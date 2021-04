Okrasná kopřiva, koleus, pochvatec, kopřivěnka, latinsky Plectranthus, Coleus, Solenostemon, to vše jsou názvy jedné a téže rostliny, která pochází z jihovýchodní Asie a Austrálie, ale jako okrasná rostlina se rozšířila po celém světě. Vyšlechtěné exempláře, označované souhrnně jako Coleus-Blumei-hybridy, se od sebe liší nejen různým zbarvením a tvarem listů, ale i kresbou, kterou na nich můžete vidět. Okrasná kopřiva je letnička, která vynikne jak v nádobě třeba na balkoně, tak na záhoně. Koleus lze jednoduše kombinovat s jinými rostlinami. Aby byl výsledný dojem co nejlepší, sesazujte pestřejší kultivary se vzhledově méně nápadnými druhy.

Úvodní foto: iStock

Jak je pěstovat a na co si dát pozor?

Pěstování okrasných kopřiv je poměrně snadné. Pamatujte, že k vyrovnanému růstu potřebují velmi světlé stanoviště – ve stínu se listy vybarvují výrazně méně nebo vůbec, tma a chlad mohou způsobit opad listů. Opatrní ale buďte u velmi světlých odrůd. Jsou citlivé na slunce, které jim je schopno popálit listy, a to obzvláště hned zjara, kdy se rostliny umísťují ven. Také pěstujete-li africké kopřivy v bytě, za sklem okna, je vhodné chránit je – podobně jako třeba orchideje – před letním poledním úpalem.

Zeminu udržujte vlhkou, ne však přemokřenou. Při pěstování v květináči jsou výborným řešením samozavlažovací truhlíky. V důsledku přelití se mohou objevit houbové choroby nebo černání stonků. Stane-li se vám přes veškerou snahu, že kopřivěnka přeschne a opadají jí listy, rozhodně ji nevyhazujte! Květináč postavte do větší nádoby s vodou a nechte ho tam tak dlouho, dokud budou ze substrátu vycházet vzduchové bublinky. Většinou to stačí a rostlina se zase vzpamatuje. Pokud by to však nepomohlo, seřízněte ji, znovu obrazí. Rostlinám dopřejte pravidelné hnojení a propustný, spíše lehčí substrát. Pozor dejte na vysoký obsah dusíku v hnojivech, po kterém listy ztrácejí pestré zbarvení. Rostlina má květy modrofialové barvy, ty jsou nenápadné, drobné, v porovnání s listy méně atraktivní, a protože rostlinu jejich tvorba vysiluje, pěstitelé se snaží o jejich včasné a pravidelné odstraňování. (Pokud se nesnaží získat semena.)

Necháte barevné kopřivy přezimovat? Rozhodněte se podle podmínek, které máte

Ač se v krajině jejich původu jedná o trvale rostoucí rostliny, u nás se okrasné kopřivy pěstují vesměs jako letničky. Pokud byste je však chtěli uchovat i přes zimu, bude pro ně nejvhodnější místnost s teplotami od 10 do 12 stupňů Celsia, nejsou totiž mrazuvzdorné. Při vyšší teplotě je nutné zajistit jim velmi světlé umístění. Vzhledem k tomu, že starší exempláře bývají vespod bez listů, je vhodné seříznout je a poté pravidelně zaštipovat, aby se zahustily a větvily. Vůbec nejlepší je nechat koleusy přezimovat, zjara je využít jako matečnice k získání řízků a pěstovat si takto každoročně nové rostliny. Řízky si nachystejte asi pěticentimetrové – s vrcholkem a jedním až dvěma listy a nechte je zakořenit v substrátu ze směsi písku a rašeliny či naprosto jednoduše ve skleničce s vodou. Zakoření do týdne, potom je rozsaďte do květináčů.

Koleus se dá množit i generativně, tedy pomocí semen. Zvládnete to bez obtíží i v domácích podmínkách. Semena jsou černá, lesklá, mají čočkovitý tvar. Vysévají se od ledna do března, vzchází asi po čtrnácti dnech. Semínka afrických kopřiv snadno seženete v kterémkoliv zahradnictví, sáček stojí kolem 27 Kč. Květy modrofialové barvy (viz foto v galerii) jsou nenápadné, drobné, v porovnání s listy méně atraktivní, a protože rostlinu jejich tvorba vysiluje, pěstitelé se snaží o jejich včasné a pravidelné odstraňování.