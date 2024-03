Půvabná a užitečná letnička černucha: Jak ji pěstovat

Nevěsta v trní

Lidový název pro černuchu má svůj původ v členěných listenech a listech halících květy. Latinské pojmenování nejčastěji pěstované černuchy damašské – Nigella damascena – zní oproti tomu vznešeně a vyvolává představu dálných krajů.

Její původní vlastí je jižní Evropa, kde se kolem Středozemního moře vyskytuje víc jak dvacet druhů rodu Nigella. Samotný rodový název pochází z latinského slova nigellus = černavý, jde o označení barvy semen některých druhů.

Víte, že patří ke xerotermním rostlinám?

Jestli jste se zarazili nad výrazem, který jsem použila, spěchám s vysvětlením: takto jsou označovány rostlinné druhy, jež jsou přizpůsobeny životu v poměrně nepříznivých podmínkách, při vysokých teplotách a s nedostatkem vláhy. Ze dvou řeckých slov xeros – suchý a thermé – teplo vznikl výstižný výraz, nahraditelný pěkným českým slovem suchomilný.

Pro letošní i příští jaro

Černucha damašská se pěstuje velice snadno. Je na stanoviště nenáročná, vadí jí jedině přemokřené půdy, nesvědčí jí ani deštivé počasí.



Jde o velmi nenáročné rostliny

Kupte si sáček semen (bývá to směs barev) a vysévejte černuchu přímo na záhon. Předpěstování je zbytečné. Černucha s kůlovým kořenem o přesazování nestojí. První výsevy můžete začít už v březnu, později pak během dubna, nejpozději do poloviny května. Z postupného výsevu získáte kvetoucí a plodící rostlinky na celou sezonu.

Černuchy z pozdějších výsevů (od poloviny května) jsou nižší a ne tak rozkošatělé. Pokud nestihnete jarní výsev, odložte ho na září – budete v předstihu pro příští jaro, kdy vám černuchy pokvetou už od června.



V březnu lze začít sázet

Vysévat lze do řádků nebo do řidších špetek. Nejdéle do tří týdnů máte malé černuchy. Hustý výsev protrhejte asi na pět až sedm centimetrů, aby se rostliny mohly rozvětvit a lépe kvetly.

Budete se potkávat i příští roky

Černuchu můžete zkombinovat s většinou letniček na záhonech, poroste dobře také na suchých zídkách.

Nejčastěji se prodává a pěstuje směs barev ‘Persian Jewels‘, růžové jsou například ‘Mulberry Rose‘ nebo ‘Persian Rose‘. Z modrých pak ‘Miss Jekyll‘ či ‘Oxford Blue‘, bílou zastupuje ‘Miss Jekyll White‘.

Květy černuchy jsou použitelné i k řezu, ale vydrží jen pár dní. Mnohem pěkněji vypadají na záhonu, kdy po odkvětu vytváří dekorativní tobolky. Pokud je necháte úplně dozrát, černucha se o potomstvo postará sama – samovýsevem se na místě udržuje několik let.

Tobolky damašské, španělské a orientální

Kromě černuchy damašské se u nás pěstují i další druhy. Černucha španělská (N. hispanica) má jednoduché květy v modrofialových odstínech, jinak je velice podobná předchozímu druhu. Výškou se také příliš neliší – dorůstá mezi čtyřiceti až šedesáti centimetry.



Květina poslouží jako dekorace

Pěstuje se hlavně pro zvláštní tvar tobolek, jež jsou (narozdíl od kulatých u č. damašské) kalichovitého tvaru s ostnitým rýhováním. Ve specializovaných prodejnách byste měli sehnat vyšší odrůdu ‘Curiosity‘, případně nižší ‘Exotic‘, možná i bílou novinku ‘African Bride‘.

Černucha východní (N. orientalis) kvete žlutě, její tobolky jsou vyhledávané do suchých vazeb. Mají štíhlý, protáhlý tvar a po dozrání praskají do podoby hvězdice, čímž připomínají badyán.

Kdy sbírat černuchu k suché vazbě

Tobolky se seřezávají po vybarvení ještě před úplnou zralostí semen. Můžete buď sušit celé odlistěné rostliny, nebo vylamovat jednotlivé stonky s tobolkami a ponechat kvetoucí černuchu na záhonu.



Ve váze černuchu snadno vysušíte na krásnou kytici

Budete-li sušit v temnu, zůstane barva tobolek téměř původní. Pokud si natrháte odkvetlou černuchu i s listy, klidně ji dejte do vázy bez vody. Silnější stonky si zachovají vzpřímený tvar a za pár dnů máte sušenou kytici. Jen jemné lístečky se dost drolí, což pečlivým hospodyňkám může leckdy vadit.

Zelenina, koření i lék

Aby byl výčet úplný, nesmím zapomenout na černuchu setou (N.sativa), asi třicet centimetrů vysokou zástupkyni rodu. Pochází z jihozápadní Asie a Středomoří, kde se pěstovala jako přírodní diuretikum.

Dnes se tato medonosná rostlina uplatňuje spíše v homeopatii. Kvete nenápadnými, bělavě modrými, drobnějšími kvítky, a ani tobolky nejsou tak dekorativní.

Černuchu rolní (N. arvensis) byste u nás mohli najít v nejteplejších oblastech jako plevel. Pěstuje se dokonce v Íránu jako zelenina do polévky. Semena černuch se používají v jižních zemích také jako koření do pečiva a chleba.