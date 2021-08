Indický běžec se řadí k nosným plemenům, kachny v dobrých podmínkách nesou od jara do podzimu kolem 150 vajec, není to však jediný důvod k jeho chovu: především je vynikajícím lovcem slimáků, kterých dokáže vaši zahradu zcela zbavit. Také je to mazlík, u něhož se v porovnání s jinou drůbeží nemusíte naprosto obávat, že by jakkoli ublížil vašim dětem. Umí rovněž pomoci s údržbou trávníku (ve svém výběhu nás zcela zbavili do té doby neodstranitelné bršlice neboli husí nohy) a případně může být i zdrojem dietního masa.

Kačeři váží kolem 2 kilogramů, kachny jsou menší. V čistokrevné formě rozlišujeme několik barevných rázů (bílý, černý, hnědý, modrý, modrožlutě divoký, pstruhový, srnčí, divoce zbarvený, stříbrný divoce zbarvený a hráškově žlutý), kdy podle barvy peří je zbarvený i zobák a běháky. Nejrozšířenější je u nás zbarvení divoké a pstruhové, ještě častěji se lze setkat s běžci zbarvenými individuálně v důsledku zkřížení rodičů odlišných barevných rázů. Dožívají se 12 až 15 let.

Jak chovat indické běžce

Pokud se rozhodnete běžce chovat, počítejte s tím, že potřebují výběh – ideálně celou zahradu (pozemek oploťte). Zapomeňte na uzavřený malý dvorek plný bláta! Každé ráno kačky radostně vyběhnou prozkoumávat celou zahradu. Jemně načechrají mulč, tu a tam zapíchnou zobák do půdy, takže v ní potom najdete soustavu dírek. Loví nejen slimáky, ale i červy, mouchy, brouky (umí si vyskočit do vzduchu i pro chrousta), různé larvy či žížaly.

Okrasné rostliny nepoškodí, protože jsou lehcí. Zelenině vesměs neubližují, jen křehké druhy mohou v rámci kontroly přítomnosti slimáků pošlapat, pokud jich chováte více. Zmíněná křehká zeleninka některé vůbec neláká, jiným ale občas přijde k chuti. U nás běžcům zachutnal mangold a mladý hrášek: nejdříve si jich několik dnů nevšímali, a najednou z nich zbylo jen ozobané torzo. Řešení je ale snadné. Stačí zeleninu, která by je mohla lákat, ohradit (stačí asi třiceticentimetrovými větvičkami z prořezu nebo čímkoli, co máte po ruce). Pokud máte prostor, do nějž nechcete, aby kačky chodily, umístěte tam nízký plůtek (stačí 40 centimetrů vysoký). Budou ho respektovat.

Krmení musí být kvalitní

Co se stravy týče, musí být kvalitní a stále k dispozici. Nejjednodušším řešením je kompletní krmná směs ve formě granulí, dále obilí, nejlépe pšenice. K dispozici ať mají vápenný grid a kachny při snůšce i drcené skořápky. Ke krmítku dejte nádobu s říčním pískem k rozmělnění toho, co sežerou. Jídelníček jim můžete zpestřit namočeným pečivem, uvařenou rýží nebo těstovinami. Neochucenými, zapomeňte na zbytky od oběda, nad nimi kačky ohrnou zobák. Běžci potřebují ke svému životu vodu, ale na rozdíl od jiných plemen kachen jim stačí malá vodní plocha – stará vana či dětský plastový bazének, z nichž se však snadno dostanou na břeh. Koupání je jejich hygienickou potřebou při péči o peří, rádi se ve vodě páří a vůbec si ji umí užít na sto procent. Pozorovat je při vodních hrátkách je zážitek, který se neomrzí. Dostatek vody potřebují také u jídla, kdy zapíjejí každé sousto – zvláště pak ulepené slimáky.

Kachník jako ochrana před počasím i predátory

Indičtí běžci patří mezi zvířata, která potřebují parťáky, jsou hejnová. Kupujte tedy minimálně dva kusy. K přenocování jim zajistěte kachník (většinou dřevěný): prostor vystlaný pilinami či hoblinami, slámou nebo senem, kde je sucho a drůbež je chráněna před větrem, větším mrazem a predátory. K přenocování počítejte s metrem čtverečním na dva běžce, k případnému odchovu je zapotřebí prostor větší. Pravidelně kachník čistěte. Běžci přes den nevadí ani ten největší liják či bouřka, ale nocovat musí v suchu, a hlavně v zimě potřebuje výběh, kde nebude bláto, které by jim mohlo přimrznout k běhákům. Důsledkem pak je kulhání, v závažnějším případě i zchromnutí. Někdo nechává běžce nocovat příznivější část roku jen tak v zahradě, případně v kachníku, který ale nezavírá. Nedoporučuji! Věřte tomu, že kuna, liška či jiný dravec jednou přijde. V tomto případě je to naprosto stejné jako u slepic.

Líhnutí běžců se většinou odehrává v umělé líhni

V odborné literatuře se většinou setkávám s tvrzením, že indičtí běžci nemají zachovaný pud sezení na vejcích a že se nejedná o dobré rodiče. Právě z tohoto důvodu je většina běžců líhnuta v umělých líhních. Existují ovšem výjimky. Také naše kachny si kachňátka vyseděly samy a ukázaly se jako velmi pečlivé maminky, které se o své děti starají s plným nasazením. Zajímavé bylo, že v době, kdy kachna seděla na vejcích, což trvá 28 dní, a starala se poté o malá kachňátka, se kačer držel poblíž, jako by je hlídal. Do zahrady tedy nechodil, a tak se v ní postupně při deštivém počasí začali velmi hojně objevovat slimáci lezoucí k nám ze sousedních pozemků, o nichž jindy právě díky činnosti běžců už vůbec nevíme.