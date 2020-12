Původní domovinou cesmíny je Evropa, severní Afrika a Japonsko. Samičí rostliny mají červené, černé nebo modré plody, a pokud je nesezobou ptáci, vydrží na keřích od září až do března. Na působivém vzhledu rostlin se podílí také lesklé, až voskové listy – mají zelenou barvu, někdy i bílé nebo žluté skvrny a lemování. Většina keřů je neopadavá, najdeme však mezi nimi i opadavé druhy, na nichž o to více vyniknou jejich plody.

Pro lidi jsou plody velmi jedovaté, pokud si tedy cesmínu pořídíte, dávejte pozor na děti. Příznaky otravy se mohou dostavit už po dvou požitých bobulích.

Jak pěstovat cesmínu

Cesmíny dorůstají do výšky kolem pěti metrů, ale pravidelným sestřihem je můžete udržovat v libovolných rozměrech. Cesmína snáší řez velmi dobře, proto je vhodná pro tvarovaný živý plot a díky svému vzhledu i pro okrasu zahrady.

Zasaďte samčí i samičí rostlinu

Jak docílit toho, aby cesmína kvetla a měla plody? Nutností je vysadit samčí i samičí rostlinu. Nemusíte je pěstovat těsně vedle sebe, může mezi nimi být vzdálenost až dvacet metrů. Tato rostlina vám vydrží velmi dlouho, dožívá se totiž i tří set let, o to pomaleji však roste.

Množení cesmíny: Odběr řízků je nejlepší ráno

Cesmína se množí řízkováním. Pro odběr mladých řízků je nejvhodnější dobou květen, starší větve řízkujte na přelomu června a července. Řízky si opatřete brzy ráno, když je ještě rosa, a než je zasadíte, vložte je buď do igelitového sáčku, nebo do zastíněné nádoby.

K výsadbě použijte rašelinu. A pozor na zimní slunce

Cesmína je nenáročná rostlina, uvítá humózní a kyselou půdu. Důležité je, abyste ji vysadili do rašeliny. Vyberte stinné stanoviště nebo polostín; v létě snáší sucho poměrně dobře, ale vadí jí slunce v zimním období. Je to jediný důležitý nárok, který cesmína má. Velmi se také hodí do městského prostředí, nevadí jí totiž znečištěný vzduch.

Mulčovací kůra pro mladé výhonky

Zimní období zvládá většina druhů bez problému. K mladým výhonkům přisypte mulčovací kůru, která zabrání nadměrnému vlhku a uchrání kořeny a kmínek před mrazy. Vzhledem ke stále chladnějšímu počasí zimní přikrývka neuškodí také starším rostlinám.

Náš tip

Občas se může stát, že se na panašovaném exempláři (tedy rostlině, která má žíhané listy) objeví větev s plně zelenými listy. Aby se nerozšířily po celé rostlině, větvičku s těmito listy pro jistotu jednoduše odstřihněte.

Cesmína paraguayská: Jediná jedlá. Co se z ní připravuje?

Na světě existuje asi šest set druhů cesmín a všechny až na jednu výjimku mají jedovaté plody. Onou výjimkou je cesmína paraguayská (Ilex paraguarinensis). Určitě znáte čaj maté, který se připravuje z listí této rostliny – má léčivé i povzbuzující účinky a obsahuje kofein. Používá se proto jako zdravější alternativa kávy, má spoustu minerálů a vitamínů.

Cesmína paraguayská se pěstuje v severní Argentině, severní Paraguayi a jižní Brazílii. Roste většinou u řek, vyhovuje jí totiž vlhké počasí a vydatné deště. Jako první ji zpracovávali indiáni kmene Guaraní a později se prostřednictvím španělských kolonizátorů čaj dostal až do Evropy.

Cesmína obecná, vroubkovaná, ostrolistá a další druhy

Asi nejznámějším a současně nejvíce pěstovaným druhem u nás je cesmína obecná (Ilex aquifolium), která má tuhé, trnitě zubaté a lesklé listy. Její plody jsou červené barvy. Vhodným stanovištěm pro cesmínu obecnou jsou strany budovy, která je v závětří. Je náchylnější k namrzání, ale i po namrznutí rychle obráží.

Dalším zajímavým druhem je cesmína vroubkovaná (Ilex crenata). Roste velmi pomalu a na rozdíl od jiných cesmín má plody zbarvené do modročerna. Dosahuje také menší výšky, přibližně dvou metrů.

Cesmína ostrolistá (Ilex aquifolium) může mít plody zbarveny dočervena nebo dožluta, záleží, jakou odrůdu budete pěstovat. Také dosahuje větších rozměrů, na výšku až deset metrů. Více o jednotlivých druzích se dozvíte z naší tabulky.

Přehled druhů cesmíny (Ilex) český název latinský název charakteristika olistění cesmína Fargesova Ilex fargesii tmavě zelené, sametové, nepichlavé cesmína Koehnova Ilex koehneana zelené, vroubkované, pichlavé cesmína Pernyova Ilex pernyi středně zelené, vroubkované, pichlavé cesmína altaclarenská Ilex altaclarensis zelené se žlutými skvrnami a lemováním, hladké, nepichlavé cesmína dlouhostopká Ilex longipes světlejší zelené, hladké, nepichlavé cesmína horská Ilex montana velké, zelené, hladké, nepichlavé, podobné třešni cesmína jemnotná Ilex ciliospinosa světle zelené, hladké, nepichlavé cesmína junanská Ilex yunnanensis tmavě zelené, hladké, nepichlavé, zaoblené cesmína kulatá Ilex rotunda světlejší zelené, vroubkované, pichlavé, obdélníkové cesmína lysá Ilex glabra zelené, hladké, nepichlavé, podlouhlé cesmína muchovníkovitá Ilex amalanchier zelené, hladké, nepichlavé, podobné ořešáku cesmína opadavá Ilex decidua světle zelené, hladké, nepichlavé, podlouhlé, hruškovité cesmína ostrolistá (obecná) Ilex aquifolium tmavě zelené, vroubkované, pichlavé cesmína přeslenatá Ilex verticillata zelené, hladké, nepichlavé, podlouhlé cesmína stopečkatá Ilex pedunculosa zelené, hladké, nepichlavé cesmína středočínská Ilex centrochinensis tmavě zelené, hladké, nepichlavé cesmína temná Ilex opaca tmavě zelené, vroubkované, pichlavé, podlouhlé cesmína uhlazená Ilex laevigata zelené, hladké, nepichlavé, podobné třešni cesmína vroubkovaná Ilex crenata tmavě zelené, hladké, nepichlavé cesmína členěná Ilex geniculata tmavě zelené, hladké, nepichlavé

Podobná cesmíně je i mahonie cesmínolistá (Mahonia aquifolium), která má modré bobule. Listy jsou vejčité, pichlavé a lehce zvlněné. Ačkoli má podobný vzhled i název, mezi cesmíny přímo nepatří. Jedná se o jiný druh.

Cesmína jako symbol Vánoc

Cesmína se hojně využívá jako dekorace na Vánoce, dává se do různých aranžmá a vazeb, zvláště v anglofonních zemích. Můžete si ji i usušit, neztrácí svoji barvu ani plody. Zavěste ji na zeď, použijte do adventního věnce nebo jen do vázy místo květin. Díky svému vzhledu vytvoří pravou vánoční atmosféru.

Větvičky cesmíny dobře vypadají i na vánočním stromku. Ustřihněte si malé větvičky i s plody a nechte je doma zavěšené za stonek, dokud neuschnou – vyberte spíše stinné místo, kde se plody ani listy nevybělí.

Jehlou udělejte do stonku dírku a tou provlékněte háček, který používáte na vánoční ozdoby. Pak už můžete zdobit nejen stromek, ale i jehličí ve váze nebo i celý byt.