1. Květiny do vázy řežte až poté, co ji nachystáte

Zní to možná zvláštně, ale ještě než vezmete do ruky nůžky či nůž, zamyslete se nad tím, do jaké vázy rostliny dáte. Proč? Protože právě podle její velikosti se bude odvíjet počet uříznutých květů stejně jako délka jejich stvolů. Co dělat s krásnými, již nařezanými rostlinami, když zjistíte, že jich je moc a do vaší vázy se nevejdou? Nebo že pro jedinou vázu, kterou máte, jsou příliš krátké? Podobně si dopředu řekněte, jaké druhy v kytici chcete mít – kombinovat je můžete podle barvy i tvarů.

2. Vázu dezinfikujte, je to nutnost

Ač se to může zdát až příliš přemrštěné, věnujte důkladnou pozornost váze i po stránce přípravy. Musí být čistá a vydezinfikovaná, nebojte se použít přípravek s obsahem chlóru, jako je například Savo. Květinám se bude dařit v různých typech nádob, nedoporučují se jen keramické, jež nemají vnitřní glazuru, protože v nich mikroorganismy přežívají i po pečlivé dezinfekci.

3. Vodu pro kytici ošetřete

Své chce i voda z vodovodu, kterou do nádoby nalijete. Úplně nejlepší je převařená a vychladlá, nicméně bude stačit, když ji necháte několik hodin odstát. Pravidlem je, že by měla být mírně teplá, aby neobsahovala množství kyslíku, jež poškozuje vodivá pletiva. Abyste mikroorganismům zamezili v jejich množení a udrželi vodu čistou, přidejte do ní kyselinu citronovou, stačí 0,5 gramu na litr, nebo trošku dezinfekčního prostředku.

4. Déle a v lepší kondici vydrží odrůdy určené k řezu

Ve váze vypadají hezky téměř všechny druhy rostlin – kvetoucí i ty bez květu, větvičky jehličnanů i listnáčů, dokonce i plevel. Při jejich výběru pamatujte na to, že některé odrůdy jsou přímo určeny pro tento účel, a upřednostněte je. Líbí se vám například pestrobarevné letničky? U mnoha z nich byly vyšlechtěny odrůdy jak záhonkové s krátkými stonky, tak odrůdy k řezu s dlouhými stonky. Je pak jasné, kterým z nich bude ve váze lépe a o to déle v ní vydrží.

5. Květiny do vázy uřízněte ve správnou dobu

Uříznutí rostlin je důležité správně načasovat. Některé druhy rostlin se totiž sklízí ve stádiu poupat, jiné v době, kdy je rozkvetlá třetina květů, další až plně rozvinuté. Svou roli hraje i denní doba, v níž květy uříznete. Hodí se k tomu časné ráno, protože rostlina obsahuje dostatek vody, a večer, kdy v sobě shromáždí nejvíce zásobních látek, jež během dne vyrobí listy.

K zisku květů můžete použít jak nůž (samozřejmě ostrý a čistý), tak nůžky (totéž platí i o nich). Řez udělejte co nejdelší, abyste rostlině zajistili možnost přijímat vodu, a hladký. Před umístěním květin do vázy jej zopakujte, neboť řezná plocha po několika minutkách zaschne.

6. Když s kyticí někam jdete, připravte ji na to, ať vydrží krásná

Je-li třeba rostliny někam přepravit, nechte je po uříznutí nasát asi půl hodiny vodu, nejlépe v chladnější místnosti. Konce stonků pak zabalte do navlhčeného ubrousku, vložte do igelitového sáčku a celou kytici zabalte do papíru.

Při letním počasí se může stát, že rostliny nadměrným teplem zavadnou. Ponořte je v tom případě celé na několik hodin do vlažné vody, rychleji tak nasají vodu, kterou ztratily.

7. Výživa pro řezané květiny prodlouží kytici životnost

V prodejnách květin si lze zakoupit sáčky s výživou, jež se ve vodě rozpustí a prodlouží trvanlivost celého aranžmá. Vy ji příznivě ovlivníte také, pokud rostlinám dopřejete nepříliš vysokou teplotu v místnosti a ochráníte je před slunečními paprsky.

8. Květy s ovocem nejdou dohromady, držte je dál od sebe

Květy rovněž neumísťujte do průvanu či ještě hůře do blízkosti zrajícího ovoce, jak bohužel stále vídám v různých supermarketech. Plody při dozrávání totiž vylučují ethylen, který má za následek urychlenější odkvétání.

9. Nezapomeňte na poslední úpravy, než květiny dáte do vázy

Těsně před samotným vložením květin do vázy jim odstraňte všechny listy, jež by byly ponořené ve vodě. Opět tak omezíte rozvoj mikroorganismů. Obnovte rovněž řez na konci stonku asi dva centimetry nad řezem původním a s rostlinami hurá do zvolené nádoby. Stonky by měly být ve vodě ponořeny maximálně do deseticentimetrové výšky, důvodem jsou opět mikroorganismy.

10. Jak se o kytici ve váze starat?

Vodu měňte každý den, pokud do ní nic nepřidáváte, a současně rostliny vždy zakraťte o dva centimetry a vydezinfikujte vázu. Jestliže jste vodu obohatily dezinfekčním přípravkem či sodou, můžete její výměnu a vše s tím související dělat jednou za dva až tři dny. Jen pomocí popsaných kroků si krásu květů vychutnáte co nejdéle.