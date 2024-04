Botanická zahrada je rájem pro botaniky a klidovou oázou pro laickou veřejnost. Při její návštěvě spatříte známé rostliny a květiny, jezírkovou flóru i faunu nebo dokonce akvária. S jistotou ale také narazíte na zeleň, kterou jste nikdy předtím neviděli. Pokud jste v žádné botanické zahradě ještě nebyli, pak je ten nejvyšší čas změnit to. Poradíme, jaké zahrady jsou ve vaší blízkosti vybudované a čím jsou zajímavé.

Co jsou botanické zahrady?

Botanické zahrady jsou ve většině případů uměle založená zařízení, která slouží k uchovávání a vědeckému poznání všech druhů rostlin. Pěstují se zde regionální, národní, ale i světové rostliny. Každá botanická zahrada se specializuje na jinou flóru, najdete v nich ale také mnoho stejných rostlin. Všechny zajímavé druhy jsou označené popisnými štítky s názvem a případně i informacemi o rostlině.

Součástí zahrad jsou ve většině případů jak venkovní expozice, tak i vnitřní skleníkové. Na venkovních prostranstvích lze obdivovat dřeviny, skalničky, letničky a další sezónní rostliny, případně jezírka. Ve sklenících jsou spíše palmy, sukulenty, kaktusy, orchideje, cykasy apod.

Kdy jít do botanické zahrady?

Většina botanických zahrad je otevřená celoročně. Nejrozkvetlejší a nejbarevnější jsou zahrady zhruba od března do září. Nejkrásněji zbarvené dřeviny uvidíte na podzim a silné, léty poznamenané kmeny stromů můžete nejlépe obdivovat v zimě. S každým ročním obdobím tedy vyniká jiná část zahrady. Může se proto stát, že v zimě budete odcházet ze zahrady domů s úplně jiným pocitem než v létě.

Většina zahrad svým návštěvníkům nabízí také celoroční expozice. Jedná se o sbírkové skleníky, kde si i v zimě můžete vyzkoušet letní klima, zasnít se a připadat si jako v tropickém pralese. Některé botanické zahrady mají také sladkovodní či mořská akvária. Zimní návštěvou botanické zahrady tedy určitě neuděláte chybu.

Praha

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Adresa: Na Slupi 16, Praha 2 – Nové Město

Provozní doba: celoročně, dle měsíce minimálně vždy skleníky od 10:00–15:00 hodin a exteriéry od 10:00–18:00 hodin

Více informací zde.

Tato botanická zahrada je unikátní díky své expozici Středoevropské květeny, která se začala budovat už v roce 1904. Od té doby prošla velkým rozvojem a jedná se o nejstarší dlouhodobě fungující botanickou zahradu v rámci ČR. Externí prostory nadchnou každého návštěvníka především kvůli několika mohutným stromům, například 130 let starému Ginkgo biloba. Vnitřním skleníkům vévodí 150 let staré cykasy, palmy, kapradiny, lekníny, čajovníky, sukulenty a kaktusy. Nejenom děti potěší místní tropická akvária. Celá expozice botanické zahrady se rozprostírá na 3,5 hektarech. V zahradě jsou pravidelně organizovány nejrůznější akce jak pro širokou veřejnost, tak také pro studenty.

Botanická zahrada hl. m. Prahy

Adresa: Trojská 800/196, Praha 7

Provozní doba: celoročně, dle měsíce vždy minimálně exteriéry od 9:00–16:00 hodin a skleníky mimo pondělí od 10:00–16:30 hodin

Více informací zde.

Tato botanická zahrada láká své návštěvníky především pro krásné prostředí, přilehlou vinici a nejrozsáhlejší pivoňkovou louku v ČR. Její historie nesahá příliš daleko. Pro veřejnost se otevřela až v roce 1992. Do té doby ji znal pouze málokterý Pražan, který do ní mohl nahlédnout pouze v rámci Dnů otevřených dveří.

Zahrada je umístěná ve velkém areálu v blízkosti Trojského zámku a Trojské zahrady. Její součástí je skleník Fata Morgana, Ornamentální zahrada, Japonská zahrada nebo Pivoňková louka. V mokřadu můžete pozorovat žáby a čolky. Úchvatné jsou také expozice Stálezelené dřeviny a stínomilné trvalky, Zimuvzdorné kaktusy, Severoamerická polopoušť nebo Lesní biotopy. Nejenom milovníci vína budou ohromeni vinicí sv. Kláry, jejíž historie sahá až do roku 1228. V areálu botanické zahrady a blízkém okolí nechybí ani kavárny a viniční domek.

Botanická zahrada SOŠ Malešice

Adresa: Pod Táborem 17, Praha - Malešice

Provozní doba: celoročně, od května do října denně od 9:00–18:00 hodin, listopad až duben pouze pracovní dny od 9:00–17:00 hodin

Pokud ji navštívíte, získáte představu, jak funguje pravá školní botanická zahrada. Malešická zahrada totiž slouží především pro výuku a všestranné studium žáků. Ke školní botanické zahradě náleží také tropické skleníky. Tyto je však v plánu přestěhovat a modernizovat. Celkem je v areálu více jak 5 000 čeledí a druhů různých rostlin. Neočekávejte ale žádný rozhlehlý botanický komplex. I tak se ale tato zahrada pyšní arboretem, vřesovištěm a alpinem. V areálu je oku lahodící zámeček, všude se procházejí pávi a z výše položených částí zahrady se vám naskytne krásný výhled na přilehlou část Prahy.



Severní Čechy

Botanická zahrada v Liberci

Adresa: Purkyňova 630/1, Liberec

Provozní doba: celoročně, zimní čas od 8:00–16:00 hodin, letní čas 8:00–18:00 hodin

Více informací zde.

Liberecká botanická zahrada je nejstarší zahradou v celé České republice. Návštěvníci by se proto měli během své návštěvy zaměřit nejen na její krásy, ale také historii. První stromy a keře se začaly vysazovat v roce 1876. Bohužel to ale bylo na prostoru, který se za dalších 15 let stal stanovištěm Severočeského muzea. S tvorbou se tedy muselo začínat od začátku. V průběhu obou světových válek sloužila zahrada k pěstování zeleniny pro místní obyvatele. Od roku 1945 se ale začínají měnit semena rostlin s jinými, nejen evropskými zahradami, a vzniká tak nový koncept celé zahrady. Botanická zahrada má na svém kontě mnoho zajímavých prvenství – v roce 1956 zde vykvetl největší leknín světa, bylo zde první mořské a největší sladkovodní akvárium nebo první expozice veřejně přístupných masožravek.

Dnes jde o krásný prostor s mnoha zajímavými rostlinami. Najdete zde také sladkovodní a mořská akvária. Zahrada pravidelně organizuje tematické akce, programy a expozice. Součástí jsou také vzdělávací programy nejenom pro studenty mnoha věkových kategorií.

Botanická zahrada Teplice

Adresa: Josefa Suka 1388/18, Teplice

Provozní doba: celoročně mimo pondělí, minimálně vždy od 9:00–17:00 hodin

Více informací zde.

Největší dominantou celé botanické zahrady je obrovský skleník Tropicana o ploše více než 2 500 m2. Ve spleti mnoha chodníčků, můstků a uliček najdete nespočet rostlin z nejrůznějších koutků světa. Symbolicky si můžete projít celý svět také v rámci venkovních prostorů. Tady najdete části zvané Mexiko, Chile, Jižní Amerika, Jižní Afrika, Středozemí a další. V bylinkové zahradě vám na čichové buňky zahraje nespočet vůní.

V každém ročním období zde najdete stovky zajímavých rostlin, které se právě nacházejí na svém vrcholu. Prohlédnout si můžete také místní specialitu špičku teplickou. Jedná se o unikátní houbu, kterou uvidíte pouze zde.

Pro děti je přichystána zábavná hra na chytrém telefonu nebo posezení v cukrárně. V zahradě se koná po celý rok mnoho přednášek a akcí. Teplická botanická zahrada je díky svému kouzelnému přírodnímu prostředí a velkým skleníkům oblíbená také jako místo pro konání svatebních obřadů.

Západní Čechy

Bečovská botanická zahrada

Adresa: Bečov nad Teplou

Provozní doba: celoročně, dle měsíce vždy minimálně exteriéry od 9:00–16:00 hodin a skleníky mimo pondělí od 10:00–16:30 hodin

Více informací zde.

Botanická zahrada v Bečově nad Teplou patří mezi jedinou zahradu v ČR, která je založená na dobrovolnické práci a její provoz není dotován z žádných veřejných či státních zdrojů. Její počátky sahají až do roku 1918 a svého času byla velice slavná. Dříve se jí říkalo Druhé Průhonice. A protože je Průhonický park zapsán na seznamu UNESCO, jednalo se o velkou poklonu. Po válce se však o zahradu nikdo nestaral a její stav se výrazně zhoršil. Od roku 2005 však dochází k její postupné obnově a rekonstrukci.

Nejzajímavější částí je Beaufortské alpinum s mnoha skalničkami. Poutavá je také kolekce listnatých a jehličnatých dřevin. V areálu je Korunní rybník, kde si můžete zapůjčit lodičku. Kdo má rád adrenalin, jistě si rád vyzkouší první skalní stezku v ČR. Relaxaci si užijete v blízkosti rybníka na odpočinkových plochách nebo procházkou po barefoot chodníčku. Nečekejte žádné sbírkové skleníky nebo velká akvária. Bečovská botanická zahrada je především o příjemném pobytu v krásné přírodě s mnoha zajímavými rostlinami a stromy.

Zoologická a botanická zahrada města Plzeň

Adresa: Pod Vinicemi 9, Plzeň

Provozní doba: celoročně, minimálně od 9:00–17:00 hodin

Více informací zde.

Tato botanická zahrada je výborným výletním místem pro široký okruh lidí. Asi nejspokojenější zde budou milovníci sukulentů a rostlin, kteří mají děti. Součástí botanické zahrady je totiž zoologická zahrada a v letních měsících také přilehlý Dinopark. Bohužel nelze zakoupit pouze vstup do botanické zahrady, vstupenka je vždy i do zoo. Celý areál má zhruba 21 hektarů a je postupně přeměňován v zoogeografický park.

Samotné botanické zahradě dominuje botanický skleník, kde najdete ojedinělé sukulenty. Neméně zajímavá je také asijská zahrada. Tady narazíte na okrasné, vzácné a ohrožené druhy dřevin. K průzkumu lákají i další části zahrady: Australská oblast, expozice Nového Zélandu, Etiopská oblast a jiné expozice.

Střední Čechy

Botanická zahrada Rakovník

Adresa: Pod Nádražím, Rakovník

Provozní doba: březen až listopad od 8:00–15:30 hodin, v době letních prázdnin může být provoz omezen

Více informací zde.

Unikátní sbírku drakovců obecných můžete spatřit jen v Botanické zahradě Rakovník. Výrazné a až 70 cm velké květy připomínají dračí tlamu. K vidění jsou pouze několik dnů na přelomu června a července. Nemusíte se ale ničeho bát. Jakmile drakovec odkvete, zůstává i tak v zahradě mnoho krásných rostlin k vidění. Na ploše 1,5 hektaru je kolem 2 000 druhů květin, okrasných rostlin, ovoce a zeleniny. Celá zahrada spadá pod správu místní zemědělské školy.

Zajímavá je také historie včelařství na území botanické zahrady, která inspirovala zřizovatele zahrady k vytvoření včelína a založení včelařského kroužku. V areálu se konají také včelařské slavnosti. Celý prostor neustále prochází modernizací a rekonstrukcí.

Jižní Čechy

Botanická zahrada při VOŠ a SZeŠ v Táboře

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 788, Tábor

Provozní doba: celoročně, pouze pracovní dny vždy minimálně od 7:00–16:00 hodin, víkendy a svátky zavřeno

Více informací zde.

Jedná se o druhou nejstarší botanickou zahradu v České republice. V počátcích své existence zahrada sloužila pouze pro výukové a studijní účely. Po mnoho let tento její účel zůstával stejný. Postupem času začalo docházet k výměně semen s jinými zahradami v rámci celého světa. Zahrada vzkvétala a ani několik let dlouhý boj o to, aby přes ni nevedla žádné pozemní komunikace, ji nepohřbil. V roce 1994 byla oceněna jako významný krajinný prvek a od roku 2000 se jedná společně s přilehlou budovou školy o kulturní památku.

V dnešní době prochází neustálou rekonstrukcí. Cílem je zahladit negativní dopady dočasné silniční komunikace, která přes prostor zahrady vedla několik let. Na ploše 1,5 hektaru je arboretum plné domácích i zahraničních porostů. Ve sklenících se pěstují čajovníky, banánovníky, zázvorovníky, bromélie, orchideje, palmy a sukulentní či masožravé rostliny. Můžete spatřit vzácnou welwitschii podivnou nebo wolemii vznešenou.

Východní Čechy

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové

Adresa: Botanická ulice, Hradec Králové

Provozní doba: duben až říjen, vždy minimálně od 10:00–16:00 hodin

Více informací zde.

Tak trochu jinou botanickou zahradu můžete navštívit v Hradci Králové. Jedná se o zahradu, která se specializuje na pěstování léčivých rostlin a bylin. Organizačně spadá pod Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy. Primárně tedy slouží k pedagogickým a výzkumným účelům. Pro veřejnost je však volně přístupná a stále častěji se stává také oblíbeným místem ke konání svatebních obřadů.

Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory skleníku, střešní zahradu a několik venkovních expozic. V Zahradě léčivých rostlin je zřízená Naučná stezka farmacie, jež zahrnuje 13 stanovišť. Klidnou a odpočinkovou návštěvu zahrady můžete proto spojit s rozšířením vlastních obzorů. Milovníci růží si nesmí nechat ujít místní rozárium a pivoňkoví nadšenci zase menší políčko plné pivoněk.

Východní Morava

Botanická zahrada Štramberk

Adresa: Štramberk

Provozní doba: červen až srpen, vždy v neděli od 10:00–17:00 hodin

Více informací zde.

Netradiční a trochu extrémní botanickou zahradu o velikosti 10 hektarů můžete navštívit ve Štramberku. Nachází se v místech bývalého vápencového lomu a její základ tvoří kamenný labyrint. Botanici zde objeví nespočet kapradin, rozchodníků, lomikamenů a dalších zajímavých trav a bylinek. Neustále se zde vysazují nové stromy, keře a další rostliny. Požadované kvality ale dosáhne tato botanická zahrada až za dalších 15–20 let.

Součástí je také jezírko s bohatým vodním a bahenním ekosystémem. V celém prostoru nachází útočiště také různé druhy živočichů, obojživelníků a dalších zvířat. Na dně lomu je velké množství zkamenělin, díky čemuž se jedná o slavné paleontologické naleziště. Lomové stěny jsou výborným cvičištěm pro rekreační i profesionální horolezce.

Střední Morava

Botanická zahrada, Zahrada smyslů a sbírkové skleníky Olomouc

Adresa: Bezručovy sady, Korunní pevnůstka, Olomouc

Provozní doba: celoročně, vždy minimálně od 10:00–16:00 hodin

Více informací zde.

V samotném srdci Moravy najdete rozsáhlý komplex botanické zahrady, sbírkových skleníků, rozária a rozlehlých městských parků. Ty jsou po celý rok stvořené k celodenní návštěvě. Správcem je Výstaviště Flora Olomouc, a. s. Když budete mít štěstí, můžete návštěvu botanické zahrady spojit s průzkumem některé z místních výstav. Těch je zde v průběhu celého roku nespočet.

V alpinu najdete zakrslé jehličnany, tsugy, šafrány, kosatečky, lomikameny, tulipány a narcisy. Po celý rok můžete sledovat různé rostliny na svém vrcholu. Sezónně pak kvetou krátkodobé expozice jarních a letních cibulnatých a hlíznatých rostlin. V Zahradě smyslů je bylinný záhon a další herní a vzdělávací doplňky s cílem vzbudit hmatové, čichové a sluchové zážitky u nevidomých a slabozrakých lidí. Děti si zde užijí mnoho zábavy. V areálu výstaviště najdete čtyři sbírkové skleníky – palmový, kaktusový, tropický a subtropický. Nedaleko výstaviště je areál rozária s více než 3 000 růžovými keři.

Botanická zahrada Petra Albrechta v Prostějově

Adresa: Lidická 1686/2, Prostějov

Provozní doba: celoročně, úterý až sobota vždy minimálně od 10:00–15:00 hodin

Více informací zde.

Historie této botanické zahrady se začala psát už v roce 1932. V roce 2012 získala po svém největším zachránci a budovateli současný název. Cílem botanické zahrady je přiblížit návštěvníkům především regionální flóru – oblast Kosíř, Předina, Grygov a Hněvotínské skály. Celoročně v ní najdete zajímavé rostliny, byliny a domácí i zámořské dřeviny. Domovinu zde má více než 1 500 rostlin.

Jsou zde také odpočinkové zóny a hravé chodníčky budou bavit nejenom vaše děti. Přirozenou součástí zahrady je také ptactvo a další živočichové. Jedná se o klidovou oázu přírody uprostřed města Prostějov.

Jižní Morava

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

Adresa: Kotlářská 2, Brno

Provozní doba: celoročně, vždy minimálně od 9:00–15:00 hodin

Více informací zde.

Krásnou a vzdělávací procházku si můžete užít také v této botanické zahradě, která je ve správě Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Areál tvoří více než 5 hektarů zeleně, dřevin a dalšího porostu. Součástí je několik jezírek a vodních ploch. Ve sklenících rostou expozice cykasů, palem, kapradin, bromélií a sukulentů. Ve venkovních záhonech je vysázeno zhruba 85 čeledí podle předem stanového systému.

I když je zahrada umístěná v rušné části Brna, najdete zde krásnou přírodu a klid. Když budete mít štěstí, můžete spatřit kunu, ježka, veverku, slepýše a drobné hlodavce. Všechny zajímavé rostliny a zeleň jsou opatřeny informativními štítky. Prostor je hojně navštěvován a stále častěji jej volí také snoubenci jako prostor k jejich svatebnímu obřadu.

Botanická zahrada Mendelovy Univerzity Brno

Adresa: třída Gen. Píky 1, Brno

Provozní doba: celoročně, pouze pracovní dny od 7:00–15:00 hodin

Více informací zde.

Botanická zahrada slouží především pro výukové účely Mendelovy Univerzity v Brně. Areál je ale přístupný také veřejnosti, a proto zde nejenom Brňané hledají klid a napojení na čistou přírodu. Zahrada je členěná do pěti částí. Ve vnitřních prostorech 4 skleníků můžete obdivovat nespočet orchidejí. V další části objevíte rostliny, které voní exotikou – fíkovníky, olivovníky, granátová jablka, vavřín či korkový dub. Nechybí ani sbírka bylin, skalniček, bazény s vodními a bahenními rostlinami a další expozice.