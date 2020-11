Vánoční odpočítávání začíná. Ve většině domácností se už tradičně neobejde bez adventního věnce. Až do Vánoc na něm každou neděli zapálíme další svíčku, tu poslední letos na Štědrý den. Jestli jste si ho ale v tom každodenním shonu ještě nestačili pořídit, nemusíte teď utíkat do obchodu a koupit první, který vůbec nebude odpovídat vašemu vkusu a navíc bude předražený.

Vyrobte si ho letos doma. Nemusíte na to být ani příliš zruční, zvládne to opravdu každý. Adventní "věnec" totiž může mít spoustu podob. Klidně zapomeňte na klasický tvar. Nepotřebujete shánět korpus, speciální bodce ani tavnou pistoli. Vezměte si v kuchyni třeba nějaký hezký tác, podnos nebo misku, čtyři silnější svíčky a sáhněte do krabice s vánočními dekoracemi pro pár kouliček a stužek. A adventní svícen je na světě.

Milovníci natura stylu zase mohou využít třeba hliněné květináče, čtyři polínka nebo nějaký proutěný košíček a dary přírody, které nasbírají na krátké vycházce. Skvěle vypadají mech, šišky, větvičky jehličnanů doplněné svitky skořice. Zajímavě působí i svícen vyrobený ze čtyř plecháčků, litinové bábovkové formy, staré hliníkové formy na dort. A pod svíčky můžete použít třeba formičky na pečené košíčky.

Rozhlédněte se prostě jen po kuchyni, popusťte uzdu své fantazii a vytvořte si originální adventní "věnec" za pár korun. Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.

Návod na výrobu jednoduchého věnce najdete také zde na videu, kde vám ho ukáže Diana Turinová z Deco Loco: