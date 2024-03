Ačkoliv pranostika říká, že v březnu zalezeme za kamna, podle počasí to tak rozhodně nevypadá! Využijte toho a pusťte se do jarního úklidu zahrady. Nachystejte záhony, vysazujte či přesazujte venkovní rostliny, vysévejte zeleninu, vysazujte cibuli i jarní česnek. Postupně dokončete řez okrasných i užitkových dřevin a pusťte se do péče o pokojové a balkonové rostliny, které potřebují nastartovat do nové sezony. Úkolů je spousta, a abyste na něco nezapomněli, dali jsme dohromady jejich seznam.