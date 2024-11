Teď potřebujete malé, krémově zbarvené poinsettie. Seřízněte jejich vrcholové větvičky a konce přidržte nad plamenem svíčky. Tento úkon větvičky doslova zapečetí, zabrání úniku mléčné mízy a zajistí tak, že seříznutá poinsettie zůstane čerstvá. Naaranžujte větvičky do kruhu a připevněte je do kruhové základny. Na věnec přidělejte několik malých baněk. | Foto: Stars for Europe