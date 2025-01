Arménská okurka, zázrak 2 v 1! Mladá chutná jako okurka, zralá jako meloun

Okurkový meloun, hadí okurka, yard long okurka nebo taky arménská okurka. To vše jsou názvy rostliny s vědeckým názvem Cucumis melo var. flexuosus. Nejde přitom o klasickou okurku, ale o kultivar melounu cukrového, který nabízí v podstatě dva druhy zeleniny na jedné rostlině.

Záleží na tom, v jakém stádiu zralosti plody sklidíte. V mladém stadiu si vychutnáte křehkou, šťavnatou okurku, zatímco plně zralé vás překvapí sladkou chutí melounu.

Jak vypadá arménská okurka?

Ačkoliv má v názvu přízvisko „arménská”, nepochází přímo z Arménie, její kořeny sahají až někam do 14. století do Persie. Její pěstování se rozšířilo do mnoha zemí, nejprve na Blízký východ, později i dále do světa. Pěstovat ji můžete i Česku. Kromě dvojího využití je totiž také velmi nenáročná na pěstování.

Rostlina má podobné listy jako běžné okurky. Tvoří šlahouny, na kterých se nejdřív objeví samčí, poté samičí květy a nakonec plody. Ty jsou podlouhlé, tenké a často zakroucené či spirálovité, připomínající hada, odtud tedy název „hadí okurka“. Mohou být až 80 centimetrů dlouhé. Mladé plody jsou zelené, s postupným dozráváním se jejich barva mění na žlutozelenou až žlutou.

Jak pěstovat arménskou okurku?

Pěstování na českých zahrádkách není složité, ale abyste dosáhli bohaté úrody, je třeba dodržet několik zásad. Vyberte slunné a teplé stanoviště s propustnou, humózní půdou. Zhruba v polovině dubna je čas předpěstovat sazenice v sadbovači. Zasejte do hloubky zhruba 2 centimetrů a po vyklíčení a zesílení rostlinek, tedy zhruba v polovině května, je přesaďte do skleníku či fóliovníku.

V období, kdy nehrozí přízemní mrazíky, je již možné sázet sazenice přímo do záhonu. Myslete přitom na to, že dospělá rostlina je poměrně rozlehlá a dopřejte jí dostatek místa – ideální je spon 100 x 100 centimetrů. Rostliny také budou potřebovat oporu, po které se budou moci pnout. Pěstování na opoře navíc zajistí rovnější plody. Přihnojujte hnojivem na plodovou zeleninu, ledkem, drůbežím trusem a nezapomeňte na bohatou zálivku, půda nesmí vyschnout.

Od výsevu semen do objevení prvních plodů obvykle uplyne 6 až 8 týdnů, v závislosti na podmínkách pěstování. Rozhodující je teplota v noci, pokud j příliš nízká, rostliny rostou pomalu.

Kdy sklízet plody?

Záleží na tom, zda si chcete pochutnat na okurkách, nebo na melounu. V prvním případě sklízejte plody velké zhruba 20 až 30 centimetrů. Dozrávání do melounové fáze trvá o něco déle, zhruba 2 až 3 týdny od dosažení plné velikosti, kdy plody začnou žloutnout.

Jak zpracovat arménské okurky?

Mladé plody lze využít stejně jako klasické salátové okurky – syrové v salátech, nakládané do octa nebo kvašené. Plody není třeba loupat. Dají se též tepelně upravit stejně jako cukety. Mají osvěžující chuť, jsou křehké a šťavnaté.

Zralé plody můžete jíst stejně jako melouny – čerstvé, nakrájené na kousky, nebo se z nich připravují osvěžující nápoje a ovocné saláty.