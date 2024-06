Řebříček obecný

Nejvhodnější doba pro sběr natě je od konce června do konce srpna. Květ sbíráme od července do září. Nať odřezáváme nožem asi dvacet až dvacet pět centimetrů od vrcholu květní kytky. Květy sbíráme pomocí nože nebo zahradnických nůžek.

Část květu se oddělí tak, aby stopky byly asi jeden a půl centimetru dlouhé. Nať sušíme zavěšenou ve svazečcích na půdách či jiných místech, kde je zajištěna dostatečná výměna vzduchu. Květy rozprostíráme na čisté podložky na stinném místě.

Podívejte se, jaké rostlinné životabudiče k přímému konzumu můžete na louce natrhat:

Na co je dobrý řebříček

Řebříček se užívá při nechutenství, plynatosti či křečích zažívacího traktu. Čaje z něj se hodí k čištění krve, na posílení trávicího ústrojí, k regulaci všech šťáv a při zánětech vaječníků.

Rovněž zastavuje krvácení, a tak ho ve formě sedací lázně ocení lidé trpící krvácivou formou hemoroidů. Sedací koupel skvěle poslouží též při prochladnutí.

Řebříčková sedací koupel

Koupel si při potížích připravujte dvakrát týdně. Sto gramů řebříčku namočte na dvanáct hodin do studené vody. Jakmile se budete chtít koupat, ohřejte ji a vlijte do vany s vodou. Měla by vám zakrývat ledviny. Dopřejte si dvacet minut, ale po skončení se neutírejte. Zabalte se do županu a v posteli se hodinu poťte.

Řebříčkový čaj

Čaj si z kvetoucí natě řebříčku připravíte tak, že přelijete jedním litrem vařící vody tři lžíce nařezané natě a necháte vařit sedm minut. Čaj pijte chladný po velkých doušcích jedenkrát denně.

Měsíček lékařský

O měsíčku se tvrdí, že se může zavděčit všem. Tuto takřka univerzální bylinu najdete od května do podzimu na mnoha zahrádkách i v parcích. Květy sbírejte za slunného a suchého počasí.

Při sušení se nesmí zapařit a zahřát na teplotu vyšší než padesát stupňů Celsia. Pokud jsou květy měsíčku po sedmé hodině ráno dosud zavřené, znamená to, že během dne můžete očekávat déšť.

Na co je dobrý měsíček

Měsíček obsahuje řadu účinných látek, které působí (v čaji) protizánětlivě, omezují růst bakterií, uvolňují svalové napětí, podporují vylučování žluči a pocení, snižují krevní tlak.

Zklidňují podráždění a zmírňují potíže s menstruací, s činností jater a trávení. Kožní vady lze vyléčit obklady, koupelemi a mastmi. Dobře působí na ekzémy, jizvy, křečové žíly a plísně.

Měsíčkový krém na popraskané bradavky

Tento domácí krém určitě potěší maminky, které mají kvůli kojení bradavky popraskané a bolestivé. Připravte si jeden litr olivového oleje, sto dvacet pět gramů včelího vosku, tři sta gramů čerstvých květů měsíčku nebo sto gramů sušených. Na velmi mírném ohni vařte květy měsíčku společně s olejem. Dávejte pozor, aby olej nevřel, protože tím by se ztratily cenné látky bylinky.

Poté olej přeceďte a přidejte rozpuštěný vosk. Jakmile květy vychladnou, přeceďte je přes látkový filtr a dobře vymačkejte. Zbytek této šťávy přidejte do krému, který vytvořil vosk společně s olejem.

Pokud chcete, můžete přidat několik kapek esenciálního levandulového oleje nebo heřmánku. Krém zklidní citlivá místa, ale samozřejmě raději použití konzultujte s lékařem.

Máta peprná

Existuje kolem třiceti druhů máty a sklízet ji můžete třikrát za rok. Sbírejte listy i se stonky krátce před rozkvětem. Máta má velmi intenzivní mentolovou chuť, a proto ji používáme po troškách.

Na co je dobrá máta

Hodí se k dezertům, salátům a orientálním pokrmům. V léčitelství se osvědčuje hlavně v podobě čajů při zažívacích potížích, poruchách trávení, plynatosti a nechutenství.

Cukety na mátě

Připravte si pět set gramů cukety, jednu střední cibuli, pět set gramů rajčat, několik větviček máty, tři lžíce olivového oleje, dvě lžíce strouhaného sýra parmezánu a sůl podle chuti.

Začnete tím, že umyjete cukety a nakrájíte je na kostičky. Oloupejte cibuli, nadrobno ji nakrájejte a osmahněte na oleji. Přidejte cukety a rozmačkaná rajčata. Směs přikryjte pokličkou a nechte vařit na mírném ohni přibližně dvacet minut. Poté osolte a přisypte nasekanou mátu. Vařte bez pokličky, dokud nezmizí ze směsi přebytečná voda. Můžete podávat teplé i studené.

Heřmánek lékařský

Heřmánek kvete dlouho a postupně dokvétá od května do září.

Na co je dobrý heřmánek

Tato populární bylinka zlepšuje trávení i chuť k jídlu . Přípravky z heřmánkových květů mají protizánětlivý účinek, působí proti nadýmání a křečím zažívacího traktu.

. Přípravky z heřmánkových květů mají protizánětlivý účinek, působí proti nadýmání a křečím zažívacího traktu. Zevně se používá při zánětech sliznic ústní dutiny a při kožních onemocnění. Výborně se hodí ke kloktání, obkladům, na lázně a masti.

Mateřídouška úzkolistá

Již v antickém Řecku připisovali mateřídoušce sílící a osvěžující účinky. Při procházkách přírodou vás přivítá její silná a příjemná vůně. Najdete ji i ve větším množství a výjimkou nejsou ani mateřídouškové louky.

Léčivá je nadzemní nezdřevnatělá nať, která se odřezává v době květu, od června do září. Při sbírání dávejte pozor, abyste nepoškodili kořeny. Okamžitě po sesbírání rostlinu sušte ve stínu, nejlépe na půdě s dobrou výměnou vzduchu.

Rostliny rozprostřete na čisté podložky v tenkých vrstvách. Pokud je sušíte umělým teplem, nesmí teplota vzduchu přesáhnout třicet pět stupňů Celsia. Dobře usušená mateřídouška si zachovává původní barvu a vůni.

Účinně působí při onemocnění průdušek, zejména při kašli. Je známá jako lék při zažívacích potížích, přispívá k oživení chuti k jídlu a k dobrému trávení.

Užívá se při nespavosti, bolestech hlavy, závratích a nervových slabostech. Zevně se používá při zánětech v ústech. Obklady a koupele pomáhají při zánětech na kůži.

Mateřídouškový čaj

Dvě čajové lžičky mateřídouškové natě přelijte čtvrtlitrem vroucí vody a nálev nechte za občasného promíchání patnáct minut vyluhovat v uzavřené nádobě. Čaj pijte teplý třikrát denně. Pokud ho používáte proti kašli, oslaďte si ho medem. Jestli připravujete žaludeční čaj, neslaďte.