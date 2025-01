Černá sapota: Poznejte tropické ovoce, které chutná jako čokoláda, přitom je dietní

Co je černá sapota

Černá sapota neboli Black Sapote (Diospyros digyna) je strom pocházející z tropických oblastí Střední Ameriky, pravděpodobně z Mexika, kde se pěstuje po staletí. Roste zde na horách, takže ačkoliv je to rostlina tropická, je poměrně odolná. Rozšířila se po celých tropech, objevuje se i v subtropických oblastech Evropy, jako je jižní Itálie a Španělsko.

Ovoce svou chutí připomíná čokoládový pudink; někteří pak vnímají jeho ostružinovou či vanilkovou příchuť.

Strom je oblíbený díky svému ovoci, které má po dozrání chuť jako čokoládový pudink; někteří pak vnímají ostružinovou či vanilkovou příchuť. Umožňuje tak přípravu chutných dezertů a je plný vitaminů a minerálů. Pomáhá při hubnutí a trávení a posiluje imunitní systém.

Jak vypadá černá sapota

Tropické ovoce roste na stromech, které dorůstají výšky 25 metrů a jsou stálezelené. Protože pochází z tropů, jsou stromy citlivé na mráz, slabé mrazíky ale snesou. Eliptické listy jsou tmavě zelené a dlouhé až 30 centimetrů.

V prvních letech života rostou velmi pomalu, přírůstek je zhruba 30 centimetrů ročně, teprve později začíná růst mnohem rychleji. Stromy začínají plodit asi 4 až 7 let po vysazení a bohatě plodí.

Jak vypadají plody sapoty

Plody tohoto stromu na první pohled připomínají rajčata či limety, jsou velké 5 až 10 centimetrů, jejich slupka je olivově zelená a nejedlá. Jak plody dozrávají, barva slupky se mění na tmavě žlutozelenou. Největší proměnou prochází dužina plodu: Nezralá je bílá, svíravá, hořká a nejedlá, zralostí získává chuť, barvu i strukturu často přirovnávanou k již zmíněnému čokoládovému pudinku. Konzistence ovoce je přirovnávána k papáje, po dozrání jsou plody velmi měkké. Na trzích se tak prodávají ještě ve stádiu neúplné zralosti, doma pak musí ještě „dojít” dva až šest dní.

Chuť zralého ovoce je sladká, s jemnými tóny připomínajícími čokoládu, karamel nebo kávu. Někteří lidé v ní cítí i náznak vanilky. Plody se nejčastěji konzumují syrové, lžičkou, přímo ze slupky. Lze z nich však připravovat i dezerty, smoothie, přidat je do ovocných salátů, zmrzlin a sorbetů. V Mexiku se tradičně používají k přípravě osvěžujících nápojů a sladkých krémů.

Plody mají vysoký obsah živin. Jsou bohaté na vitamín C, který posiluje imunitní systém, a na draslík, důležitý pro správnou funkci srdce a svalů. Obsahují také vlákninu, podporující trávení, a antioxidanty, které chrání buňky před poškozením volnými radikály. Díky nízkému obsahu tuku a kalorií patří mezi zdravé a nutričně hodnotné ovoce. Dále obsahují vitamin A, vitamin B1-tiamin, B2-riboflavin a B3-niacin, vápník, fosfor a železo.

Jak pěstovat sapoty

Pěstování černé sapoty vyžaduje podmínky, které se podobají požadavkům na pěstování avokáda. Stromy nemají velké nároky na půdu, ale jsou citlivé na sucho. V suchých oblastech tak vyžadují pravidelné zavlažování, v horkých dnech ale potřebují zálivku všude.

V našich klimatických podmínkách je vhodnější pěstovat sapoty jako přenosné rostliny, v nádobách.

Množí se obvykle semeny, která ke klíčení potřebují asi 30 dní. Protože v dospělosti jsou stromy poměrně mohutné, měla by semena být sázena do vzdálenosti zhruba 12 metrů od sebe. Vysévejte je na plné sluneční světlo a do dobře odvodněné, písčitovápenné půdy s vysokým pH (5,5 až 7,0). Květy opyluje hmyz, některé odrůdy jsou samosprašné. Ideální teplota pro růst se pohybuje mezi 20 a 30 °C.

Ač se uvádí, že snesnou drobný mráz, je lepší sapoty v našich klimatických podmínkách pěstovat jako přenosné rostliny, v nádobách. Na zimu je pak uklidit do chladné, ale nemrznoucí místnosti. Nebo, máte-li tu možnost, do skleníku.

Sapotu můžete pěstovat také jako pokojovku, s letněním. V bytě bude působit jako výrazný solitér. Před letněním je nutné postupně ji zvykat na slunce, aby jí sluneční paprsky nespálily listy. Odborníci doporučují pořídit místo sazeničky roubovaný stromek, který je odolnější a začíná plodit dříve.