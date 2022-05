Tohle posezení nebude úplně jednoduché postavit, ale pokud se do něj pustíte, vydrží vám dlouhé roky a možná ho po vás budou užívat ještě vaše vnoučata.

Jestli opékáte buřty často, nebo se jen rádi díváte do ohně, postavte si ohniště hned vedle terasy. Jde to a vypadá to dobře.