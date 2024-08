Jak pěstovat angelonie: Nádherné letničky, které vydrží i horké počasí

Angelonie jsou jednoleté nebo vytrvalé byliny a polokeře s přímými nebo vystoupavými olistěnými stonky. Jejich rod zahrnuje 29 druhů a vyskytuje se v tropické Americe. U nás můžete angelonie pěstovat jako letničky, balkonovky, na záhonech či v truhlících.

Jak vypadá angelonie

Angelonie má atraktivní vzhled, její květy připomínají květy hledíku a netykavky. Na rostlině se objevuje velké množství květů, které tvoří dlouhá a bohatá květenství. Kvete od června do prvních mrazíků krásně nařasenými, sytě barevnými kvítky. Ty mají bílou, růžovou a fialovou barvu, mohou být i vícebarevné.

Díky svému původu angelonie výborně snáší vysoké teploty. Preferuje vysokou vzdušnou vlhkost, ale snese i pár dní bez zalévání, vyznačuje se odolností vůči vysokým letním teplotám, což z ní dělá ideální rostlinu do měnícího se klimatu v Česku. Dosahuje výšky asi 35 centimetrů, podobně se rozrůstá také do šířky. Rostlina je odolná vůči vysoké zvěři, které nechutná, hodí se tak i do zahrádek, kde jeleni a srnky pravidelně páchají škody.

Angelonie snese i pár dnů bez zálivky, odolá letním horkům i vysoké zvěři: ideální rostlina do měnícího se klimatu.

Jak pěstovat angelonii

Na povrch výsevního substrátu vysejte v průběhu února či března jednotlivá semena. Ta ke klíčení potřebují dostatečnou vlhkost a teplotu 21 až 24 °C. Bude to trvat zhruba dva týdny, než vyklíčí. Na konečné stanoviště přesazujte sazeničky teprve po posledních mrazech.

Stanoviště by mělo být slunné, půda výživná, vlhká, ale dobře propustná. Angelonie je možné pěstovat jak na záhonech, v pěstebních nádobách na terase, tak na balkonech v truhlících.

Abyste podpořili květení, rostlinu pravidelně přihnojujte hnojivem pro kvetoucí rostliny. Jde o středně náročnou rostlinu na výživu.

Zajímavostí je, že květy angelonie neprodukují nektar, opylovačům ale nabízí olej. Bohatá květenství vyhledávají včely samotářky, lákají i motýly.

Jakou angelonii vybrat?

V Česku se objevuje nejčastěji angelonie úzkolistá (Angelonia angustifolia) nebo druh Angelonia salicariifolia.