Hyacint po odkvětu: Jak se o něj postarat

Pokud hyacinty umístíte do chladnější místnosti, například do ložnice nebo chodby, výrazně tím prodloužíte dobu jejich květu. Co s nimi ale potom, až odkvetou?

Odstřihněte květenství, listy ne

Někteří lidé je vyhazují, což je velká škoda. Jestliže se o ně dobře postaráte, budou vám dělat radost i během několika dalších let. Jak postupovat? Jakmile květenství odkvete, odstřihněte je. Tím zamezíte tvorbě semeníků, které by cibule zbytečně vysilovaly.

Hyacinty postupně začnou žloutnout. Tehdy je přestaňte zalévat, aby mohly zaschnout a zatáhnout. V žádném případě jim nestříhejte listy! Počkejte, až zežloutnou a uschnou, téměř samy pak z rostliny odpadnou.



Speciální skleněné nádoby, v nichž se hyacinty prodávají, jsou čím dál tím oblíbenější. Při tomto způsobu pěstování je ale nutné dávat pozor na to, aby ve vodě byly jen kořeny, nikoliv cibule, protože by uhnily

V zahradě mu bude nejlíp

Potom cibule zbavte zeminy a uložte na suché a tmavé místo. Začátkem podzimu je vysaďte na záhon do zahrady, je to pro ně nejvhodnější.

Pokud ale žádnou nemáte, můžete je přesadit do jiné nádoby s humózní, lehkou a dobře propustnou zeminou a přes sezonu je umístit na balkon, na místo chráněné před sluníčkem.

Příštím rokem vám ale hyacint s největší pravděpodobností nevykvete, protože pobyt v květináči jej oslabí. Z tohoto důvodu je lepším řešením zahrada nebo větší nádoba, kterou necháte i v zimě venku.



Kombinujte cibuloviny s ostatními jarními rostlinami, od každého druhu sesaďte vždy několik stejných kusů, celek pak vypadá lépe

Hyacint se sází na podzim

Hyacint potřebuje místo, které mu poskytne dostatek sluníčka zjara a stínu v horkém létě, ideálně tedy někde pod listnatými druhy keřů či stromů. Při podzimním sázení se řiďte známým pravidlem, že cibulku byste měli dát tak hluboko, aby nad jejím vrcholem bylo tolik zeminy, kolik dělá výška samotné cibulky.



Využít staré hrníčky jako pěstební nádoby? Proč ne, ale nezapomeňte, že hyacint potřebuje zajistit odtok vody nebo alespoň dostatečnou drenáž

VIDEO: Podívejte se na video, jak se starat o zahradu v květnu.