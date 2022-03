Jaro nám nabízí hned celou řadu nádherných květin, které ve váze vypadají skvěle. Ať už použijeme jen jeden druh, či směsici všech, které právě kvetou. Typickými jarními květinami jsou tulipány, narcisky a hyacinty. Doplnit je ale můžete samozřejmě i méně obvyklými druhy, jako jsou pryskyřníky, kosatce, čemeřice, anemonky, frézie a další.

Nic nezkazíte ani pučícími větvičkami, žlutými kvítky obsypanou zlaticí či oblíbenými kočičkami. K aranžování klidně využijte i jiné nádoby, než je klasická váza. Skvěle budou řezané květiny vypadat i v porcelánové konvičce, šálku, polévkové míse, ve skleněných lahvičkách a sklenicích různých velikostí a tvarů nebo třeba v plechovém kyblíku.

Které květiny se spolu nesnesou

Důležité je také vědět, co které květiny potřebují, aby vám ve váze vydržely co nejdéle. Jarním cibulovinám vyhovuje čerstvá studená voda, ostatní se spokojí i s odraženou. Skleněná váza vypadá efektně, ve vodě se ale rychle množí řasa, která se tak kazí. Lepší je proto použít vázu neprůhlednou, například z porcelánu, keramiky, nerezu a dalších materiálů.

Nádobu s řezanými květinami nikdy nestavte na teplé místo a chraňte ji před přímým slunečním světlem. Pokud je to možné, na noc ji přeneste na chladné místo. Pozor si dejte také na to, které druhy se chystáte zkombinovat do jedné vázy. Narcisky se například nesnesou s tulipány, jedovaté konvalinky musejí být vždycky sólo.

TIP NA VIDEO: Jak pečovat o jarní květiny v interiéru