Není nad vlastnoručně vypěstovanou zeleninu. Víte, co jíte, plody jsou chutnější, než když cestují přes půl světa, a práce na zahradě má pozitivní vliv na psychiku. Většinou. Pokud vám tedy čerstvě zasazený salát nesežerou slimáci a přesazené sazeničky rajčat nezahubí pozdní přízemní mrazíky. To je pak všechna radost hned pryč.

Oba problémy může vyřešit jednoduchá konstrukce z obručí a tkaniny, která navíc ochrání rostliny i před nepříznivým počasím. Rostliny tak nebudou mít spálené listy a nepolámou je kroupy a prudké lijáky. Navíc umožní pěstování zeleniny venku do pozdních podzimních dní, nebo třeba i v zimě.

Tato konstrukce se v angličtině jmenuje mini hoop tunnels, český ekvivalent zatím neexistuje, my jsme tuto konstrukci pojmenovali jednoduše tunel. Tunely využijete všude tam, kam se nevejde skleník, ale ideální jsou na malé prostory, vyvýšené či naopak zapuštěné záhony. Jde o dočasné stavby, které můžete používat několik týdnů ale i měsíců.

Dvě hlavní součásti tunelu jsou obruče a zakrývací látka, kterou lze měnit podle ročního období a účelu. Jde o poměrně levný způsob, který lze nainstalovat bez nářadí i technických znalostí. Tunel je možné podle potřeby posouvat ze záhonu na záhon nebo jej po použití složit a uložit.

Na materiálu záleží

Zahradníci, kteří obruče zkoušeli, se shodují, že nejlépe se při výrobě kostry uplatní tři materiály – pevný drát, potrubí z PVC o průměru zhruba jeden centimetr a stejně silné kovové potrubí. Typ materiálu hodně záleží na účelu. Pokud hledáte lehkou ochranu před jarními nebo podzimními mrazy nebo ochranu před letními škůdci, jako jsou například larvy běláska zelného, budou stačit lehké drátěné obruče. Pokud ale chcete sklízet zeleninu i na podzim a v zimě, bude to chtít obruč s větší pevností.

Obruče si můžete vyrobit sami podle šířky záhonu. Na běžnou šířku záhonu si můžete nařezat pruty o délce 180 až 220 centimetrů, čímž získáte obruče, které budou mít vrchol asi 45 centimetrů nad zemí.

Obruče z PVC mají velkou výhodu – jsou lehké, odolné a snadno je vytvarujete rukou. Pokud ale plánujete, že budou na zahradě dlouhodobě, a vaše zahrada je v místech, které bičují větry, či u vás padá velké množství sněhu, zahradníci doporučují použít ještě středovou podpěru.

Nejlepší, ale zároveň nejdražší jsou obruče z kovového potrubí. Ty vydrží i nepříznivé počasí. Na jejich ohnutí ale budete potřebovat nářadí, případně pomoc další osoby. Případně můžete koupit i oblouky/tyče na fóliovník.

Kolik obručí budete potřebovat, to záleží na velikosti záhonu. Obruče by měly být od sebe vzdáleny 90 až 120 centimetrů. Na záhon dlouhý 250 centimetrů by měly přijít tři obruče, na třímetrový záhon jsou ideální obruče čtyři.

Různé plachty zajistí použití od jara do pozdního podzimu

Kromě obručí potřebujete ještě látku či plachtu. Materiál, který zvolíte, závisí na ročním období a účelu.

Netkané textilie

Netkané textilie umožňují raný výsev, rychlý růst plodin a zároveň je brzy z jara chrání před ranními mrazíky i před velkými mrazy v zimě. Textilie též poskytují ochranu před silným sluncem a zamezují nadměrnému vypařování vody z půdy. Pro použití v domácích podmínkách jsou zkrátka nejuniverzálnější. Prodávají se v několika gramážích a propouští zdaleka nejvíce světla (asi 85 až 90 procent).

Netkané textilie umožňují ekologickou ochranu záhonů před různým škodlivým hmyzem. Lze je použít proti dřepčíkům, květilkám zelným, plodomorkám zelným, housenkám bělásků a můr, květilkám cibulovým, vrtalkám pórovým, houbomilkám česnekovým, pochmurnatkám mrkvovým, květilkám všežravým a mandelinkám bramborovým. Textilie musí být neporušená a k zemi připevněná po celém obvodu například háčky, kameny, tyčemi nebo přihrnutou zemí, aby se pod ni škůdci nedostali.

Použití tohoto materiálu s sebou ale nese i rizika. Mikroklima, které pod textilií vznikne, usnadňuje růst plevelů, což dále vytváří vysokou vzdušnou vlhkost vyhovující houbovým či bakteriálním chorobám. Důležité také je, aby se netkaná textilie použila ve vhodnou dobu, kdy škůdci nejvíce škodí. Proti škůdcům ale využijete například i staré záclony a závěsy, které nemají příliš velká oka mezi vlákny.

Zahradní krycí polyetylenová fólie

Aby vám fólie dlouho vydržela, je třeba, aby byla ošetřena proti UV záření, tedy přímo určená na použití venku. Jistě, poslouží například i igelit, ale je velmi tenký a vydrží jen několik měsíců, pak se začne rozpadat.

Lepší variantou jsou fólie pro fóliovníky, které jsou ošetřeny proti UV záření, obvykle vydrží čtyři až šest let a mají propustnost světla kolem 90 %. Potah z fólie je ideální pro jarní, podzimní nebo zimní použití.

Stínicí tkaniny

Tento tkaný materiál je jedním z nejvíce podceňovaných materiálů určených pro použití na zahradě. Protože jsou ale léta čím dál teplejší, využijete je při sázení plodin v létě a na podzim, protože poskytuje stín před horkým sluncem a pomáhá půdě udržet vlhkost. Pod tkaninou je zkrátka nižší teplota než v okolí. Stínicí tkanina je tkaná v různých hustotách, takže blokuje určité procento slunečního světla. Pro použití na záhony se zahradníkům nejvíce osvědčily tkaniny, které blokují 30 až 40 procent světla.