7 tipů na vánoční dárky, které děti samy vyrobí pro své kamarády za pár korun

Přátelé hrají v našem životě důležitou roli a je určitě fajn je na Vánoce obdarovat. Platí to v případě dospělých, ale i dětí. Jenomže málokterému dospělému se chce utrácet stovky, ba tisíce za dárky pro spolužáky a děti samy zase často nenašetřily z kapesného dost peněz.

Řešení je jednoduché, stejně se říká, že vlastnoručně vyrobený dárek potěší nejvíc. Nakupte dětem materiál a nechte je tvořit. Máme pro vás tipy na vlastnoručně vyrobené dárky, které děti zvládnou a obdarované potěší.

Výrobky z fimo hmoty

Fimo je modelovací hmota na výrobu šperků a dekorací. Dají se z ní tvořit hotová umělecká díla, ale i malé roztomilé drobnosti. Pracovat s ní zvládne každé dítě, které ovládá práci s modelínou. Výrobky nakonec stačí vypéct v domácí troubě na 110 stupňů po dobu 30 minut.

A co z fima vytvořit? Na kovové komponenty lze udělat náušnice.

Nebo vytvořit ozdoby na kovový příbor.

Náramky přátelství

Klasika, kterou o sto šest pletly maminky dnešních dětí, se zase vrátila do módy. Materiál není drahý, a když se přidají ještě korálky a kovové komponenty, mohou vzniknout opravdu originální šperky. Tak naučte děti základní uzlíky a nechte je motat.

Sladký likér

Protože počítáme, že dárek bude pro děti, nebude samozřejmě obsahovat žádný alkohol. Budete potřebovat jen dvě plechovky Salka, půl litru mléka a sáček mandlového pudinku. Na chuť pak postačí trošička rumu, s jeho naléváním raději pomozte vy.

Plechovky Salka postavíme do vodní lázně a necháme dvě hodiny vařit. Posledních 30 minut už jen velmi zlehka. Mezitím si uvaříme pudink v neslazeném mléce. A necháme vše zchladnout. Až vychladne Salko i pudink, přidáme kapku rumu a vše důkladně promícháme. Pak už jen stačí nalít do lahví. Likér je slaďoučký a nepochybně všem zachutná.

Album přátelství

V dnešní době mobilů mají děti fotky svých kamarádů pěkně na dosah, v telefonu i na sociálních sítích. Stačí tedy pár pěkných vybrat, vytisknout a vytvořit pěknou koláž nebo malé vzpomínkové album.

Cukrový peeling

Pro mladé slečny není lepší dárek, než je kosmetika. A i tu zvládnete vyrobit doma za pár korun, skvělým nápadem je třeba cukrový peeling. Budete potřebovat cukr, kokosový olej a příjemně voňavý esenciální olej, třeba levanduli, která krásně uklidňuje, nebo naopak povzbuzující citrusy.

Na každé dva šálky cukru budete potřebovat třetinu šálku oleje a asi 10 kapek oblíbeného esenciálního oleje.

Vše smíchejte a uložte do pěkné sklenice. Je lepší dávat peeling do menších sklenic, protože směs je bez konzervantů a časem by se mohla zkazit. Pak už jen stačí krasopisem napsat návod k použití a dárek je hotov.

Ušitý polštářek

Maminky, které doma najdou zbytky látek, mohou své ratolesti naučit ušít pro kamarádky malý voňavý polštářek, který provoní ložnici, skříně, zásuvky s prádlem, šatníky. Lze jej i ozdobit různými mašličkami, stužkami, korálky a knoflíky. Nakonec polštářek vycpeme náplní a listy citronového muškátu nebo levandulí.

Čajové stromečky

Tyhle krásné stromečky vyrobíte velmi jednoduše. Na starou ruličku od papírových utěrek, kterou na jednom konci trochu zmáčknete, abyste vytvořili užší konec, nalepte od shora dolů sáčky dobrého čaje. Vršek stromečku ozdobte drobnou ozdobou.