, poničit. Můžete se je pokusit zachránit, když je zakryjete slámou, jehličím či textiliemi.

Čas na výsadbu

Máte rádi rozkvetlé truhlíky za oknem? Tak právě v lednu zasaďte semena do zeminy a šup s truhlíky za okno, semena mnoha druhů totiž musí projít mrazem, aby na jaře mohla vykvést. Je čas vysít také lobelky, begónie nebo petúnie.

Předpěstovat si můžete i některé sazenice, zejména ty které se dlouho vyvíjejí, jako jsou okrasné keře. Pokud nemrzne a záhony nejsou pod sněhem, můžeme vysévat mrkev a kořenovou petržel.

Leden je také časem, kdy můžete promyslet a naplánovat, co a kde budete pěstovat. Rozhodněte se podle toho, které druhy mohou spolu sousedit a které by naopak od sebe měly být co nejdál. Svou roli také hraje střídání plodin – abyste dosáhli co největší úrody, neměly by jednotlivé rostliny růst na stále stejném místě.

Můžete překontrolovat osiva a dokoupit vše, co budete potřebovat. Pokud skladujete semena již roky v šuplíku, udělejte zkoušku klíčivosti, abyste nesázeli osivo, které nevzejde.

Pryč se škůdci

Na vnější straně kmene stromů je utvořená druhotná kůra, kterou je dobré pravidelně odstraňovat, protože jinak se pod ní mohou skrývat kokony škůdců, kteří se pustí do stromu či plodů, jakmile se vylíhnou. Mohou zde být skryté i výtrusy dřevokazných hub, které strom poškozují. Kůru seškrábněte speciální škrabkou a poté ji ihned spalte.

Stromy můžete v lednu i prořezat. Odstraňte zejména větve suché, poškozené, ale i ty špatně rostoucí, které brání průniku slunečních paprsků k samotné rostlině. Máte-li na zahradě přestárlé stromy, odstraňte je. Pokud na stromech zůstaly staré plody, je třeba je odstranit, také v nich zůstávají choroboplodné zárodky.

Zpracujte kompost

V období, kdy kompost příliš nevyužíváte, je nejlepší čas jej proházet. Kompost by měl být asi metr vysoký, to, co je na povrchu a na stranách, přemístěte doprostřed a naopak. Můžete přidat hnojůvku a močůvku či popel ze dřeva.

Připravte se na jaro

Během zimních měsíců si bez spěchu můžete připravit nářadí a náčiní, které budete potřebovat při jarních zahradních prací. Nabruste a naolejujte, co je potřeba, pokud potřebujete něco přikoupit, udělejte to teď, když mají hobbymarkety slevy. Také můžete uklidit v garáži či zahradním domku, ať víte, kde co máte.