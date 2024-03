Páva nemusíte obdivovat jen v zámecké zahradě. Znamenitě ohlídá a zkrášlí i tu vaši. Jak jej chovat?

Původ pávů a historický účel jejich chovu

Domovinou tohoto hrabavého ptáka je Indie a jižní Asie, odkud se jeho krása postupem času rozšířila do celého světa. V Evropě se první pávi procházeli zámeckými parky už ve starověku. V této době si bohatí pánové nechávali páva servírovat také jako lahůdku u slavnostních večeří. Tento zvyk se stále praktikuje například v Argentině, kde je páv hlavním chodem štědrovečerní večeře.

V České republice dnes páva spatříme většinou v zámeckých parcích, v městských nebo zoologických zahradách. Najdou se také chovatelé, kteří mají páva korunkatého ve vlastní zahradě nebo na soukromém statku.

Páv korunkatý: krásný, ale hlučný

Jedná se o nejrozšířenější druh páva, řadíme jej do čeledi bažantovitých. Vlečku, která je typická pro samce, tvoří prodloužené ocasní krovky, přičemž na konci každé je tzv. paví oko. Zbarvení vzniká postupně: Malým kuřatům v prvním roce zmodrá krk. Dvouletému pávovi se vybarví prsa a začínají růst první nadocasní pera. S přibývajícím věkem narůstá celá vlečka a je stále hustější, zbarvenější a majestátnější. Každý rok v zimě páv svou chloubu shazuje a na jaře mu opět dorůstá.

Víte, že počet ocasních per je u samců velmi podobný, a to kolem 165 až 170?

Vlečka může mít různé zbarvení. V České republice lze pořídit především modré, bílé, strakaté nebo černokřídlé pávy. Další barvy jsou vzácné a nejsou u nás tolik rozšířené. Jak samice, tak samci mají na hlavě korunku, která jim narůstá po prvním měsíci života.

Proč páv roztahuje peří?

V období námluv se samci snaží přilákat pozornost samic svatebním tancem, kdy roztahují narostlé nadocasní krovky do vějíře, zvedají je vzhůru a potřásají jimi, aby na samice co nejvíce zapůsobili.

Páv korunkatý váží 4–6 kg a dožívá se věku 15, někdy i 20 let. Jeho délka včetně vlečky může činit až 2 metry. Je to velice přátelský a zvídavý tvor, často je ale hodně hlučný. Hlasitým řevem totiž upozorňuje na potenciální nebezpečí. Rád se v celé své kráse předvádí před každým, koho potká. Je jedno, jestli je to jeho pán, kolem pobíhající kočka či pes. Z chlubení ho nevyruší ani sekačka na trávu nebo motorová pila. Pro páva je velice důležité, aby cítil, že se pro něj jeho pán může rozdat.

Páv se neztratí

Všichni pávi mají výborný orientační smysl. Jestliže tedy páv opustí svůj vytyčený prostor a jde na procházku, nikdy nemá problém vrátit se zpátky domů. Jsou to také dobří běžci a letci. Podaří se jim uletět až 200 metrů v kuse.

Cena páva není nijak extrémně vysoká, zvlášť pokud ji porovnáte s krásou, kterou se vám odmění. Za jedno mládě ve věku kolem 6 měsíců zaplatíte 500–1000 Kč. Dospělý páv (2–3 roky) vás bude stát 2000–4000 Kč. Vždy je lepší koupit páva u zájmového chovatele. Budete mít jasno v tom, odkud zvíře pochází, a snadno se dostanete k potřebným informacím.

Jak se chová páv?

Chov páva korunkatého není nijak složitý. Jediné, s čím můžete mít problém, je prostor, který pro sebe vyžaduje. Páv potřebuje mít rozlehlou voliéru nebo hodně velkou zahradu, jinak se bude trápit. Voliéra by měla být vysoká alespoň 4 metry s plochou minimálně 50 metrů čtverečních. Plánujete-li volný pohyb páva po zahradě, přichystejte mu nějaký přístřešek. V nepřízni počasí se rád schová.

Zahrada musí mít dostatek stromů, v jejichž korunách pávi hřadují, a také křovin i travin: Právě v nich totiž samice nejčastěji hnízdí. Snášejí 4 až 8 světle hnědých vajec, z nichž se po 28 dnech líhnou mláďata. Nebezpečí pro pávy představují kuny, lasičky nebo lišky, kuřatům může ublížit také káně, potkan nebo toulavý pes.

Ke spokojenému životu potřebuje páv další přátele. Sám se nudí a hledá si společnost. Pokud nenajde jiného páva, nemá problém jít na návštěvu třeba ke slepicím. Optimální je, aby měl jeden samec kolem sebe 4–5 samic. Pokud budete mít v hejnu dva kohouty, počítejte s jejich zápasením o pozornost pavích slepic.

Chov páva v zimě se nijak zásadně neodlišuje od jiných ročních období. Páv se domestikoval a zvykl si na místní podmínky. Pokud však hrozí velice tuhá zima, je lepší nabídnout mu přístřešek či kůlnu, kde by se mohl ohřát.

Čím krmit páva?

Značnou část potravy si páv obstarává v průběhu dne sám. Neustále chodí po zahradě a hledá, co by mohl sníst. Lahůdkou je pro něj hmyz, plazi, obojživelníci, nejrůznější zeleň či bobule z ovocných stromů a keřů. Důležité však je, aby dostával také speciální výživu.

Pustíte-li se do jeho chovu, dopřejte mu pestrý jídelníček. Syrové maso a semínka lze kombinovat s granulemi pro kočky, krmnou směsí pro papoušky a jiné ptáky. Díky tomu dostane potřebnou dávku minerálů i vitaminů. Dobrou kondici a zdraví lze podpořit přidanými vitaminy do krmné směsi, například Roboran D nebo Supervit D.

Proč páv křičí? Hlídá!

O pávech je známo, že jsou výborní hlídači. O bezpečí celého hejna dbá nejstarší páv. Jakmile uvidí něco nebo někoho podezřelého, vzlétne na strom a začne hlasitě křičet. Svým křikem upozorňuje na okolní dravce nebo jen ohlašuje příchozí návštěvu.

Paví křik je nejvíce slyšet od dubna až do doby, kdy se vylíhnou kuřata – nejhlasitější bývá ve večerních hodinách. V zimě, kdy samci o ocasní pera přijdou, je jejich potřeba křičet menší.