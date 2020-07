Podzemní nádrže na vodu

Průměrná spotřeba vody v ČR je 89 litrů na osobu a den, jak uvádí zpráva sdružení RHYME, iniciativy studentů a absolventů VŠCHT, která šíří osvětu o hospodaření s pitnou vodou. Nejvíc vody proteče záchodem a kohoutky při osobní hygieně, zatímco pouze 2 % z celkového spotřebovaného objemu vypijeme. Mírná změna návyků, jako třeba rychlé sprchování místo dlouhých koupelí nebo vypínání vody při čištění zubů, může ušetřit kubíky vody ročně.

Šetření vám zjednoduší a zpříjemní také moderní vychytávky, jako jsou úsporné sprchové hlavice vybavené perlátory nebo záchody s duálním splachováním. Na zahradě využívejte co nejvíc dešťovou vodu, a pokud teprve plánujete vybudovat nádrže, do kterých ji budete zachytávat, požádejte o dotaci v rámci programu Dešťovka. Například na domácí čističku se rozdávají dotace až do výše 105 tisíc korun!

Každodenní šetření

Důležité je uvědomit si, kolik vody doma proteče, aniž by se jakkoli zužitkovala. Týká se to třeba zbytečně tekoucí vody při čištění zubů, mytí vlasů nebo mydlení rukou či celého těla při sprchování. Naučte sebe i své děti vodu vypínat, kdykoli by tekla nadarmo. Když necháváte vodu odtéct, aby byla dost studená na pití nebo naopak teplá na mytí, zachycujte ji a použijte na zalévání rostlin. Stejně tak můžete zalévat třeba nedopitým zbytkem čaje bez mléka a citronu. Sprchu upřednostněte před koupelí a snažte se dobu očisty zkrátit. Pokud se však potřebujete jednou za čas v teplé vodě řádně odreagovat, je lepší si napustit vanu, než trávit dlouhé minuty v horké sprše.

Zkontrolujte kohoutky i toaletu, jestli dobře těsní a neprotékají. Netěsnící baterií může denně odtéct až 24 litrů vody! Nádobí umývejte v napuštěném dřezu, ale ještě lepší je myčka. Šetří nejen váš čas a ruce, ale právě i vodu – v průměru polovinu oproti ručnímu mytí. Zapínejte ji vždy, až když se naplní. Totéž platí pro pračku, přestože nejnovější modely dávkují vodu podle hmotnosti prádla. Málo znečištěné prádlo perte na kratší programy. Jestli se chystáte pořídit nové spotřebiče, sledujte parametry spotřeby nejen u elektřiny, ale i vody.

Dar z nebes

Sdružení RHYME si ve své zprávě všimlo také rozdílů ve spotřebě mezi jednotlivými kraji. Nejšetrnější jsou obyvatelé zlínského kraje, kteří si vystačí s pouhými 76 litry na osobu a den. Čím to je? Víc využívají dešťovku, kterou lze použít na zalévání, splachování i praní prádla. A s ještě menším množstvím (70 litry) musel na den při výzvě #zachranvoduchallenge vystačit i populární youtuber Kovy. „Omezení počtu spotřebovaných litrů je výzvou samo o sobě. Člověk na to stále myslí. A je to správně. K vodě se naučí přistupovat nikoli jako k něčemu samozřejmému, ale k něčemu, čeho tu máme limitované množství,“ vysvětluje Kovy.



