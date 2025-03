Zdaleka ne každý z nás má k dispozici zahrádku. Přesto si čerstvé bylinky může vypěstovat kdokoliv z nás. Příliš místa totiž nepotřebují. Stačí vám jen malý prostor na lodžii nebo balkoně, a pokud nemáte ani ten, využijte třeba předokenní truhlíky nebo kuchyňský parapet. Abyste mohli sklízet úrodu, nemusíte být ani zkušený zahradník. Stačí jen respektovat potřeby voňavých rostlin.

Jaké bylinky na balkon? Vybírejte podle světové strany

Ze základních běžně používaných bylin můžete vysadit vlastně cokoliv. Hodí se pažitka, kadeřavá i hladkolistá petrželka, majoránka, oregano (dobromysl), máta, meduňka, saturejka, rozmarýn, tymián, šalvěj, levandule, ale i bylinky vhodné pro asijskou kuchyni, jako jsou koriandr a citronová tráva. A ti, kteří dbají na štíhlou linii a snaží se ze svého jídelníčku eliminovat nezdravý bílý cukr, určitě ocení stévii. Rostlinu, jejíž listy obsahují přírodní sladidlo až třistakrát sladší než běžný cukr. Na rozdíl od něj je ale nekalorická a mohou ji používat i diabetici.

Vždy si ale vybírejte druhy podle toho, kam jsou váš balkón či okno situované, zvažte své možnosti. Některé bylinky jsou náročnější na péči, jiné porostou téměř samy. Předem si proto zjistěte, jaké má která bylinka nároky na stanoviště, zálivku, zda se nemusí stříhat. Pokud se chystáte zasadit několik druhů dohromady, ověřte si, jestli se navzájem snesou. Je důležité, aby v jedné nádobě byly jen ty druhy, které vyžadují stejné podmínky. Dohromady tak dávejte například přímořské druhy nebo ty, co vyžadují větší vlhko. Nezapomeňte také, že máta a meduňka mají rozpínavé kořeny, proto je nikdy nesesazujte s jinými bylinami dohromady.

Na jižní straně se bude dařit všem aromatických středomořským bylinkám, jako jsou rozmarýn, dobromysl, levandule, bazalka, tymián, šalvěj, majoránka či vavřín neboli bobkový list.

Pokud máte balkon nebo okno na východ či západ, mají rostliny o lehké přistínění postaráno, což ocení třeba stévie, máta či meduňka.

Na severně orientované stěně domu, kde leží stín po většinu dne, je pěstování bylinek nejproblematičtější, vhodné jsou máta, meduňka, pažitka, kerblík či libeček.

Jak pěstovat bylinky na balkoně? Semínka vs. sazenice

Vypěstovat si rostlinky můžete samozřejmě i ze semínek, pokud s tím ale příliš zkušeností nemáte, jednodušší bude, když si zakoupíte už předpěstované sazenice. Prodávají se v zahradnictvích, na trzích, v prodejnách pro zahrádkáře. Při výběru si ale sadbu vždy pořádně prohlédněte, ať si domů přinesete silné a zdravé rostlinky. Ty by neměly mít svěšené lístky, měly by mít svěží barvu a dobře vyvinuté kořeny.

Květináče na bylinky, substrát a zalévání

Zasadit je můžete do květináčů, truhlíků, petrželáků nebo jiných nádob. Jen se ujistěte, že nádoba nebude svou velikostí bylinku omezovat. Do truhlíků můžete seskupit i více různých bylinek, vždy by ale měly mít podobné nároky na světlo i závlahu. Většina bylinek vyžaduje prosluněné a teplé stanoviště, jsou ale i výjimky. Vyberte proto pro ně to správné místo. Nezapomeňte ani na zastínění při prudkém letním poledním slunci.

Na dno nádob nezapomeňte dát drenážní vrstvu ve formě kamínků, štěrku nebo hliněných střepů, aby vám nezačaly uhnívat kořínky. Jako substrát vám bude stačit zemina s pískem a dobrým kompostem, dobře propustná a bohatá na živiny. Existují však i substráty určené přímo pro bylinky. Hnojit bylinky nemusíte, sice by rostly rychleji, ale za cenu toho, že ztratí své aroma a budou slabší a vytáhlejší. Pokud jim přece jen budete chtít dodat nějaké živiny, použijte organická hnojiva. Na zalévání je nejlepší dešťovka, pokud ji ale nemáte možnost nachytat, používejte vždy odstátou vodu. Zálivka by měla být poměrně častá, aby nedošlo k přeschnutí substrátu, vždy ale respektujte potřeby konkrétního druhu. Některé bylinky, především ty s dřevnatým stonkem, jako jsou tymián, rozmarýn, šalvěj, levandule, pravidelně zastřihujte pro větší košatost.