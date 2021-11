Zdá se vám to nereálné, protože kaštanovník jedlý (Castanea sativa) znáte jako vzrostlý mohutný strom ze zámeckého parku? Pravda, ten by se vám do zahrady asi nevešel, jenže byly vyšlechtěny nové, výrazně menší odrůdy!

Původní dospělý kaštanovník jedlý je dlouhověký strom dorůstající výšky mezi dvaceti až třiceti metry, proto se nehodil k rodinným domkům do zahrádek běžné velikosti. V minulých dobách se uplatňoval jako solitérní parkový strom, k vidění bývá i v zámeckých zahradách.

Kaštanovníky v minulosti a dnes

Stromy kdysi vysazované mívaly kmeny až dvoumetrového průměru, a protože plodívaly nejdříve po patnácti letech (nezřídka i později), bylo čekání na úrodu dosti zdlouhavé. Zato bylo téměř jisté, že kaštanovník se dožije alespoň pěti set let (jsou známy i exempláře více jak tisícileté).

Dnes koupíte mladé roubované stromky ve specializovaných zahradnictvích. Kvést mohou již čtvrtým či pátým rokem po výsadbě. Kaštanovník je rostlina jednodomá, samosprašná, ale měl by mít pro jistotu druhého opylovače, abyste mohli na podzim sklízet jedlé kaštany. Podpůrným opylovačem může být i semenáč: díky lepšímu opylení pak nesklízíte téměř žádné hluché plody bez kaštanů.

Koruny těchto nových odrůd kaštanovníků jsou méně rozložité, stromy dorůstají výšky do deseti metrů, a bez obav je proto můžete vysadit i na zahradu rodinného domu. Plodnost nastupuje spolehlivě kolem pátého roku či dříve a zrání kaštanů je ranější asi o dva týdny. Na ukázku jsem vybrala tři osvědčené odrůdy.

Kdy poprvé zaplodí?

'Migoule' je roubovaná odrůda kaštanovníku jedlého původem z Francie. Má menší korunu a začíná kvést zhruba o tři týdny dříve než semenáč, tedy v polovině června, a proto i dříve dozrává. Sklizeň začíná v polovině října. Plodí už čtvrtým rokem, a pokud má k sobě opylovače (i semenáče), bývá úroda vyšší. Pochopitelně se kaštanů dočkáte i při jednom exempláři. Stromky jsou vhodné pro výsadbu do pěti set metrů nadmořské výšky.

Kaštanovník jedlý má rád slunnou polohu, spokojí se však i s mírným přistíněním. Půda by měla být hlubší, humózní, přidáte-li mu při výsadbě hrabanku z bukového či dubového listí, uděláte jen dobře. Spolu se stromkem byste si měli koupit přípravek Ectovit – obsahuje půdní houby, které kaštanovníky potřebují pro zdárný růst a vývoj i v příštích letech (houby se samy udrží v půdě).

S výsadbou si dejte záležet, vyplatí se to

Další francouzskou odrůdou kaštanovníku jedlého je 'Marigoule'. Jedná se o ranější odrůdu s rychlejším nástupem do plodnosti (obvykle už během dvou až tří let). Hodí se do nadmořské výšky do 600 m n. m., ale při příznivém klimatu zvládne i vyšší polohy. Výsadba a pěstování se u obou odrůd shoduje. Pokud stromky koupíte prostokořenné, tedy bez kontejneru, tudíž bez pevného kořenového balu, věnujte jejich výsadbě zvýšenou pozornost – nešetřete dobrou zeminou a vydatnou zálivkou a ke každému stromku přidejte již zmíněný Ectovit.

Co vyšlechtili na Slovensku

Třetí odrůdou kaštanovníku jedlého je slovenská odrůda 'Marcus'. Geneticky je vhodná do vyšších poloh kolem šesti set metrů nad mořem. Podnoží této odrůdy je semenáč kaštanovníku setého. Má poměrně velké plody, s jejichž sklizní můžete počítat od pátého roku. Ve vyšších polohách začíná plodit kolem osmi let. Jako všechny odrůdy kaštanovníku i tyto se prodávají ve velikosti sto padesát až dvě stě centimetrů, některé stromky bývají ve velikosti sto až sto padesát centimetrů.

První roky jsou stromky choulostivější

Kaštanovníky jsou původem z jižní Evropy a severní Afriky, proto v sobě stále mají touhu po teplejších krajích. V našich podmínkách prospívají dobře, jen mladé stromky je dobré první dva až tři roky po výsadbě chránit před velkými mrazy. Potom už se o sebe postarají samy a vy si časem můžete pochutnat na plodech.

Postačí obalit kmínek bublinkovou fólií nebo jutou a zakrýt kořenový systém vrstvou listí a chvojí, aby listí vítr nerozfoukal. Obalený kmínek bude lépe chráněn i před prudkými zimními výkyvy teplot (ve slunečných dnech) a obal nakonec poslouží i jako ochrana před prudkým jarním slunkem.

Počítejte s vyšší pořizovací cenou

Při koupi stromků budete možná překvapeni cenou, která je oproti jiným ovocným druhům poměrně vysoká (počítejte až s tisícikorunou či výše podle stáří stromku). Kaštanovník ale, na rozdíl třeba od jabloní, kupujete nejspíš jen jeden, takže si udělejte radost a vysaďte jej. Je nejen krásný a zajímavý v době květu, ale pečené kaštany se mohou stát vaši oblíbenou pochoutkou. Jistě objevíte i dost dalších receptů, jak jedlé kaštany zužitkovat.