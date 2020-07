Lidé potřebují čím dál víc energie a zdrojů, ale jedním z důvodů je skutečnost, že jimi neskutečně plýtvají. Takové chování má negativní vliv na naši planetu, a pokud se nezměníme, jednoho dne zdroje prostě dojdou. Existuje přitom spousta drobností, které každý z nás může začít okamžitě dělat, a tak bude žít šetrněji k životnímu prostředí. Výhodou je, že ekologický životní styl není drahý, jak si mnozí myslí. Naopak – žít ekologicky může být i finančně výhodné.

Půjčujte si, nekupujte. Anebo půjčte ostatním

Jsme obklopeni hromadami věcí, některé z nich vůbec nepotřebujeme, ale je nám líto je vyhodit. Schováváme je pro strýčka Příhodu. Přitom by ale mohly posloužit jinde a ještě nám přinést nějakou korunu do rodinného rozpočtu. Myšlenka služby Pucmito je prostá a funguje na bázi sdílené ekonomiky. Místo toho, abyste si kupovali stále nové věci, můžete si je vypůjčit levněji, než byste je sehnali v komerčních půjčovnách. Máte-li něco na půjčení vy, podělíte se s ostatními.

Nevyhazujte to

Půjčovat si věci se vyplatí zejména u sezónního vybavení, v létě zde seženete třeba vybavení na vodu, v zimě zase na hory. Za několik stovek si ale můžete zapůjčit i nářadí, za které byste v obchodě dali několik tisíc. Například motorovou pilu potřebujete jen jednou ročně, když vám zrovna přivezou dřevo na zimu. I přístroje do domácnosti potřebujete jen občas, takovou sušičku na ovoce využijete jen párkrát ta sezonu. Tak proč ji nesdílet s jinými?

Máte doma nábytek, domácí spotřebiče nebo třeba oblečení, které už nepotřebujete? Nevyhazujte to, ale pošlete to dál. Aplikací na darování věcí najdete hned několik. Nevyhazujto, Daruji za odvoz, svou sekci na darování mají i aplikace Bazoš a Sbazar. Postup je prostý. Zadarmo se zaregistrujete, svou věc dobře nafotíte, popíšete a napíšete podmínky, za kterých předmět darujete.

Funguje to samozřejmě i opačně. Než zakoupíte nový kus nábytku, můžete prohlédnout nabídku na podobných serverech. Je jasné, že zde seženete spíše starší a použité věci. Nahrává vám ale skutečnost, že moderní bytový design pracuje i s takovými kousky, které stačí nově natřít a případně lehce opravit.

Jídlo z restaurace za zlomek ceny

Chovat se ekologicky a ušetřit je nejlepší kombinace. Pokud neradi vaříte a naopak si rádi dopřejete jídlo z restaurací, je aplikace Nesnězeno to pravé pro vás. Restaurace přes aplikaci nabízí své přebytky, které prodávají s výraznou slevou. Zákazník si jen vybere, objedná a vyzvedne.



Na celém světě se ročně vyhodí zhruba třetina potravin. Vliv na životní prostředí je takový, že je vyhozené jídlo "třetím největším znečišťovatelem" hned po Číně a Spojených státech. Rozumným nakupováním tak můžete tyto negativní dopady snížit. Nakoupené jídlo přitom není nutné sníst okamžitě, můžete jej například v plastových dózách zamrazit a uschovat na později.

Život bez odpadu

73 procent Čechů pravidelně třídí odpad. V Česku se můžeme pochlubit jednou z nejlepších infrastruktur, co se třídění týče. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům je pouze 91 metrů! Ale i vytříděný odpad je pořád odpad a jeho následné zpracování není stoprocentní.



Mnohem ekologičtější je žádný odpad vůbec nevytvářet. S tím pomůže aplikace Bezodpadová výzva podle Czech Zero Waste. Ve 40 bezodpadových dnech naučí uživatele Zero Waste chování. Každý den je připravena nová výzva, plnění úkolů lze dokumentovat a sdílet na sociálních sítích.

Krůček za krůčkem k zelenější budoucnosti

I když nechcete dát pryč gauč ani pořídit novou sušičku na ovoce, šetřit životní prostředí a peníze můžete i v drobnostech. Naučte se dělat malé kroky, které když se sečtou, mají obrovský pozitivní vliv. Změřit reálný dopad těchto malých změn pomáhá aplikace IKEA Better living. Ta přináší tipy a nápady na jednoduché změny v každodenním životě, které pomáhají okamžitě snižovat vaši klimatickou stopu. Můžete díky ní zjistit, jaký reálný dopad mají vaše kroky, a inspirovat i další lidi ve svém okolí.

„Z průzkumů víme, že většina lidí v Česku by chtěla žít udržitelněji, neplýtvat zbytečně, nevyhazovat tolik jídla a obecně snížit produkci odpadu. Vidí ale spoustu překážek. Lidé nevědí, co mají změnit, nebo prostě nechtějí obětovat své pohodlí. V rámci naší kampaně chceme lidi inspirovat k tomu, že opravdu i malé změny mohou mít velký dopad, že to není to nic složitého. Aplikace jim poskytne určitý návod. Něco budou běžné věci, které lidé už dělají, jiné úkoly je inspirují k tomu dělat věci jinak,“ říká Vladimír Víšek z IKEA.

Stačí jen třeba sušit prádlo venku na šňůře nikoliv v sušičce, zhasínat světla a vypínat elektroniku, aby nezůstávala v pohotovostním režimu. Nebo zapínat myčku nebo pračku jen tehdy, jsou-li opravdu plné. Za tyto nebo podobné aktivity dostáváte v aplikaci body, a můžete tak v reálném čase sledovat konkrétní úsporu – ušetřené kilogramy odpadu, litry vody či sníženou uhlíkovou stopu.