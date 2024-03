Betonová stěrka nabízí moderní designový povrch, na němž nejsou žádné spáry, je nenáročný na údržbu, omyvatelný a otěru odolný. Skvěle vypadá, hodí se do moderních interiérů, a to jak do obývacího pokoje, tak chodby či koupelny. Poradíme vám, jakou betonovou stěrku vybrat, i na co nesmíte zapomenout při její aplikaci.

Proč betonová stěrka? Žádné spáry, minimální údržba, omyvatelnost a moderní design

Přírodní materiály jsou v posledních letech trendem, který se jako jednotící prvek objevuje na několika místech v bytě, a tak pomáhá vytvářet dojem celistvého prostoru. Jedním z oblíbených materiálů je i beton, který se může objevit v kuchyni, obývacím prostoru, koupelně či chodbě. Tam, kde na betonový design nebylo myšleno již při stavbě či rekonstrukci, přichází ke slovu oblíbené stěrky, které betonový povrch více či méně imitují.

Jejich obliba je logická, jde o moderní designový povrch, na němž nejsou žádné spáry, je nenáročný na údržbu, omyvatelný a otěru odolný. Po betonových stěrkách tak můžete nechat stékat vodu ve sprchovém koutě, hodí se jak do koupelny, tak za kuchyňskou desku, protože jsou odolné i proti mastnotě, a v neposlední řadě vytvářejí skvělý kontrast k dřevěným či skleněným povrchům.

Jakou betonovou stěrku vybrat a kde ji koupit

Na trhu je v současnosti široká škála těchto materiálů, které se od sebe liší vzhledem, složením i způsobem použití. Nejpřirozenější vzhled betonu umí stěrka na bázi cementu. Existují i materiály na bázi akrylátu, silikátu nebo epoxidu, ale tyto imitace nikdy nedosáhnou přirozeného vzhledu betonu, a nejsou proto designéry a architekty příliš oblíbené.

Při výběru stěrky berte ohled na místo, kde ji chcete použít. Na stěnu v obývacím pokoji můžete aplikovat téměř jakoukoli stěrku nebo nátěr, ale pokud je plánujete použít za kuchyňskou linku, nebo dokonce v koupelně, stoupají nároky na jejich vlastnosti a kvalitu. Za kuchyňskou linkou by měl být materiál ošetřen tak, aby odolal vysokým teplotám a mastnotě, do koupelny pak patří speciální betonové stěrky, jejichž použití v místě doporučuje výrobce.

Zajímejte se i o zdravotní nezávadnost vybraného produktu, vyžádejte si bezpečnostní i technické listy a certifikáty. Vybírejte materiály, které nezatěžují životní prostředí.

Betonovou stěrku seženete na internetu, v hobby marketech a kamenných obchodech typu barvy-laky. Protože použití stěrek a jejich vlastnosti se mohou lišit v závislosti na výrobci, sáhněte po takových produktech, k nimž výrobce dodá manuál aplikace. Pokud zároveň nabízí poradenství, máte vyhráno, protože při aplikaci svépomocí se může vyskytnout problém a vy budete potřebovat konkrétní radu.

Jak se dělá betonová stěrka? Nejdřív připravte podklad

Betonovou stěrku není možné hned aplikovat na zeď, podklad je třeba náležitě připravit. Zeď očistěte, nejlépe vysajte. Postup prací se bude lišit u savého a nesavého podkladu. Do první skupiny patří sádrokarton, jádrová omítka, štuky či starý beton, mezi nesavé podklady řadíme například umakart či disperzní barvy – takové, které se ředí vodou a po zaschnutí připomínají lakovaný povrch.

Savý podklad je potřeba ošetřit hloubkovou nano penetrací. Ta povrch sjednotí, vsákne se do něj až do hloubky tří milimetrů. Penetrujte válečkem, nejlépe do kříže, abyste natřeli každý kousek zdi.

Nesavý podklad ale není schopen penetraci nasáknout, proto je nejprve třeba aplikovat adhezní můstek, který vytvoří „drsnou“ strukturu povrchu, a zlepší přilnavost další vrstvy.

Následuje armovací vrstva, která vytvoří stabilnější podklad (eliminuje trhliny, srovná nerovnosti) pro betonovou stěrku. Tvoří ji stěrkovací lepidlo či tmel, který se nanese zubovým hladítkem do vrstvy minimálně tři milimetry. Do této hmoty se vtlačí armovací tkanina, známá také jako perlinka. Ta ale nesmí být vidět ani tvořit v hmotě strukturu. Budete-li stěrku aplikovat i přes vnitřní či vnější rohy, je třeba je vyztužit příslušnými rohovými profily. Povrch necháme pořádně zaschnout – aspoň tři dny.

Na takto připravený podklad je možné aplikovat penetraci pod betonovou stěrku, která obsahuje jemný křemičitý písek a betonová stěrka na ni lépe přilne. Nanášejte válečkem, ideálně do kříže, po celé ploše a nechte důkladně zaschnout 6 až 12 hodin.

Jak se nanáší stěrka

Následuje hrubá základní vrstva betonové stěrky, na jejíž aplikaci je ideální nerezové hladítko. Pro její zahlazení pak lze použít lehčí, plastové hladítko. Abyste docílili jednotné struktury, zahlazujte krouživými pohyby. Opět nechte dobře zaschnout – tentokrát 24 hodin.

Nyní je čas aplikovat druhou vrstvu betonové stěrky. V tomto kroku je třeba se rozhodnout, zda chcete, aby výsledek tvořila hladká vrstva, pórovitá nebo byla hrubší s kavernami. Každému se líbí něco jiného, také v různých místnostech více vynikne jiná úprava stěrky. Nanesenou vrstvu zahlaďte benátským hladítkem nebo i plastovým PVC hladítkem. Toužíte-li po zcela hladkém podkladu, po zhruba 24 hodinách povrch přebruste excentrickou bruskou nebo ručně. Přebroušení napomůže vykreslení struktury. Po broušení stěnu očistěte vysavačem.

Nakonec můžete betonovou stěrku lazurovat, tedy dobarvit. Hladkou stěnu obarvíte pomocí gumové oranžové houby na hladítku, na drsnější povrchy si vezměte štětec nebo váleček. Štětcem pracujte krouživými pohyby, válečkem pracujte do kříže tak, aby se barva dostala do všech pórů. Lazura rychle zasychá, a tak je třeba pracovat přesně a dávat pozor na to, aby nebyly vidět jednotlivé tahy – v případě potřeby je můžete zatupovat houbou. Houbou se dá také povrch vystínovat, a vytvořit tak finální vzhled. Houba může být i mokrá, čímž zahladíte nedokonalosti.

Lazura či lak jako finální vrstva

Poslední vrstvou v obývacích místnostech je transparentní lazura, která povrch uzavře. Stěna je pak odolná vůči otěru. V koupelnách je nutné použít lak, a to ve dvou vrstvách, velurovým válečkem s krátkým chlupem pracujte do kříže. Každá vrstva by měla schnout až 8 hodin.

Betonovou stěrku očistíte vodou

K výhodám betonové stěrky patří její snadná údržba. Stačí ji totiž očistit vodou, pokud na ní ulpěly odolné nečistoty, můžete použít odmašťovací prostředek. Na toaletě či v koupelně klidně použijte dezinfekční prostředky, které je ale nutné včas opláchnout vlažnou vodou. Vyhněte se použití ředidla, benzinu a jiných rozpouštědel, jimiž byste mohli narušit povrch.

Ze stejného důvodu nepoužívejte také ostré předměty, jako jsou různé škrabky a kartáče. Upřednostňujte měkké čištění bez použití velké síly. Opatrní buďte při úklidu s parním čističem: pokud jste při nanášení stěrky nebyli příliš pečliví, můžete si nátěr poškodit.

Poškodili jste povrch betonové stěrky? Opravte ho

Ačkoliv je betonová stěrka odolná, můžete její povrch poškodit. Naštěstí toto poškození lze opravit. Malé vrypy a oděrky zamaskujte drobným štětečkem, pokud ale dojde k poškození větší plochy, je pak třeba opravu provést stejně, jako nanášení nové stěrky, tedy připravit podklad, nanést všechny jednotlivé vrstvy a nakonec je vyhladit a nalakovat.