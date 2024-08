České květinové farmy oživují tradici: Zjistěte, jak fungují a proč je podpořit

Květiny obletí půlku zeměkoule

Už jste někdy přemýšleli o tom, odkud se berou všechny ty řezané květiny, které můžete vidět ve většině českých květinářství? Možná vás překvapí informace, že k nám cestovaly přes celý svět, a tak váš stůl zdobí třeba růže z Jižní Afriky.

Květiny se často pěstují na farmách především v jihovýchodní Asii, Jižní Africe či Střední a Jižní Americe. Pracovní podmínky zde nejsou zrovna příjemné – nízké platy, nedobrovolné přesčasy, práce bez ochranných pomůcek, jako jsou rukavice nebo oblek při nejrůznějších chemických postřicích. Voda, kterou květiny spotřebují, pak chybí tamnímu obyvatelstvu a zvířatům. Na těchto farmách se květiny ještě před rozkvětem sklidí a putují na holandskou květinovou burzu. Za několik dnů se pak objeví ve vašem městě u místní květinářky.

Na holandské květinové farmě se denně v aukci prodá přes 48 milionů květin.

Čerstvé květiny přímo od českého pěstitele

Nepřijde vám toto zmíněné cestování květin trochu zbytečné a marnivé? Zeleninu a ovoce přímo z farmy běžně právem považujeme za kvalitní a maximálně čerstvou. A stejné pravidlo platí také u květin. Pokud je nakoupíte u lokálních pěstitelů, získáte z květinové vazby nezapomenutelný zážitek. Pěstitelé do svých řezaných květin zařazují nejrůznější druhy rostlin a květin dle sezónnosti. Jejich květinová nabídka je mnohem širší a neobvyklejší, než je tomu v květinářstvích. Díky tomu je každá vazba výjimečná a mnohem osobnější. Jakmile jednou poznáte kouzlo květin z české farmy, už nebudete chtít nakupovat jinde.

V České republice je více než 200 květinových farem. Najděte si tu svoji na mapě Květinových farem a prodejců lokálních květin. Návštěvou jistě potěšíte nejenom svou duši, ale také květinou obdarované a následně i samotného pěstitele.

My jsme navštívili Květinovou farmu Krásenku v zahrádkářské kolonii ve Vinarech u Přerova. Paní Ivana Hloušková před naší návštěvou zrovna čistila vyrytý pryskyřník, aby ho mohla usušit pro příští sezónu. Vítala nás čerstvou bezovou limonádou s mátou z vlastní zahrady.

Co vás vedlo k založení květinové farmy?

Když jsem před 7 lety viděla v pořadu Herbář reportáž o květinových farmách, hned jsem věděla, že to je moje další cesta životem. Krásné rozkvetlé záhony s květinami jednoho druhu a dávno zapomenuté květiny – to bylo to, co jsem chtěla mít na zahrádce. První rok byl jen na zkoušku – nakoupila jsem si semínka a každý týden jsem do práce kolegům navázala jednu květinu. Nadšení a úžas v očích všech, kdo mé květiny viděl, byl jasný impulz k tomu, abych se své začínající květinové farmě věnovala dále.

Jak dlouho svoji květinovou farmu provozujete?

Letošní sezóna je pro mě pátá. Dva roky jsem se květinám věnovala při plném úvazku, nyní mám už jen poloviční úvazek. Upřímně, důležitá je pro mě jistota příjmu, a to mi bohužel moje květinová farma zatím nenabízí. Přes zimu jsou výdělky na farmě minimální – plynou jen z workshopů, prodeje sušených květin, věnců či semínek.

Kdo vám na farmě pomáhá?

Květiny jsou jenom moje. Na ty mi nikdo nesahá. Syn mi pomáhá sekat trávu a štěpkovat. Partner je tady na ty těžší práce, jako je sekání dřeva a případně ořezávání stromů. Pomáhá mi také moje maminka. Ta odstraňuje suchou trávu nebo plevel. Je to takový rodinný podnik. Všichni mí blízcí mě velmi podporují a rozumí tomu, že se domů vracím až večer a někdy pracuji také celý víkend.

Každá rostlina se u vás pěstuje od semínka?

Některé trvalky a bylinky si kupuji již jako hotovou rostlinku. Je to třeba šalvěj hajní, levandule nebo historické a anglické růže. Mnoho kytiček zde ale roste od semínka. Do květinových vazeb používám květiny z farmy, ale mám také svá místečka tady po okolí, kde rostou krásné a použitelné rostliny. Přímo před farmou máme velkou louku, kde sbírám luční květiny. V lese je ostružiní nebo kokořík.

Máte tady zasazenou nějakou neobvyklou květinu?

Zahrada původně patřila mým prarodičům. Já se o ni starám od roku 1994. Už v té době se tady sám semenil krásný růžový hledík, který mi symbolicky připomínal moji babičku. Říkám mu proto babiččin hledík a jeho semínka mám uschovaná, aby náhodou někdy nedošlo k jeho vymizení.

Jaká jsou rizika podnikání na květinové farmě?

Riziko tohoto podnikání je sama příroda. Velkou hrozbou jsou bouřky s kroupami, které přicházejí nejčastěji v období plného květu mnoha rostlin. Také neustálé zalévání v obdobích sucha ubírá mnoho sil. Naopak při vydatných deštích květiny málo kvetou. Několikrát jsem musela zakázky chystat v dešti, což není úplně příjemné.

Co se na farmě děje v zimě?

Koná se zde mnoho workshopů, navazuji věnce ze sušených květin nebo dělám sušené kytice. Chystám na jaro balíčky s květinovými semínky, které pocházejí z mých květin. Už v lednu začínám vysévat první rostliny, např. eukalyptus. V únoru seju slaměnky, řimbaby a další.

Je zájem o vaše květiny? Dovedou lidé ocenit vaši práci?

Mým zákazníkům se líbí především pestrost květinových vazeb, kterou v žádném obchodě a květinářství nenajdou. Lidé ode mě kupují květiny k narozeninám, výročí nebo jsem několikrát připravovala květiny na svatbu. Zajímavým dárkem je předplatné na květinové vazby. Kdo má narozeniny v zimě, může si poukaz vybrat až v květinové sezóně. Mé vazby dodávám do dvou místních obchodů a jinak prodávám vazby na objednávku.

Před farmou máte Květánek. Co je to?

Je to dřevěný stánek, který je plný květin, semínek, sazeniček, háčkovaných hraček, dřevěných domečků, malovaných kamínků a dalších dekorací. Platba za zboží probíhá QR kódem nebo do pokladničky. Květánek vždy otevírám, když jsem na farmě. Letošní rok jej tady mám poprvé. Díky stánku mohou lidé vidět moji práci a snahu. Je to pro mě spíše druh prezentace a reklamy než zdroj příjmů.

Jaká je vaše neoblíbenější květina? A co milují vaši zákazníci?

Překvapivě je moje nejoblíbenější květinou krásenka. Neustále mě uchvacuje její půvab a sametový vzhled. A to je důvod, proč se moje farma jmenuje zrovna Krásenka. Zákazníci mají ve vazbách rádi pryskyřníky, jiřiny nebo modrou černuchu a chrpu.