Zvláštní doba donutila mnoho lidí řešit své bydlení. Někteří kupují nové byty, jiní alespoň rekonstruují. Pokud i vy toužíte po nějaké změně ve své domácnosti, máme pro vás trendy, které ovládnou kuchyně v roce 2021. Třeba se prosadí některý i u vás.

Mramor

Pokud by měla být jen jedna věc, kterou v roce 2021 začleníte do svého interiéru, vsaďte na mramor. Nejlepší je výrazně žilkovaný kámen, který působí velmi luxusním dojmem a dokáže tak dodat vaší kuchyni zcela nový vzhled.

Ač se to nezdá, mramor zároveň patří mezi udržitelné trendy, protože je vysoce trvanlivý, lehce se udržuje a snadno kombinuje. Nevěříte? Mramor se hodí k dalším kamenům, leštěným povrchům, kovům i dřevu. Do stávající kuchyně ho dostanete poměrně snadno – můžete vyměnit pracovní plochu, zvolit mramorový dřez nebo tímhle luxusním kamenem obložit ostrůvek.

Dřevo

Na chvilku se dřevo stáhlo z výsluní slávy, aby se opět vrátilo v plné síle. V roce 2021 dejte přednost jemnému a světlému jasanovému dřevu, které je dokonce světlejší než dub a výborně se kombinuje. Také ořech patří mezi oblíbené dřevo. Má bohatou, tmavou barvu, jemnou strukturu a působí přirozeně teplým dojmem. Není divu, že se používá v interiérech, které mají působit luxusním dojmem.

Tmavé barvy

Černá je v kuchyni často přehlíženou barvou, přesto může hrát hlavní roli. Základem pro použití této barvy však je dostatek prostoru – tmavé barvy totiž obecně prostor opticky zmenšují. Černou dostanete do kuchyně jednoduše, může se totiž objevit na zdech, spotřebičích i skříňkách. Dobře se kombinuje se dřevem, ale i dalšími moderními materiály.

Překvapivé barevné kombinace

Zapomeňte na pravidla, která se týkají kombinování různých barev. Odvažte se. Kuchyně nabízí mnoho příležitostí, jak využít nečekané barevné variace, ať už jde o zdi, skříňky, spotřebiče, parapety, podlahy.

Nejjednodušší a nejlevnější možností je vymalovat zeď, kterou lze snadno obměnit, když vás barva znudí. Výběr barvy je dost osobní záležitost, nenechávejte to na jiných. Každý může vidět jiný odstín a každému nemusí výsledek vyhovovat. Barva na stěnách by měla vydržet zhruba pět let, proto nepátrejte v aktuálních trendech, ale poohlédněte se po nadčasovém odstínu.

Bez úchytek

Nejnovější moderní trendy diktují jednolitý elegantní vzhled kuchyňské linky, který neruší žádné ostré hrany. Znamená to například, že na skříňkách nejsou vidět žádné úchytky. Pokud tedy přemýšlíte o nové kuchyňské lince, zaměřte pozornost tímto směrem.

Technologický pokrok nabízí mnoho možností, jak se bez viditelných úchytek obejít na vrchních i spodních skříňkách. Skříňky můžete otvírat lehkým zatlačením nebo zvolte zapuštěné úchytky. Ty je navíc možné obložit kontrastními barvami a materiály.

Spížka

Spíže jsou po staletí součástí kuchyně, v posledních letech se prosazují přímo do kuchyně jako kus nábytku. „Mít spíž má smysl. Veškeré potraviny jsou na jednom místě a nezabírají místo v nástěnných skříňkách, což znamená lépe zorganizovaný úložný prostor. Pokud budete mít spíž, možná nebudete muset mít na stěně tolik skříněk, což vám dává možnost uvolnit stěny, pěkně je vymalovat, či na ně dokonce pověsit nějaké umělecké dílo. Kuchyň se tak promění ve zcela jiné místo k životu. Mít všechny potraviny na jednom místě skýtá ještě jednu výhodu, lépe se orientujete v tom, co je potřeba nakoupit,“ říká návrhářka Leisha Normanová.

Zlaté detaily

Mluví-li se o luxusu, leckoho napadne zlato. Chcete-li tedy vytvořit luxusní kuchyň, nebojte se použít tuto barvu na kuchyňské lince. Skvělým místem, kde ji uplatnit, jsou například vodovodní baterie či přímo dřezy.

„Dřez už není jen místem, kde se myje nádobí. V moderních kuchyních má výraznou designovou úlohu. Zákazníci kuchyňských studií požadují produkty, které jsou nejen plně funkční, ale také stylové,“ potvrzuje manažerka vývoje produktů jednoho kuchyňského studia Joan Fraserová.

Závěsná svítidla

Svítidla visící ze stropu jsou víc než jen praktický doplněk. Osvětlení nad kuchyňským stolem je také ozdobným prvkem celé místnosti, takže na jeho výběru rozhodně záleží. „Osvětlení je klíčové při tvoření stylu místnosti. Buďte hraví a nebojte se experimentů,“ radí designérka Sarah Daviesová.

Otevřená kuchyň

Designéři si všímají dalšího trendu. Lidé v těžké době mají tendence vytvářet si útulný domov, a tak z linek mizí horní zavřené skříňky a nahrazují je vitríny, či dokonce police. Prostory jsou pečlivě stylizovány a na odiv jsou vystaveny umělecká díla, dekorativní předměty nebo kuchařské knihy tak, aby prostor působil osobně a člověk se v něm rázem cítil „jako doma“.

„V době nejistoty a rušného digitálního života jsou lidé stále nostalgičtější, chtějí, aby je prostor dokázal zastavit, aby se cítili v bezpečí, a tak se obklopují pohodlím a hmatatelnými osobními předměty. Už nechceme vše skrývat ve skříních, ale své věci ukazujeme,“ říká designérka Merlin Wrightová.