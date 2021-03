Místa není nikdy nazbyt. Právě z tohoto důvodu doporučuji vyhnout se při pěstování jahodníku mimo zahradu jednouplodícím odrůdám. Zaměřte se raději na odrůdy remontantní neboli stáleplodící, jež vám dají úrodu poprvé v květnu či červnu a dále budou vytrvale vytvářet plody až do zámrazu. Ideální jsou odrůdy stáleplodící a současně převislé. Vysadit je můžete do závěsného květináče nebo truhlíku umístěného z venkovní strany balkonu tak, aby vám na něm nezabíraly vůbec žádné místo. Pojďme se podívat na konkrétní odrůdy.

Odrůdy jahodníku velkoplodého (Fragaria x ananassa)

'Mara de Bois' – francouzská, převisle rostoucí odrůda s malými až středně velkými kulatými či kuželovitými plody červené barvy a výborné sladké chuti, které dozrávají od června až do prvních mrazů. Aroma i chuť plodů připomínají vůni lesních jahod, možná proto bývá 'Mara de Bois' označována za nejchutnější i nejvoňavější mezi stáleplodícími odrůdami. Plody jsou větší než lesní jahody, ale menší než u klasických zahradních odrůd.

'Maranell' – převisle rostoucí odrůda se sladkými, šťavnatými plody, jejíž šlahouny mohou dorůst i do dvoumetrové délky. Hodí se tedy především pro pěstování v závěsných nádobách – pro kvalitní vývin plodů šlahouny zastřihněte za třetí odnoží.

'Temptation' – velkoplodá převislá odrůda se středně velkými plody. Má bohaté květenství posazené vysoko nad úrovní trsu, proto se plody nedotýkají zeminy a nehnijí.

'Diamante' – americká odrůda s velmi velkými, lesklými a sytě červenými plody sladké, typicky jahodové chuti, které dozrávají od přelomu května a června až do konce září. Tato odrůda je vhodná také jako podsadba pod stromy a keře – pěstujete-li tedy nějaký v květináči na balkoně či terase, tento jahodník můžete vysadit pod něj. Vyhovuje mu slunné až polostinné stanoviště.

'Albion' – odrůda s menšími plody rudé barvy a velmi sladké chuti, plodící od konce května až do září. Je odolná proti běžným chorobám a mrazuvzdorná až do minus 20 ℃.

'Ostara' – snadno pěstovatelná odrůda se středně velkými, pevnými, šťavnatými plody ve tvaru srdce, které jsou světle červené a krásně voní.

'Selva' – stáleplodící odrůda s lesklými, velkými až extra velkými plody spíše nepravidelného tvaru a oranžového až světle červeného zbarvení a dobrou skladovatelností. Na zimu je vhodné rostliny zakrýt.

'San Andreas' – americká odrůda s velkými plody a delikátní chutí, které dobře snáší přepravu i silný déšť. Rostliny jsou odolné vůči chorobám.

'Delician F1' – odrůda s chutnými plody a výraznou vůní.

'Florian F1' – odrůda s růžovými květy a velkými plody s plnou jahodovou chutí.

'Grandian F1' – stáleplodící odrůda s velkými, šťavnatými plody sladké chuti. Úroda dozrává od července až do prvních mrazíků.

Odrůdy jahodníku měsíčního (Fragaria vesca)

Stejně jako výše uvedené odrůdy se jedná o stáleplodící rostliny. Jejich velikost je ovšem výrazně menší než u zahradních jahod. Sladkou chutí i výraznou vůní se podobají lesním jahodám, ale jsou větší. Pěstovat se dají v samozavlažovacích nádobách, závěsných květináčích, ve truhlících atd., můžete je vysadit i jako podrost nádobových keřů či stromků. Plody se hodí ke zdobení dezertů, moučníků, pudinků či kaší, k přípravě zmrzliny. Listy se sbírají do čajových směsí.

'Rujana' – u nás nejznámější a nejrozšířenější odrůda. Původem německá, s pravidelnou plodností a velkým množstvím sytě červených plodů nepravidelného tvaru s bělavou dužninou a sladkokyselou, aromatickou chutí. Rostliny jsou hustější, střední výšky, polokulovitého tvaru a dobrého růstu. Dají se množit výsevem i dělením.

'Alexandria' – odrůda s červenými, chutnými a aromatickými plody.

'Tubby Red' – odrůda s červenými plody podlouhlého tvaru připomínající chuťově lesní jahody. Plodí od května do září.

'Yellow wonder' – odrůda měsíčních jahod s netypicky žlutými plody.

Jak začít s pěstováním jahod

Shrňme si teď možnosti, jak jahodníky začít pěstovat. Nejsnadnější variantou je pořídit si dobře vyvinuté, pěkně rostlé sazenice. Nejvhodnějším obdobím pro jejich výsadbu je podzim (srpen až září) nebo jaro (především duben). Výborně roste i tzv. frigo sadba, vhodná právě k jarní výsadbě – jedná se o sazenice, které se ze země vyjmou během prosince, kořínky se jim zabalí do folie a potom se rostliny uskladní až do doby výsadby v chladírnách, kde je teplota kolem minus jednoho až dvou stupňů. Nelekněte se při jejím pořízení, že nevypadá příliš dobře, spíše na odpis. Uvidíte, že se velmi rychle rozroste a úrody se dočkáte už letos. Třetí variantou je jahodník vysít – to se dělá především u jahod měsíčních. Pokud zvládnete semínka vysít začátkem března, drobné lahodné jahůdky můžete ochutnávat už během červnových dnů. Do výsevu se lze pustit i později, ale v tom případě se úroda posune až na příští sezonu.

Substrát, zálivka a přezimování

Pro jahodníky připravte slunné místo a mírně kyselý, hlinitopísčitý substrát. Máte-li k dispozici kompost, přimíchejte ho do substrátu, ideálně však dva až tři týdny před samotnou výsadbou. Jahodníkům dopřejte pravidelné přihnojení, vyhněte se ale hnojivům s obsahem chlóru. Krom základních hnojiv nebo granulovaného kravského hnoje můžete zvolit i hnojivo určené speciálně pro jahody. Těm svědčí i domácí kopřivový zákvas (ovšem na balkoně ho dělat nedoporučuji, jeho odér není zrovna příjemný). Zemina, v níž jahodníky pěstujete, by neměla nikdy vyschnout, ale pozor na přemokření! Pro balkonové pěstování jsou nejvhodnější samozavlažovací květináče. Na zimu rostlinám šlahouny odstřihněte a v případě potřeby je zakryjte například chvojím, senem či netkanou textilií. Nezapomeňte, že zálivku potřebují v určité míře i přes zimu, když nebude mrznout. Na jaře vyměňte substrát a pokračujte v pěstování.