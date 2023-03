Některé z následující pětice bylin proti kašli mají protizánětlivé účinky, jiné účinky antiseptické (obsahují látky, které zabraňují růstu bakterií a mikrobů či je zabíjejí) nebo expektorační (podporují produkci a uvolňování hlenů a slizu z dýchacách cest). Různými způsoby tak pomáhají při léčbě kašle či nachlazení.

1. Tymián obecný: Proti kašli zabírá inhalace. Jak na to?

Tymián obecný (Thymus vulgaris): Obsahuje silice s expektoračními a antiseptickými účinky – patří k bylinám s nejsilnějším antibiotickým působením. Můžete ho užívat ve formě čaje, sirupu či bylinného extraktu, kašel utlumí a odkašlávání usnadní také inhalace.

Jak tymián inhalovat? Dvě hrsti voňavého tymiánu zalejte vroucí vodou a nechte louhovat asi deset minut, než se začnou účinné látky z bylinky vypařovat. Hrnec pak postavte na stůl, posaďte se k němu a hlavu umístěte nad hrnec. Přikryjte se ručníkem tak, aby pára neunikala pryč. Pokud inhalaci připravujete pro děti, buďte opatrní, aby se neopařily. Zavřete oči a zhluboka se nadechujte a vydechujte asi čtvrt hodiny. Inhalace se doporučují opakovat dvakrát za den, ne však hned po jídle, kdy by mohly vyvolat pocit na zvracení.

2. Šalvěj lékařská: Šalvějové bonbóny léčí i chutnají

Šalvěj lékařská (Salvia officinalis): Obsahuje silice a třísloviny, jež snižují zánět v krku a ulevují od kašle, a slizy zvlhčující podrážděné hrdlo a uvolňující hleny. Můžete si z ní připravit čaj, užívá se rovněž jako bylinný extrakt, ve formě inhalací nebo bonbonů, které snadno připravíte doma.

Jak připravit šalvějové bonbóny? Povařte 100 g krystalového cukru, 120 g medu, 2 lžíce sušené, drcené šalvěje a citrónovou šťávu z půlky citrónu. Jakmile hmota při kápnutí na talíř ztvrdne, přelijte ji na navlhčené prkénko, rozkrájejte na kostky a nechte pořádně zatuhnout. Bonbóny pak uložte do šroubovacích sklenic, aby nezvlhly.

3. Máta peprná: Esenciální olej z ní zvládnete i doma

Máta peprná (Mentha piperita): Obsahuje menthol, který ulevuje při podráždění hrdla a uvolňuje dýchací cesty. Tento účinek může být užitečný zvlášť při léčbě produktivního kašle, kterým se snažíte vykašlat hleny a sliz z plic a dýchacích cest. Užívá se ve formě čaje, sirupu, bonbónů či bylinného extraktu, na jazyk si můžete dát i kapku esenciálního mátového oleje. Stejně tak ho lze přidat do koupele nebo kápnout na látkový kapesník a inhalovat nasucho.

Jak udělat esenciální olej doma? Rozdrolte čerstvou mátu a napěchujte ji do sklenice, snažte se do ní vměstnat maximum bylinných částí, ať už lístků nebo stonků. Poté mátu zalijte kvalitním rostlinným olejem lisovaným zastudena, sklenici uzavřete a ponořte do vodní lázně, kterou ohřejete na 60 °C. Sklenici nechte v teple půl hodiny. Poté ji vyjměte a nechte její obsah macerovat asi týden až dva. Nakonec vše přes jemné sítko přeceďte a olej slijte do lahviček. Můžete ho používat hned, jak v koncentrované formě, tak rozředěný.

4. Meduňka lékařská: Zkuste připravit meduňkový sirup zastudena

Meduňka lékařská (Melissa officinalis): Obsahuje silice a třísloviny, má protizánětlivé účinky a ulevuje od kašle. Může být použita jako čaj, bylinný extrakt nebo sirup, který lze připravit zastudena či zatepla.

Jak připravit meduňkový sirup zastudena? Na menší kusy rozkrájejte zhruba 50 olistěných meduňkových stonků (čerstvých) a 3 bio citróny včetně kůry (na plátky). Do zavařovacích sklenic (uvedené množství vychází na 3 sklenice) naskládejte asi 3centimetrovou vrstvu bylinky, přisypte 2 cm cukru a na něj dejte vrstvu citronových plátků. Vrstvy v tomto pořadí přidávejte, dokud sklenici celou nenaplníte. Nechte ji pak stát na teplém místě tak dlouho, než se cukr zcela rozpustí a sirup získá zlatavý odstín. Tímto způsobem připravený sirup je třeba uchovávat v temnu a chladu, ideálně v lednici, zvláště poté, co jej otevřete.

5. Sléz maurský: Studený nálev z něj zachová všechny léčebné látky

Sléz maurský (Althaea officinalis): Obsahuje slizy s expektoračními účinky, které pomáhají uvolnit hleny a sliz v dýchacích cestách, což usnadňuje kašel a zlepšuje uvolňování hlenů. Slizy také poskytují ochrannou vrstvu na podrážděných sliznicích v dýchacích cestách, což omezuje podráždění a zánět. Kromě toho má sléz maurský protizánětlivé účinky. Užívá se jako bylinný čaj, sirup, tinktura či ve formě inhalace, aby se snížila intenzita kašle a podpořilo hojení podrážděných sliznic v dýchacích cestách. Velmi vhodné je jeho užití v podobě studeného nálevu, jímž se zajistí zachování veškerých léčebných účinků, které sléz má.

Jak přichystat studený nálev ze slézu? Použít můžete čerstvé nebo sušené květy. Na noc je namočte do studené vody a ráno krásně domodra zbarvený nálev přeceďte. Před pitím si jej ohřejte, ale nevařte a dopřejte tělu denně tři šálky.

Pusťte se do pěstování bylin

Bylinky jsou dary přírody, které nám mohou v mnoha případech pomoci. Máte-li trošku místa na zahradě či balkoně, zkuste se pustit do jejich pěstování: jedná se o nenáročné rostliny, které jen při troše péče porostou v podstatě samy.